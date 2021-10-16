https://ria.ru/20211016/veteran-1754858794.html

В Петербурге простились с ветераном войны, помогавшей семьям медиков

В Петербурге простились с ветераном войны, помогавшей семьям медиков - РИА Новости, 16.10.2021

В Петербурге простились с ветераном войны, помогавшей семьям медиков

Ветерана Великой Отечественной войны Зинаиду Корневу, по чьей инициативе было собрано около 4,8 миллиона рублей в помощь семьям врачей, погибших в борьбе с... РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T14:49

2021-10-16T14:49

2021-10-16T14:49

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - РИА Новости. Ветерана Великой Отечественной войны Зинаиду Корневу, по чьей инициативе было собрано около 4,8 миллиона рублей в помощь семьям врачей, погибших в борьбе с коронавирусом, похоронили на Большеохтинском кладбище в Петербурге, прощание прошло в храме Николая Чудотворца, передает корреспондент РИА Новости.Она вспомнила, как всей семьей помогали Зинаиде Антоновне записывать видеоролики с ее воспоминаниями о войне, как бабушка готовилась, прихорашивалась, примеряла новые платья.В 19 лет Зинаида Корнева мобилизовалась на Великую Отечественную войну, стала зенитчицей-наводчицей и дошла с боевыми наградами от Сталинграда до Берлина.Руководитель семейного социально-реабилитационного центра "Сердце" Светлана Лытко рассказала, как инициатива Зинаиды Антоновны, ее обращение к президенту России, помогли в создании центра, где раньше было только одно направление - иппотерапия.Ранее свои соболезнования в связи с кончиной Зинаидой Корневой выразил губернатор Петербурга Александр Беглов. Он отметил, что она была награждена президентом России знаком отличия "За благодеяния". Зинаида Корнева скончалась 27 сентября, ей исполнилось 99 лет.Корнева ранее рассказывала, что, вдохновившись примером британского ветерана Тома Мура, объявила о сборе средств в поддержку заразившихся коронавирусом медиков, а также семей тех врачей, кто погиб от этой инфекции. Если Мур, объявив о сборе средств для помощи национальной системе здравоохранения NHS, 100 раз обошел свой двор до своего 100-летнего юбилея, то Корнева публиковала на своем YouTube-канале рассказы о Великой Отечественной войне. Сейчас канал насчитывает более 23,5 тысячи подписчиков.

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общество, санкт-петербург, сталинград, россия