https://ria.ru/20211016/zoloto-1754570859.html

Золотое дно: в России истощается самый ценный ресурс

Золотое дно: в России истощается самый ценный ресурс - РИА Новости, 16.10.2021

Золотое дно: в России истощается самый ценный ресурс

Золото растет в цене, акции российских добытчиков дорожают. Однако сырьевая база на исходе, предупреждают игроки рынка. А геологоразведка — это рискованный и... РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T08:00

2021-10-16T08:00

2021-10-16T08:05

экономика

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цены на нефть

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Золото растет в цене, акции российских добытчиков дорожают. Однако сырьевая база на исходе, предупреждают игроки рынка. А геологоразведка — это рискованный и затратный процесс. Как долго продлится бум и на сколько лет хватит благородного металла — выясняло РИА Новости.Остаться без золотаВ российских месторождениях порядка семи с половиной — восьми тысяч тонн золота, говорит гендиректор компании "Полюс" Павел Грачев. Добывают 330 тонн в год. То есть через пару десятков лет ничего не останется. Избежать этого можно, лишь увеличив инвестиции в геологоразведку.В Роснедрах уверены, что драгметалла хватит на 36 лет. Воспроизводство запасов превышает добычу, отмечают там. А разрабатывать месторождения долго и дорого."Например, на "Сухой Лог" приходится треть золотых залежей России. Месторождение открыли в 1961-м, но первые унции оттуда получат лишь в 2027-м", — отмечает Даниил Болотских, главный аналитик АО ИК "Фондовый Капитал".Исчерпание ресурсов — большой риск для стабильности экономики. Как показывает практика, в кризис вкладываются именно в драгоценный металл. И Россия не исключение. В июне Минфин и ЦБ обнулили долю американского доллара в Фонде национального благосостояния. Спустя месяц на балансе оказалось 340 тонн золота."Власти пошли на это из-за рекордной эмиссии доллара, что ускорило инфляцию в США. В августе было 5,3 процента в годовом выражении, в сентябре — 5,4", — указывает собеседник РИА Новости.Не обошлось и без политики. Отказ от доллара связан "в том числе и с угрозой санкций, которую мы получили и восприняли от американского руководства", пояснил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Риски блокировки активов за рубежом тоже высоки.Фонд национального благосостояния — цель американской администрации. Поэтому в уходе от доллара "есть определенный смысл", считает бывший старший советник OFAC (санкционное подразделение Минфина США) Брайан О’Тул.Золото защищает и от инфляции. Денежные вливания разогнали цены на сырье, материалы, продовольствие в валютном эквиваленте. "Драгметалл выступает как подушка безопасности на случай острого кризиса", — уточняет Петр Пушкарев, ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.С 2015-го золотовалютные резервы России увеличились на 235 миллиардов долларов, достигнув к 1 сентября 2021-го 618,2 миллиарда. Это исторический рекорд, подчеркивают в Счетной палате. Доля золота выросла с 7,8 процента в 2014-м до 23,3 по итогам 2020-го.Россия — в пятерке лидеров по ЗВР. Уступает лишь Китаю, Японии, Швейцарии и Индии.Покупать у своихБанк России — главный потребитель золота с 2014-го. Однако в 2020-м регулятор сократил покупки в шесть раз из-за резкого скачка цен. К тому же на драгметалл в ЗВР и так приходилось 20 процентов.Сейчас котировки с пика в 2075 долларов за тройскую унцию немного опустились, однако все равно существенно больше, чем в предыдущие пять лет. До коронакризиса, за исключением 2019-го, было порядка тысячи долларов с максимумом на отметке 1375."Накапливать золото необходимо — как для сбережения средств, так и для дополнительного дохода. Выгода еще заметнее при конвертации цены в рубли", — говорит Петр Пушкарев.Стратегически, да и по затратам, лучше закупать драгметалл у собственных производителей."Конечно, можно выйти на международные биржи. Но если нарушатся цепочки поставок, как в прошлом году, цена даже на столь консервативный продукт существенно вырастет. Косвенные издержки — снижение налоговых платежей, количества рабочих мест. В одном лишь "Полюсе" занято более 20 тысяч человек. Как следствие — уменьшение ВВП", — объясняет Даниил Болотских.В России активно наращивают добычу золота, обогнали США и Австралию. В 2020-м из недр извлекли 427 тонн, в 2019-м — 368, что на 12 процентов больше, чем в 2018-м.По прогнозу аналитиков, Россия выйдет в лидеры к 2029-му, потеснив КНР. Там в пандемию добыча сократилась на четыре процента.Китайцы впереди всех по золоту 14 лет подряд. И покупают активно: в прошлом году — 114,16 тонны.В числе продавцов и Россия: за восемь месяцев 2021-го экспортировала 182,3 тонны на десять с половиной миллиардов долларов, как предварительно подсчитала Федеральная таможенная служба. В натуральном выражении это на десять процентов больше, чем за аналогичный период 2020-го.В августе за рубеж отгрузили 32,4 тонны почти на два миллиарда долларов — максимум с января.Больше всех в последний месяц лета приобрела Великобритания — 27,6 тонны на 1,6 миллиарда долларов. Но неизвестно, российское золото остается там или отправляется в другие страны. Дело в том, что Лондон — главный мировой хаб по обороту и хранению драгметалла.По данным таможни, больше полутора тонн направили в Индию, 1,1 — в Германию, еще тонну — в Казахстан. Пятьсот килограммов ушли в Турцию, столько же — в Гонконг.Заработать на золотеАкции российских золотодобытчиков — в лидерах роста на Московской бирже. Инвесторы опасаются ускорения мировой инфляции и замедления темпов глобальной экономики, уходят в защитный актив, золото дорожает.Декабрьские фьючерсы прибавили свыше 35 долларов, до 1794,7 за унцию. Если тревоги по поводу стагфляции усилятся, к концу года может быть и 1900, прогнозируют аналитики.Последует очередная волна взлета акций производителей. А это дополнительные доходы в казну. Поэтому необходимо поддерживать золотодобычу, уверены в отрасли. Но в последние 25 лет новых месторождений открывают все меньше.Чтобы увеличить запасы, можно было бы упростить оборот поисковых лицензий. В Канаде и Австралии 75 процентов новых месторождений — дело рук юниорных компаний. Эти организации не добывают, их задача — найти и разведать. В России таких проектов единицы.Еще вариант — допустить компании к региональным работам по изучению недр. Павел Грачев считает, что это привлечет инвестиции в самую раннюю и рискованную стадию геологоразведки.Когда деньги потекут в отрасль, вырастет производство, и это тут же скажется на государственном бюджете. Ведь в прошлом году доходы от экспорта драгметалла впервые в истории современной России превысили выручку от продажи газа.

https://ria.ru/20210903/geologorazvedka-1748474472.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, московская биржа, центральный банк рф (цб рф), цены на нефть