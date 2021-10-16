Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211016/yakutiya-1754883264.html
МВД раскрыло подробности нападения на пациентов в якутской клинике
МВД раскрыло подробности нападения на пациентов в якутской клинике - РИА Новости, 16.10.2021
МВД раскрыло подробности нападения на пациентов в якутской клинике
Пациент наркологического диспансера Якутска нанес ножевые ранения другим пациентам, все госпитализированы, один из пациентов скончался, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T20:58
2021-10-16T21:13
происшествия
якутск
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155054/50/1550545001_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_4f87c030e178b1885cd0c47444cdcd3d.jpg
ЯКУТСК, 16 окт – РИА Новости. Пациент наркологического диспансера Якутска нанес ножевые ранения другим пациентам, все госпитализированы, один из пациентов скончался, сообщает пресс-служба МВД по Якутии.Как ранее сообщил СУСК по Якутии, вечером 16 октября в палате ГБУ "Якутский республиканский наркологический диспансер" мужчина нанес колото-резаные ранения пятерым пациентам учреждения. Один из них скончался. Возбуждено уголовное дело по факту убийства. В СУСК сообщили, что мужчина был задержан. Позднее уточнили, что он не задержан."16 октября в 22 ч 10 мин на пульт дежурной части МУ МВД России "Якутское" поступило сообщение из наркологического диспансера г. Якутск о том, что 47-летний пациент нанес ножевые ранения другим пациентам больницы. На место происшествия направлен наряд ППС. Пострадавшие и он госпитализированы. В настоящее время один из пострадавших пациентов скончался", - сообщили в пресс-службе МВД по республикиВ МВД уточнили, что обстоятельства и причины произошедшего выясняет СК.
https://ria.ru/20210923/ufa-1751460253.html
якутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155054/50/1550545001_86:0:1415:997_1920x0_80_0_0_1b560b753948759674c3b7b39c922809.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, якутск, следственный комитет россии (ск рф)
20:58 16.10.2021 (обновлено: 21:13 16.10.2021)
 
МВД раскрыло подробности нападения на пациентов в якутской клинике

Пациент якутской клиники нанес ножевые ранения соседям по палате, все госпитализированы

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЭмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 16 окт – РИА Новости. Пациент наркологического диспансера Якутска нанес ножевые ранения другим пациентам, все госпитализированы, один из пациентов скончался, сообщает пресс-служба МВД по Якутии.
Как ранее сообщил СУСК по Якутии, вечером 16 октября в палате ГБУ "Якутский республиканский наркологический диспансер" мужчина нанес колото-резаные ранения пятерым пациентам учреждения. Один из них скончался. Возбуждено уголовное дело по факту убийства. В СУСК сообщили, что мужчина был задержан. Позднее уточнили, что он не задержан.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 14:28
В Уфе пациент больницы, привезенный с отравлением, напал на врачей
"16 октября в 22 ч 10 мин на пульт дежурной части МУ МВД России "Якутское" поступило сообщение из наркологического диспансера г. Якутск о том, что 47-летний пациент нанес ножевые ранения другим пациентам больницы. На место происшествия направлен наряд ППС. Пострадавшие и он госпитализированы. В настоящее время один из пострадавших пациентов скончался", - сообщили в пресс-службе МВД по республики
В МВД уточнили, что обстоятельства и причины произошедшего выясняет СК.
 
ПроисшествияЯкутскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:41Самолеты-ретрансляторы вылетели к месту посадки "Союза" с киноэкипажем
04:19Киноэкипаж покинул МКС
04:15Автобусам без ремней безопасности могут ограничить максимальную скорость
04:07В Якутии выясняют обстоятельства нападения на пациентов наркодиспансера
04:00СМИ: Китай удивил разведку США новой гиперзвуковой ракетой
03:47В Киеве рассказали о "мечте "Газпрома", которая спасет Украину
03:16Вильфанд предупредил о температурных аномалиях в Сибири
03:15Россиянам напомнили правила общения в мессенджерах
02:21В Албании назвали "главную загадку" в инциденте с гибелью россиян в отеле
02:15Россиянам рассказали о последствиях зарастания дачи сорняками
02:15Ученый рассказал, как замедлить старение главного органа человека
01:51Врач рассказала о возможных трудностях киноэкипажа по возвращении на Землю
01:30В Свердловской области завели дело после гибели четырех человек при пожаре
01:15Эксперт оценил возможность резкого падения рубля к концу года
01:04Клинтона оставили в больнице еще на сутки
00:53Вася Обломов заявил, что полиция остановила его концерт в Петербурге
00:40В СК уточнили информацию о погибших от отравления метанолом в Екатеринбурге
00:35Киноэкипаж перешел с МКС в корабль "Союз" для возвращения на Землю
00:16В Армении сообщили об обстреле Азербайджаном приграничного села
00:14Вильфанд рассказал, когда в Европейской России выпадет первый снег
Лента новостейМолния