https://ria.ru/20211016/vzryv-1754836255.html
Источник: число погибших при взрыве в Кандагаре достигло 63 человек
Источник: число погибших при взрыве в Кандагаре достигло 63 человек - РИА Новости, 16.10.2021
Источник: число погибших при взрыве в Кандагаре достигло 63 человек
Число погибших при взрыве в шиитской мечети в афганском городе Кандагар увеличилось до 63, сообщил РИА Новости источник в местной больнице. РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T07:26
2021-10-16T07:26
2021-10-16T11:50
в мире
кандагар
афганистан
кандагар (провинция)
кабул
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754841490_0:118:2912:1756_1920x0_80_0_0_35ece766212d7a098cab24b1e15de651.jpg
КАБУЛ, 16 окт — РИА Новости. Число погибших при взрыве в шиитской мечети в афганском городе Кандагар увеличилось до 63, сообщил РИА Новости источник в местной больнице.Ранее было известно о 41 жертве.Еще 83 человека получили ранения, добавил собеседник агентства.Взрыв произошел накануне днем. По словам источника РИА Новости, теракт совершили три смертника, еще один человек открыл стрельбу у здания. По данным СМИ, ответственность за взрыв взяла на себя группировка "Исламское государство"*.Неделю назад теракт в провинции Кундуз унес жизни не менее 120 человек, 150 пострадали. До этого в Афганистане произошло еще два взрыва — у мечети Идгах в Кабуле и в религиозной школе в Джелалабаде на востоке страны. В первом случае жертвами стали 12 человек, пострадали 32; во втором погибли семеро, еще 15 ранены. Ко всем терактам были причастны боевики ИГ*.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20211014/afganistan-1754499635.html
кандагар
афганистан
кандагар (провинция)
кабул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754841490_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_7ff4fe2d365bd7051a07164e72ba5408.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кандагар, афганистан, кандагар (провинция), кабул
07:26 16.10.2021 (обновлено: 11:50 16.10.2021)
Источник: число погибших при взрыве в Кандагаре достигло 63 человек
Источник: число погибших при взрыве в шиитской мечети в Кандагаре выросло до 63 человек