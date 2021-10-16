https://ria.ru/20211016/vitamin-1754835000.html

Мясников предупредил россиян о страшной опасности популярного витамина

Мясников рассказал об опасном последствии приема популярного витамина - РИА Новости, 16.10.2021

Мясников предупредил россиян о страшной опасности популярного витамина

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прием синтетических витаминов может привести к камнеобразованию в организме. РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T05:50

2021-10-16T05:50

2021-10-16T16:24

общество

россия

александр мясников (врач)

здоровье

витамины

витамин с

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прием синтетических витаминов может привести к камнеобразованию в организме.Так он прокомментировал слова приглашенного в студию доктора медицинских наук Алексея Соболева.Соболев объяснил, что синтетические витамины усваиваются в организме всего на десять процентов, и посоветовал принимать витамины в составе натуральных пищевых продуктов.Ведущий программы согласился с коллегой и предупредил, что такие препараты могут привести к проблемам со здоровьем.

https://ria.ru/20210908/vitamin-1749101708.html

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2021

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общество, россия, александр мясников (врач), здоровье, витамины, витамин с