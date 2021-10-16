Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211016/vzryv-1754832418.html
ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в мечети в Кандагаре
ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в мечети в Кандагаре - РИА Новости, 16.10.2021
ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в мечети в Кандагаре
Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за взрыв в шиитской мечети в афганском городе Кандагаре, передает агентство... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T01:54
2021-10-16T01:54
в мире
кандагар
кандагар (провинция)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745620445_0:475:2731:2011_1920x0_80_0_0_e4e7c4e6a0ef57e5ee2fbb976ad2d0e7.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за взрыв в шиитской мечети в афганском городе Кандагаре, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление группировки.Взрыв произошел в пятницу днем в шиитской мечети в афганской провинции Кандагар. Как ранее сообщал РИА Новости местный источник, взрыв устроили три террориста-смертника, еще один человек открыл стрельбу у здания мечети. По данным источника, погибли не менее 41 человека.Группировка заявила, что два террориста-смертника совершили атаки в разных частях мечети.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20211014/afganistan-1754499635.html
кандагар
кандагар (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745620445_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_255f24a0ca707b786ff9979b7a6333df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, кандагар, кандагар (провинция)
01:54 16.10.2021
 
ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в мечети в Кандагаре

ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в шиитской мечети в Кандагаре

© AP Photo / Sidiqullah KhanКандагар, Афганистан
Кандагар, Афганистан - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© AP Photo / Sidiqullah Khan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за взрыв в шиитской мечети в афганском городе Кандагаре, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление группировки.
Взрыв произошел в пятницу днем в шиитской мечети в афганской провинции Кандагар. Как ранее сообщал РИА Новости местный источник, взрыв устроили три террориста-смертника, еще один человек открыл стрельбу у здания мечети. По данным источника, погибли не менее 41 человека.
Группировка заявила, что два террориста-смертника совершили атаки в разных частях мечети.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Люди на рынке в Кабуле - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 10:02
В МИД выразили обеспокоенность активностью ИГ* в Афганистане
 
В миреКандагарКандагар (провинция)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:51При нападениях в Канаде пострадали четыре человека
03:52Контр-адмирал прокомментировал инцидент с эсминцем в Японском море
03:48В России подготовили ПДД для электросамокатов
03:27Русский Халк планирует установить новый мировой рекорд
03:15Автолюбителям напомнили об особенностях подготовки машины к зиме
03:06Кинолог рассказал, каким собакам опасно гулять под дождем
03:00Юрист напомнил о праве россиян вернуть деньги за ремонт в новостройке
02:51Королева Елизавета II отказалась от употребления алкоголя, пишет СМИ
02:44Минтранс и МВД определились с термином "электросамокат"
02:36Поклонская ответила на угрозы Украины экстрадировать ее из Кабо-Верде
02:20Эксперт рассказал о новых правилах по сделкам с недвижимостью
02:16Врач рассказала о симптомах депрессии после COVID-19
02:15В ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане, погибли четыре человека
02:00На Украине рассказали, как Зеленский "дал пощечину" Байдену ради Путина
01:54ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в мечети в Кандагаре
01:48Клинтон идет на поправку
01:28В НАСА поделились подробностями инцидента на МКС
01:15Россиянам назвали товары, которые к концу года вырастут в цене
00:50Российская делегация в США встретилась с Салливаном
00:42Вучича не устроила предложенная Россией цена на газ
Лента новостейМолния