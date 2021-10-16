Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211016/udar-1754831937.html
Украине конец: Зеленский дал пощечину Байдену из-за Путина прямо на переговорах
На Украине рассказали, как Зеленский "дал пощечину" Байдену ради Путина - РИА Новости, 16.10.2021
Украине конец: Зеленский дал пощечину Байдену из-за Путина прямо на переговорах
Украинский журналист Юрий Бутусов заявил в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский оскорбил своего американского коллегу Джо Байдена, так как не смог РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T02:00
2021-10-16T02:00
в мире
украина
сша
владимир путин
джо байден
владимир зеленский
юрий бутусов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733173627_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a9daa95d687652457b946399caa9c92e.jpg
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Украинский журналист Юрий Бутусов заявил в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский оскорбил своего американского коллегу Джо Байдена, так как не смог добиться избрания специального антикоррупционного прокурора страны.Публицист напомнил, что на Украине уже 14 месяцев вакантно кресло специального антикоррупционного прокурора, который, как считает Бутусов, представляет собой один из ключевых элементов системы по борьбе с коррупцией в стране.Журналист отметил, что Байден на переговорах с Зеленским 30 августа добился от главы Украины подписания декларации о "немедленном разблокировании конкурса по главе САП", но украинский лидер не спешит выполнять свои обещания.При этом журналист пришел к парадоксальному выводу: по его мнению, эти события указывают, что Зеленский якобы работает на Россию, "торгуя национальными интересами" и посылая таким образом сигналы президенту России Владимиру Путину.Публицист добавил, что, по его мнению, "выбросить российских агентов из офиса президента" сейчас могут только уличные протесты.
https://ria.ru/20211003/zelenskiy-1752841289.html
https://ria.ru/20211009/druzhba-1753781017.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733173627_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_15158c4229bd5f9de4a9cb8a57837a6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, владимир зеленский, юрий бутусов, россия
02:00 16.10.2021
 
На Украине рассказали, как Зеленский "дал пощечину" Байдену ради Путина

Бутусов: Зеленский ради Путина оскорбил Байдена, саботировав назначение прокурора

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Украинский журналист Юрий Бутусов заявил в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский оскорбил своего американского коллегу Джо Байдена, так как не смог добиться избрания специального антикоррупционного прокурора страны.
"Зеленский дал пощечину Байдену. <…> В очередной раз сорван конкурс по избранию Специального антикоррупционного прокурора. Члены конкурсной комиссии, которые контролируются офисом президента снова не явились на заседание. США и Евросоюз уже выступили с осуждением этого провала. И это совсем не рядовое событие, это настоящий международный скандал", — написал Бутусов.
Публицист напомнил, что на Украине уже 14 месяцев вакантно кресло специального антикоррупционного прокурора, который, как считает Бутусов, представляет собой один из ключевых элементов системы по борьбе с коррупцией в стране.
Пресс-конференция президента Украины В. Зеленского - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
3 октября, 06:12
Зеленский рассказал о "мощной" Украине и ее "наглой" политике
Журналист отметил, что Байден на переговорах с Зеленским 30 августа добился от главы Украины подписания декларации о "немедленном разблокировании конкурса по главе САП", но украинский лидер не спешит выполнять свои обещания.
"Президент крупнейшей мировой державы отвлекся от мировых кризисов и письменно добился от Зеленского обязательств по проведению конкурса в одном из украинских госучреждений! Но вместо немедленной разблокировки Зеленский по сути нанес Байдену оскорбление, наплевал на все свои "немедленные" обещания и договоренности. Актер Голобородько, который послал подальше МВФ, не додумался послать подальше президента США, а президент Зеленский это сделал. Это просто позор. Но не для Байдена, а для нас, для Украины", — посетовал Бутусов.
При этом журналист пришел к парадоксальному выводу: по его мнению, эти события указывают, что Зеленский якобы работает на Россию, "торгуя национальными интересами" и посылая таким образом сигналы президенту России Владимиру Путину.
"Провал антикоррупционной реформы, провал спецопераций нашей разведки в России и Беларуси, провал судебной реформы, санкции против Коломойского, которые ввели США, но которые не ввела Украина — все это звенья одной цепи. Всем этим Зеленский показывает Путину, что не допустит слишком близкого сотрудничества и сближения с Западом по целому ряду самых чувствительных и важных направлений", — считает Бутусов.
Публицист добавил, что, по его мнению, "выбросить российских агентов из офиса президента" сейчас могут только уличные протесты.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
9 октября, 04:30
Зеленскому подсказали, как подружиться с Путиным
 
В миреУкраинаСШАВладимир ПутинДжо БайденВладимир ЗеленскийЮрий БутусовРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:51При нападениях в Канаде пострадали четыре человека
03:52Контр-адмирал прокомментировал инцидент с эсминцем в Японском море
03:48В России подготовили ПДД для электросамокатов
03:27Русский Халк планирует установить новый мировой рекорд
03:15Автолюбителям напомнили об особенностях подготовки машины к зиме
03:06Кинолог рассказал, каким собакам опасно гулять под дождем
03:00Юрист напомнил о праве россиян вернуть деньги за ремонт в новостройке
02:51Королева Елизавета II отказалась от употребления алкоголя, пишет СМИ
02:44Минтранс и МВД определились с термином "электросамокат"
02:36Поклонская ответила на угрозы Украины экстрадировать ее из Кабо-Верде
02:20Эксперт рассказал о новых правилах по сделкам с недвижимостью
02:16Врач рассказала о симптомах депрессии после COVID-19
02:15В ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане, погибли четыре человека
02:00На Украине рассказали, как Зеленский "дал пощечину" Байдену ради Путина
01:54ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в мечети в Кандагаре
01:48Клинтон идет на поправку
01:28В НАСА поделились подробностями инцидента на МКС
01:15Россиянам назвали товары, которые к концу года вырастут в цене
00:50Российская делегация в США встретилась с Салливаном
00:42Вучича не устроила предложенная Россией цена на газ
Лента новостейМолния