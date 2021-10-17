https://ria.ru/20211017/albaniya-1754930696.html
Посольство оповестило родственников погибших в Албании россиян
Посольство оповестило родственников погибших в Албании россиян - РИА Новости, 17.10.2021
Посольство оповестило родственников погибших в Албании россиян
Родственники погибших в Албании туристов из России оповещены, посольство ожидает тщательного расследования от албанских властей, сообщило российское... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T15:41
2021-10-17T15:41
2021-10-17T15:54
албания
россия
гибель россиян в албанском отеле
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БЕЛГРАД, 17 окт – РИА Новости. Родственники погибших в Албании туристов из России оповещены, посольство ожидает тщательного расследования от албанских властей, сообщило российское диппредставительство в Тиране.В ночь на 16 октября в сауне отеля Gloria в поселке Керрет округа Кавая Албании были найдены тела четырех граждан России, по предварительной версии, причиной смерти стало удушье."Рассчитываем на тщательное расследование албанской стороной причин смерти россиян. Родственники погибших извещены. Предстоит репатриация тел на родину", - указали в посольстве России.
https://ria.ru/20211016/albaniya-1754885953.html
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албания, россия, гибель россиян в албанском отеле
15:41 17.10.2021 (обновлено: 15:54 17.10.2021)
Посольство оповестило родственников погибших в Албании россиян
Посольство в Тиране: родственники погибших в Албании россиян оповещены