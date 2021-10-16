https://ria.ru/20211016/vzryv-1754832418.html

ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в мечети в Кандагаре

ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в мечети в Кандагаре - РИА Новости, 16.10.2021

ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в мечети в Кандагаре

Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за взрыв в шиитской мечети в афганском городе Кандагаре, передает агентство... РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T01:54

2021-10-16T01:54

2021-10-16T01:54

в мире

кандагар

кандагар (провинция)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745620445_0:475:2731:2011_1920x0_80_0_0_e4e7c4e6a0ef57e5ee2fbb976ad2d0e7.jpg

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за взрыв в шиитской мечети в афганском городе Кандагаре, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление группировки.Взрыв произошел в пятницу днем в шиитской мечети в афганской провинции Кандагар. Как ранее сообщал РИА Новости местный источник, взрыв устроили три террориста-смертника, еще один человек открыл стрельбу у здания мечети. По данным источника, погибли не менее 41 человека.Группировка заявила, что два террориста-смертника совершили атаки в разных частях мечети.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20211014/afganistan-1754499635.html

кандагар

кандагар (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кандагар, кандагар (провинция)