https://ria.ru/20211016/vzryv-1754836255.html

Источник: число погибших при взрыве в Кандагаре достигло 63 человек

Источник: число погибших при взрыве в Кандагаре достигло 63 человек - РИА Новости, 16.10.2021

Источник: число погибших при взрыве в Кандагаре достигло 63 человек

Число погибших при взрыве в шиитской мечети в афганском городе Кандагар увеличилось до 63, сообщил РИА Новости источник в местной больнице. РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T07:26

2021-10-16T07:26

2021-10-16T11:50

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кандагар (провинция)

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КАБУЛ, 16 окт — РИА Новости. Число погибших при взрыве в шиитской мечети в афганском городе Кандагар увеличилось до 63, сообщил РИА Новости источник в местной больнице.Ранее было известно о 41 жертве.Еще 83 человека получили ранения, добавил собеседник агентства.Взрыв произошел накануне днем. По словам источника РИА Новости, теракт совершили три смертника, еще один человек открыл стрельбу у здания. По данным СМИ, ответственность за взрыв взяла на себя группировка "Исламское государство"*.Неделю назад теракт в провинции Кундуз унес жизни не менее 120 человек, 150 пострадали. До этого в Афганистане произошло еще два взрыва — у мечети Идгах в Кабуле и в религиозной школе в Джелалабаде на востоке страны. В первом случае жертвами стали 12 человек, пострадали 32; во втором погибли семеро, еще 15 ранены. Ко всем терактам были причастны боевики ИГ*.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20211014/afganistan-1754499635.html

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в мире, кандагар, афганистан, кандагар (провинция), кабул