В Петербурге простились с ветераном войны, помогавшей семьям медиков
Ветерана войны Зинаиду Корневу, помогавшую семьям медиков, похоронили в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - РИА Новости. Ветерана Великой Отечественной войны Зинаиду Корневу, по чьей инициативе было собрано около 4,8 миллиона рублей в помощь семьям врачей, погибших в борьбе с коронавирусом, похоронили на Большеохтинском кладбище в Петербурге, прощание прошло в храме Николая Чудотворца, передает корреспондент РИА Новости.
"Всегда называли ее Зинуля. Человек, который прожил всю жизнь, думая о себе в последнюю очередь, всегда переживала о других и старалась помочь. Праправнука пыталась научить читать. Это человек со светлой душой, мы ее очень любим и будем любить всегда", - сказала внучка Корневой Елена Фомичева.
Она вспомнила, как всей семьей помогали Зинаиде Антоновне записывать видеоролики с ее воспоминаниями о войне, как бабушка готовилась, прихорашивалась, примеряла новые платья.
В 19 лет Зинаида Корнева мобилизовалась на Великую Отечественную войну, стала зенитчицей-наводчицей и дошла с боевыми наградами от Сталинграда до Берлина.
"По ее прямой наводке было сбито 239 вражеских самолета. У нее железобетонный стержень внутренний, я горжусь, что я ее дочь. Она всегда учила нас любить и поддерживать друг друга", - сказала дочка Корневой Ольга Борисевич.
Руководитель семейного социально-реабилитационного центра "Сердце" Светлана Лытко рассказала, как инициатива Зинаиды Антоновны, ее обращение к президенту России, помогли в создании центра, где раньше было только одно направление - иппотерапия.
"Теперь у нас есть своё здание, семейный клуб, где семьи с особыми детьми могут общаться, ведут прием специалисты. И все это благодаря Зинаиде Антоновне", - сказала она.
Ранее свои соболезнования в связи с кончиной Зинаидой Корневой выразил губернатор Петербурга Александр Беглов. Он отметил, что она была награждена президентом России знаком отличия "За благодеяния". Зинаида Корнева скончалась 27 сентября, ей исполнилось 99 лет.
Корнева ранее рассказывала, что, вдохновившись примером британского ветерана Тома Мура, объявила о сборе средств в поддержку заразившихся коронавирусом медиков, а также семей тех врачей, кто погиб от этой инфекции. Если Мур, объявив о сборе средств для помощи национальной системе здравоохранения NHS, 100 раз обошел свой двор до своего 100-летнего юбилея, то Корнева публиковала на своем YouTube-канале рассказы о Великой Отечественной войне. Сейчас канал насчитывает более 23,5 тысячи подписчиков.