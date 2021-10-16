https://ria.ru/20211016/udar-1754831937.html

Украине конец: Зеленский дал пощечину Байдену из-за Путина прямо на переговорах

На Украине рассказали, как Зеленский "дал пощечину" Байдену ради Путина - РИА Новости, 16.10.2021

Украине конец: Зеленский дал пощечину Байдену из-за Путина прямо на переговорах

Украинский журналист Юрий Бутусов заявил в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский оскорбил своего американского коллегу Джо Байдена, так как не смог РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T02:00

2021-10-16T02:00

2021-10-16T02:00

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Украинский журналист Юрий Бутусов заявил в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский оскорбил своего американского коллегу Джо Байдена, так как не смог добиться избрания специального антикоррупционного прокурора страны.Публицист напомнил, что на Украине уже 14 месяцев вакантно кресло специального антикоррупционного прокурора, который, как считает Бутусов, представляет собой один из ключевых элементов системы по борьбе с коррупцией в стране.Журналист отметил, что Байден на переговорах с Зеленским 30 августа добился от главы Украины подписания декларации о "немедленном разблокировании конкурса по главе САП", но украинский лидер не спешит выполнять свои обещания.При этом журналист пришел к парадоксальному выводу: по его мнению, эти события указывают, что Зеленский якобы работает на Россию, "торгуя национальными интересами" и посылая таким образом сигналы президенту России Владимиру Путину.Публицист добавил, что, по его мнению, "выбросить российских агентов из офиса президента" сейчас могут только уличные протесты.

https://ria.ru/20211003/zelenskiy-1752841289.html

https://ria.ru/20211009/druzhba-1753781017.html

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в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, владимир зеленский, юрий бутусов, россия