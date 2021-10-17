https://ria.ru/20211017/albaniya-1754942161.html

Названа причина жуткой гибели российских туристов в Албании

СМИ назвали основную версию гибели российских туристов в Албании - РИА Новости, 17.10.2021

Названа причина жуткой гибели российских туристов в Албании

Причиной гибели четырех российских туристов в Албании мог стать хлор в бассейне при отеле, пишет местный портал Albanian daily News со ссылкой на анонимный... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T18:43

2021-10-17T18:43

2021-10-17T22:48

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гибель россиян в албанском отеле

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Причиной гибели четырех российских туристов в Албании мог стать хлор в бассейне при отеле, пишет местный портал Albanian daily News со ссылкой на анонимный источник в полиции."Российские туристы попросили поплавать в бассейне при гостинице, который был закрыт. <...> В пятницу я чистил его с хлором, чтобы отдыхающие могли им воспользоваться", — процитировал он предположительно одного из сотрудников отеля.Собеседник издания заявил, что на данный момент отравление хлором — якобы основная версия в расследовании. При этом посольство России призвало воздержаться от распространения неподтвержденных версий гибели туристов. Публикации об отравлении хлором дипломаты назвали измышлениями албанских журналистов.Ранее посольство подтвердило гибель Наталии Буренковой, Сергея Буренкова, Екатерины Буренковой и Никиты Белоусова. Сообщается, что консульский отдел посольства находится в постоянном контакте с правоохранительными органами страны и выясняет обстоятельства произошедшего. Родственники погибших извещены.По сообщениям местной прессы, трагедия произошла 15 октября в сауне отеля Gloria в поселке Керрет округа Кавая. По предварительной версии, причиной смерти стало удушье.Также в посольстве в Тиране попросили не распространять оскорбительные и ничем не подтвержденные измышления о том, что погибшие якобы находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

https://ria.ru/20211016/albaniya-1754885953.html

https://ria.ru/20211015/pravonarusheniya-1754526603.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, происшествия, албания, новости - туризм, гибель россиян в албанском отеле