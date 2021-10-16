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Премьер Польши придумал способ защититься от Путина
В Польше решили построить забор "для защиты от Путина" - РИА Новости, 16.10.2021
Премьер Польши придумал способ защититься от Путина
Премьер Польши Матеуш Моравецкий обосновал строительство забора на границе с Белоруссией необходимостью защищаться лично от президента России Владимира Путина и РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T15:31
2021-10-16T16:42
в мире
варшава
белоруссия
польша
владимир путин
александр лукашенко
матеуш моравецкий
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Премьер Польши Матеуш Моравецкий обосновал строительство забора на границе с Белоруссией необходимостью защищаться лично от президента России Владимира Путина и его коллеги Александра Лукашенко."Это нужно для того, чтобы защитить Польшу от миграционного шантажа в долгосрочной перспективе — в данном случае со стороны Александра Лукашенко и Владимира Путина", — приводит его слова Polskie Radio.Нижняя палата польского парламента Польши на днях приняла закон о строительстве капитального забора на границе с Белоруссией. Как отмечали в Варшаве, проект нужен стране для преодоления миграционного кризиса. Президент Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у страны нет "ни денег, ни сил", чтобы сдерживать поток людей.
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варшава
белоруссия
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в мире, варшава, белоруссия, польша, владимир путин, александр лукашенко, матеуш моравецкий
15:31 16.10.2021 (обновлено: 16:42 16.10.2021)
 
В Польше решили построить забор "для защиты от Путина"

Премьер Польши Моравецкий назвал забор на границе с Белоруссией защитой от Путина

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаг Польши на территории посольства Польши в Москве
Флаг Польши на территории посольства Польши в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Премьер Польши Матеуш Моравецкий обосновал строительство забора на границе с Белоруссией необходимостью защищаться лично от президента России Владимира Путина и его коллеги Александра Лукашенко.
"Это нужно для того, чтобы защитить Польшу от миграционного шантажа в долгосрочной перспективе — в данном случае со стороны Александра Лукашенко и Владимира Путина", — приводит его слова Polskie Radio.
Побережье Балтийского моря - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября, 04:07
В Польше рассказали, как "удар по Москве" обогатит россиян
Нижняя палата польского парламента Польши на днях приняла закон о строительстве капитального забора на границе с Белоруссией. Как отмечали в Варшаве, проект нужен стране для преодоления миграционного кризиса. Президент Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у страны нет "ни денег, ни сил", чтобы сдерживать поток людей.
 
В миреВаршаваБелоруссияПольшаВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоМатеуш Моравецкий
 
 
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