https://ria.ru/20211017/albaniya-1754930696.html

Посольство оповестило родственников погибших в Албании россиян

Посольство оповестило родственников погибших в Албании россиян - РИА Новости, 17.10.2021

Посольство оповестило родственников погибших в Албании россиян

Родственники погибших в Албании туристов из России оповещены, посольство ожидает тщательного расследования от албанских властей, сообщило российское... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T15:41

2021-10-17T15:41

2021-10-17T15:54

албания

россия

гибель россиян в албанском отеле

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БЕЛГРАД, 17 окт – РИА Новости. Родственники погибших в Албании туристов из России оповещены, посольство ожидает тщательного расследования от албанских властей, сообщило российское диппредставительство в Тиране.В ночь на 16 октября в сауне отеля Gloria в поселке Керрет округа Кавая Албании были найдены тела четырех граждан России, по предварительной версии, причиной смерти стало удушье."Рассчитываем на тщательное расследование албанской стороной причин смерти россиян. Родственники погибших извещены. Предстоит репатриация тел на родину", - указали в посольстве России.

https://ria.ru/20211016/albaniya-1754885953.html

албания

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

албания, россия, гибель россиян в албанском отеле