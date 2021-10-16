https://ria.ru/20211016/vitamin-1754835000.html
Мясников предупредил россиян о страшной опасности популярного витамина
Мясников рассказал об опасном последствии приема популярного витамина - РИА Новости, 16.10.2021
Мясников предупредил россиян о страшной опасности популярного витамина
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прием синтетических витаминов может привести к камнеобразованию в организме. РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T05:50
2021-10-16T05:50
2021-10-16T16:24
общество
россия
александр мясников (врач)
здоровье
витамины
витамин с
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595471930_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_b43c05be4227cc3d86d230c4360fc3d3.jpg
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прием синтетических витаминов может привести к камнеобразованию в организме.Так он прокомментировал слова приглашенного в студию доктора медицинских наук Алексея Соболева.Соболев объяснил, что синтетические витамины усваиваются в организме всего на десять процентов, и посоветовал принимать витамины в составе натуральных пищевых продуктов.Ведущий программы согласился с коллегой и предупредил, что такие препараты могут привести к проблемам со здоровьем.
https://ria.ru/20210908/vitamin-1749101708.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595471930_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_94f1d01f07fde98430e3000a6ed76c28.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, александр мясников (врач), здоровье, витамины, витамин с
05:50 16.10.2021 (обновлено: 16:24 16.10.2021)
Мясников рассказал об опасном последствии приема популярного витамина
Доктор Мясников: прием витамина C в виде таблеток может привести к камнеобразованию