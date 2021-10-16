https://ria.ru/20211016/yugra-1754851500.html
В Югре пьяный дебошир напал на жену с детьми с топором
В Югре пьяный дебошир напал на жену с детьми с топором - РИА Новости, 16.10.2021
В Югре пьяный дебошир напал на жену с детьми с топором
Пьяный мужчина с ножом и топором напал на жену с двумя детьми в поселке недалеко от Сургута, а после с этим же "арсеналом" напал на прибывших на вызов... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T12:41
2021-10-16T12:41
2021-10-16T12:41
происшествия
сургут
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Пьяный мужчина с ножом и топором напал на жену с двумя детьми в поселке недалеко от Сургута, а после с этим же "арсеналом" напал на прибывших на вызов росгвардейцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе Уральского округа Росгвардии."Экипаж вневедомственной охраны Управления Росгвардии по ХМАО –Югре предотвратил нападение пьяного агрессивного дебошира, вооруженного ножами и топором, на женщину и двух ее несовершеннолетних детей в поселке недалеко от Сургута", - говорится в сообщении.Уточняется, что накануне в дежурную часть вневедомственной охраны поступило сообщение о том, что поселке Нижнесортымский пьяный мужчина угрожает убийством жене и двум несовершеннолетним детям. Прибыв на место, росгвардейцы услышали за дверью женские крики и детский плач. Когда им удалось проникнуть в помещение, дебошир бросил в них нож, попавший в грудную часть бронежилета одного из силовиков, а после метнул еще нож и замахнулся топором.Росгвардейцы применили табельное оружие, а после - оказали злоумышленнику медицинскую помощь. Мужчина ранее попадал в поле зрения правоохранителей и привлекался к административной ответственности, на него завели уголовное дело.
https://ria.ru/20211014/sud-1754517382.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, сургут, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
В Югре пьяный дебошир напал на жену с детьми с топором
В поселке недалеко от Сургута пьяный дебошир напал на жену с детьми с топором
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.
Пьяный мужчина с ножом и топором напал на жену с двумя детьми в поселке недалеко от Сургута
, а после с этим же "арсеналом" напал на прибывших на вызов росгвардейцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе Уральского округа Росгвардии
.
"Экипаж вневедомственной охраны Управления Росгвардии по ХМАО –Югре предотвратил нападение пьяного агрессивного дебошира, вооруженного ножами и топором, на женщину и двух ее несовершеннолетних детей в поселке недалеко от Сургута", - говорится в сообщении.
Уточняется, что накануне в дежурную часть вневедомственной охраны поступило сообщение о том, что поселке Нижнесортымский пьяный мужчина угрожает убийством жене и двум несовершеннолетним детям. Прибыв на место, росгвардейцы услышали за дверью женские крики и детский плач. Когда им удалось проникнуть в помещение, дебошир бросил в них нож, попавший в грудную часть бронежилета одного из силовиков, а после метнул еще нож и замахнулся топором.
Росгвардейцы применили табельное оружие, а после - оказали злоумышленнику медицинскую помощь. Мужчина ранее попадал в поле зрения правоохранителей и привлекался к административной ответственности, на него завели уголовное дело.