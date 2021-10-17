https://ria.ru/20211017/albaniya-1754942161.html
Названа причина жуткой гибели российских туристов в Албании
СМИ назвали основную версию гибели российских туристов в Албании - РИА Новости, 17.10.2021
Названа причина жуткой гибели российских туристов в Албании
Причиной гибели четырех российских туристов в Албании мог стать хлор в бассейне при отеле, пишет местный портал Albanian daily News со ссылкой на анонимный... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T18:43
2021-10-17T18:43
2021-10-17T22:48
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гибель россиян в албанском отеле
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Причиной гибели четырех российских туристов в Албании мог стать хлор в бассейне при отеле, пишет местный портал Albanian daily News со ссылкой на анонимный источник в полиции."Российские туристы попросили поплавать в бассейне при гостинице, который был закрыт. <...> В пятницу я чистил его с хлором, чтобы отдыхающие могли им воспользоваться", — процитировал он предположительно одного из сотрудников отеля.Собеседник издания заявил, что на данный момент отравление хлором — якобы основная версия в расследовании. При этом посольство России призвало воздержаться от распространения неподтвержденных версий гибели туристов. Публикации об отравлении хлором дипломаты назвали измышлениями албанских журналистов.Ранее посольство подтвердило гибель Наталии Буренковой, Сергея Буренкова, Екатерины Буренковой и Никиты Белоусова. Сообщается, что консульский отдел посольства находится в постоянном контакте с правоохранительными органами страны и выясняет обстоятельства произошедшего. Родственники погибших извещены.По сообщениям местной прессы, трагедия произошла 15 октября в сауне отеля Gloria в поселке Керрет округа Кавая. По предварительной версии, причиной смерти стало удушье.Также в посольстве в Тиране попросили не распространять оскорбительные и ничем не подтвержденные измышления о том, что погибшие якобы находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
https://ria.ru/20211016/albaniya-1754885953.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, происшествия, албания, новости - туризм, гибель россиян в албанском отеле
18:43 17.10.2021 (обновлено: 22:48 17.10.2021)
СМИ назвали основную версию гибели российских туристов в Албании
Albanian daily News: российские туристы погибли от отравления хлором в бассейне
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.
Причиной гибели четырех российских туристов в Албании мог стать хлор в бассейне при отеле, пишет местный портал Albanian daily News
со ссылкой на анонимный источник в полиции.
"Российские туристы попросили поплавать в бассейне при гостинице, который был закрыт. <...> В пятницу я чистил его с хлором, чтобы отдыхающие могли им воспользоваться", — процитировал он предположительно одного из сотрудников отеля.
Собеседник издания заявил, что на данный момент отравление хлором — якобы основная версия в расследовании. При этом посольство России призвало воздержаться от распространения неподтвержденных версий гибели туристов. Публикации об отравлении хлором дипломаты назвали измышлениями албанских журналистов.
Ранее посольство подтвердило гибель Наталии Буренковой, Сергея Буренкова, Екатерины Буренковой и Никиты Белоусова. Сообщается, что консульский отдел посольства находится в постоянном контакте с правоохранительными органами страны и выясняет обстоятельства произошедшего. Родственники погибших извещены.
По сообщениям местной прессы, трагедия произошла 15 октября в сауне отеля Gloria в поселке Керрет округа Кавая. По предварительной версии, причиной смерти стало удушье.
Также в посольстве в Тиране попросили не распространять оскорбительные и ничем не подтвержденные измышления о том, что погибшие якобы находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.