https://ria.ru/20211016/zemletryasenie-1754835237.html

В районе южных Курильских островов произошло землетрясение

В районе южных Курильских островов произошло землетрясение - РИА Новости, 16.10.2021

В районе южных Курильских островов произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 в субботу произошло у берегов южных Курильских островов, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T05:51

2021-10-16T05:51

2021-10-16T12:05

происшествия

землетрясение

южно-сахалинск

курильские острова

итуруп

тихий океан

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 окт — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 в субботу произошло у берегов южных Курильских островов, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.По ее данным, эпицентр располагался в 115 километрах восточнее села Рейдово на Итурупе. Угроза цунами не объявлялась, данные по ощутимости уточняются.Во вторник землетрясение магнитудой 5,8 произошло в акватории Тихого океана недалеко от Северо-Курильска. Жертв и разрушений зафиксировано не было.

https://ria.ru/20211009/zemletryasenie-1753804034.html

южно-сахалинск

курильские острова

итуруп

тихий океан

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2021

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происшествия, землетрясение, южно-сахалинск, курильские острова, итуруп, тихий океан