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ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в мечети в Кандагаре
ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в мечети в Кандагаре - РИА Новости, 16.10.2021
ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в мечети в Кандагаре
Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за взрыв в шиитской мечети в афганском городе Кандагаре, передает агентство... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T01:54
2021-10-16T01:54
2021-10-16T01:54
в мире
кандагар
кандагар (провинция)
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за взрыв в шиитской мечети в афганском городе Кандагаре, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление группировки.Взрыв произошел в пятницу днем в шиитской мечети в афганской провинции Кандагар. Как ранее сообщал РИА Новости местный источник, взрыв устроили три террориста-смертника, еще один человек открыл стрельбу у здания мечети. По данным источника, погибли не менее 41 человека.Группировка заявила, что два террориста-смертника совершили атаки в разных частях мечети.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20211014/afganistan-1754499635.html
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в мире, кандагар, кандагар (провинция)
ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в мечети в Кандагаре
ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в шиитской мечети в Кандагаре