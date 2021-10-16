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Мясников предупредил россиян о страшной опасности популярного витамина
Мясников рассказал об опасном последствии приема популярного витамина - РИА Новости, 16.10.2021
Мясников предупредил россиян о страшной опасности популярного витамина
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прием синтетических витаминов может привести к камнеобразованию в организме. РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T05:50
2021-10-16T16:24
общество
россия
александр мясников (врач)
здоровье
витамины
витамин с
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прием синтетических витаминов может привести к камнеобразованию в организме.Так он прокомментировал слова приглашенного в студию доктора медицинских наук Алексея Соболева.Соболев объяснил, что синтетические витамины усваиваются в организме всего на десять процентов, и посоветовал принимать витамины в составе натуральных пищевых продуктов.Ведущий программы согласился с коллегой и предупредил, что такие препараты могут привести к проблемам со здоровьем.
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общество, россия, александр мясников (врач), здоровье, витамины, витамин с
05:50 16.10.2021 (обновлено: 16:24 16.10.2021)
 
Мясников рассказал об опасном последствии приема популярного витамина

Доктор Мясников: прием витамина C в виде таблеток может привести к камнеобразованию

© Depositphotos / Diego CervoВитамины
Витамины - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© Depositphotos / Diego Cervo
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прием синтетических витаминов может привести к камнеобразованию в организме.
Так он прокомментировал слова приглашенного в студию доктора медицинских наук Алексея Соболева.
Соболев объяснил, что синтетические витамины усваиваются в организме всего на десять процентов, и посоветовал принимать витамины в составе натуральных пищевых продуктов.
Ведущий программы согласился с коллегой и предупредил, что такие препараты могут привести к проблемам со здоровьем.

"Конечно. Более того, если принимаете витамин С вот так (в виде таблеток. — Прим. ред.), он может у вас отложиться, усилить камнеобразование", — подчеркнул Мясников.

Главврач ГКБ имени Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
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ОбществоРоссияАлександр Мясников (врач)ЗдоровьеВитаминыВитамин С
 
 
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