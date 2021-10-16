https://ria.ru/20211016/yakutiya-1754883264.html

МВД раскрыло подробности нападения на пациентов в якутской клинике

МВД раскрыло подробности нападения на пациентов в якутской клинике - РИА Новости, 16.10.2021

МВД раскрыло подробности нападения на пациентов в якутской клинике

Пациент наркологического диспансера Якутска нанес ножевые ранения другим пациентам, все госпитализированы, один из пациентов скончался, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T20:58

2021-10-16T20:58

2021-10-16T21:13

происшествия

якутск

следственный комитет россии (ск рф)

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ЯКУТСК, 16 окт – РИА Новости. Пациент наркологического диспансера Якутска нанес ножевые ранения другим пациентам, все госпитализированы, один из пациентов скончался, сообщает пресс-служба МВД по Якутии.Как ранее сообщил СУСК по Якутии, вечером 16 октября в палате ГБУ "Якутский республиканский наркологический диспансер" мужчина нанес колото-резаные ранения пятерым пациентам учреждения. Один из них скончался. Возбуждено уголовное дело по факту убийства. В СУСК сообщили, что мужчина был задержан. Позднее уточнили, что он не задержан."16 октября в 22 ч 10 мин на пульт дежурной части МУ МВД России "Якутское" поступило сообщение из наркологического диспансера г. Якутск о том, что 47-летний пациент нанес ножевые ранения другим пациентам больницы. На место происшествия направлен наряд ППС. Пострадавшие и он госпитализированы. В настоящее время один из пострадавших пациентов скончался", - сообщили в пресс-службе МВД по республикиВ МВД уточнили, что обстоятельства и причины произошедшего выясняет СК.

https://ria.ru/20210923/ufa-1751460253.html

якутск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, якутск, следственный комитет россии (ск рф)