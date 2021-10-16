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В районе южных Курильских островов произошло землетрясение
В районе южных Курильских островов произошло землетрясение - РИА Новости, 16.10.2021
В районе южных Курильских островов произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 в субботу произошло у берегов южных Курильских островов, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T05:51
2021-10-16T12:05
происшествия
землетрясение
южно-сахалинск
курильские острова
итуруп
тихий океан
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 окт — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 в субботу произошло у берегов южных Курильских островов, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.По ее данным, эпицентр располагался в 115 километрах восточнее села Рейдово на Итурупе. Угроза цунами не объявлялась, данные по ощутимости уточняются.Во вторник землетрясение магнитудой 5,8 произошло в акватории Тихого океана недалеко от Северо-Курильска. Жертв и разрушений зафиксировано не было.
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происшествия, землетрясение, южно-сахалинск, курильские острова, итуруп, тихий океан
05:51 16.10.2021 (обновлено: 12:05 16.10.2021)
 
В районе южных Курильских островов произошло землетрясение

У берегов южных Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,5

© РИА Новости / Антон ДенисовСкала Самурай мыса Тигровый. Новокурильская бухта, остров Уруп
Скала Самурай мыса Тигровый. Новокурильская бухта, остров Уруп - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 окт — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 в субботу произошло у берегов южных Курильских островов, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

"Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в 13:02 (05:02 мск) в координатах 45,5 с.ш. 149,6 в.д. на глубине 162 километра", — сказала Семенова.

По ее данным, эпицентр располагался в 115 километрах восточнее села Рейдово на Итурупе. Угроза цунами не объявлялась, данные по ощутимости уточняются.
Во вторник землетрясение магнитудой 5,8 произошло в акватории Тихого океана недалеко от Северо-Курильска. Жертв и разрушений зафиксировано не было.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
9 октября, 13:09
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ПроисшествияЗемлетрясениеЮжно-СахалинскКурильские островаИтурупТихий океан
 
 
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