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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211017/albaniya-1754914955.html
В Албании выдвинули шокирующую версию гибели российских туристов
СМИ выяснили новые подробности гибели российских туристов в Албании - РИА Новости, 17.10.2021
В Албании выдвинули шокирующую версию гибели российских туристов
Российские туристы, которых нашли мертвыми в сауне албанского отеля, ничего не употребляли после возвращения из северомакедонского города Охрид, сообщает... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T11:39
2021-10-17T12:19
албания
гибель россиян в албанском отеле
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российские туристы, которых нашли мертвыми в сауне албанского отеля, ничего не употребляли после возвращения из северомакедонского города Охрид, сообщает телеканал ABC News Albania со ссылкой на результаты экспертизы.Издание также отмечает, что гибель от удушья маловероятна, так как при проверке места происшествия не удалось обнаружить ничего, что могло бы вызвать асфиксию. Следствие предполагает, что речь может идти об убийстве, однако делать какие-либо выводы пока что рано.Тела четырех человек обнаружили в сауне отеля в поселке Керрет округа Кавая вечером 15 октября. По данным СМИ, это граждане России, все они родственники: 58-летняя Наталья Буренкова, 60-летний Сергей Буренков, 37-летний Никита Белоусов и Екатерина Буренкова, которой 31 год.В Албанию туристы приехали неделю назад, 10 октября, и путешествовали по стране. В гостинице, по словам администратора, они появились примерно за час до ЧП.Консульский отдел посольства России в Албании выясняет подробности случившегося.
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албания, гибель россиян в албанском отеле, новости - туризм
11:39 17.10.2021 (обновлено: 12:19 17.10.2021)
 
СМИ выяснили новые подробности гибели российских туристов в Албании

ABC News Albania: следствие допустило, что российских туристов в Албании могли убить

© Depositphotos / DDCoralАвтомобиль скорой помощи в Албании
Автомобиль скорой помощи в Албании - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© Depositphotos / DDCoral
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российские туристы, которых нашли мертвыми в сауне албанского отеля, ничего не употребляли после возвращения из северомакедонского города Охрид, сообщает телеканал ABC News Albania со ссылкой на результаты экспертизы.
Издание также отмечает, что гибель от удушья маловероятна, так как при проверке места происшествия не удалось обнаружить ничего, что могло бы вызвать асфиксию. Следствие предполагает, что речь может идти об убийстве, однако делать какие-либо выводы пока что рано.
Тела четырех человек обнаружили в сауне отеля в поселке Керрет округа Кавая вечером 15 октября. По данным СМИ, это граждане России, все они родственники: 58-летняя Наталья Буренкова, 60-летний Сергей Буренков, 37-летний Никита Белоусов и Екатерина Буренкова, которой 31 год.
В Албанию туристы приехали неделю назад, 10 октября, и путешествовали по стране. В гостинице, по словам администратора, они появились примерно за час до ЧП.
Консульский отдел посольства России в Албании выясняет подробности случившегося.
Автомобиль полиции Албании - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
Вчера, 21:38Туризм
Опубликовано видео с места гибели российских туристов в Албании
 
ТуризмАлбанияГибель россиян в албанском отелеНовости - Туризм
 
 
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