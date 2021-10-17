https://ria.ru/20211017/albaniya-1754914955.html

В Албании выдвинули шокирующую версию гибели российских туристов

СМИ выяснили новые подробности гибели российских туристов в Албании - РИА Новости, 17.10.2021

В Албании выдвинули шокирующую версию гибели российских туристов

Российские туристы, которых нашли мертвыми в сауне албанского отеля, ничего не употребляли после возвращения из северомакедонского города Охрид, сообщает... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T11:39

2021-10-17T11:39

2021-10-17T12:19

албания

гибель россиян в албанском отеле

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/11/1754913668_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_99934a649a640b3c23a463ba4be49e90.jpg

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российские туристы, которых нашли мертвыми в сауне албанского отеля, ничего не употребляли после возвращения из северомакедонского города Охрид, сообщает телеканал ABC News Albania со ссылкой на результаты экспертизы.Издание также отмечает, что гибель от удушья маловероятна, так как при проверке места происшествия не удалось обнаружить ничего, что могло бы вызвать асфиксию. Следствие предполагает, что речь может идти об убийстве, однако делать какие-либо выводы пока что рано.Тела четырех человек обнаружили в сауне отеля в поселке Керрет округа Кавая вечером 15 октября. По данным СМИ, это граждане России, все они родственники: 58-летняя Наталья Буренкова, 60-летний Сергей Буренков, 37-летний Никита Белоусов и Екатерина Буренкова, которой 31 год.В Албанию туристы приехали неделю назад, 10 октября, и путешествовали по стране. В гостинице, по словам администратора, они появились примерно за час до ЧП.Консульский отдел посольства России в Албании выясняет подробности случившегося.

https://ria.ru/20211016/albaniya-1754885953.html

албания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

албания, гибель россиян в албанском отеле, новости - туризм