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Источник: число погибших при взрыве в Кандагаре достигло 63 человек
Источник: число погибших при взрыве в Кандагаре достигло 63 человек - РИА Новости, 16.10.2021
Источник: число погибших при взрыве в Кандагаре достигло 63 человек
Число погибших при взрыве в шиитской мечети в афганском городе Кандагар увеличилось до 63, сообщил РИА Новости источник в местной больнице. РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T07:26
2021-10-16T11:50
в мире
кандагар
афганистан
кандагар (провинция)
кабул
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КАБУЛ, 16 окт — РИА Новости. Число погибших при взрыве в шиитской мечети в афганском городе Кандагар увеличилось до 63, сообщил РИА Новости источник в местной больнице.Ранее было известно о 41 жертве.Еще 83 человека получили ранения, добавил собеседник агентства.Взрыв произошел накануне днем. По словам источника РИА Новости, теракт совершили три смертника, еще один человек открыл стрельбу у здания. По данным СМИ, ответственность за взрыв взяла на себя группировка "Исламское государство"*.Неделю назад теракт в провинции Кундуз унес жизни не менее 120 человек, 150 пострадали. До этого в Афганистане произошло еще два взрыва — у мечети Идгах в Кабуле и в религиозной школе в Джелалабаде на востоке страны. В первом случае жертвами стали 12 человек, пострадали 32; во втором погибли семеро, еще 15 ранены. Ко всем терактам были причастны боевики ИГ*.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20211014/afganistan-1754499635.html
кандагар
афганистан
кандагар (провинция)
кабул
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в мире, кандагар, афганистан, кандагар (провинция), кабул
07:26 16.10.2021 (обновлено: 11:50 16.10.2021)
 
Источник: число погибших при взрыве в Кандагаре достигло 63 человек

Источник: число погибших при взрыве в шиитской мечети в Кандагаре выросло до 63 человек

© AP Photo / Sidiqullah KhanМесто взрыва в шиитской мечети в Кандагаре
Место взрыва в шиитской мечети в Кандагаре - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© AP Photo / Sidiqullah Khan
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 16 окт — РИА Новости. Число погибших при взрыве в шиитской мечети в афганском городе Кандагар увеличилось до 63, сообщил РИА Новости источник в местной больнице.
Ранее было известно о 41 жертве.
Еще 83 человека получили ранения, добавил собеседник агентства.
Взрыв произошел накануне днем. По словам источника РИА Новости, теракт совершили три смертника, еще один человек открыл стрельбу у здания. По данным СМИ, ответственность за взрыв взяла на себя группировка "Исламское государство"*.
Неделю назад теракт в провинции Кундуз унес жизни не менее 120 человек, 150 пострадали. До этого в Афганистане произошло еще два взрыва — у мечети Идгах в Кабуле и в религиозной школе в Джелалабаде на востоке страны. В первом случае жертвами стали 12 человек, пострадали 32; во втором погибли семеро, еще 15 ранены. Ко всем терактам были причастны боевики ИГ*.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Люди на рынке в Кабуле - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 10:02
В МИД выразили обеспокоенность активностью ИГ* в Афганистане
 
В миреКандагарАфганистанКандагар (провинция)Кабул
 
 
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