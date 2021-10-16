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Россиянам назвали товары, которые к концу года вырастут в цене
Россиянам назвали товары, которые к концу года вырастут в цене - РИА Новости, 16.10.2021
Россиянам назвали товары, которые к концу года вырастут в цене
Рост цен на некоторые категории потребительских товаров к Новому году — одно из следствий традиционного повышения спроса в предпраздничный период. О том, какие... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T01:15
2021-10-16T01:15
2021-10-16T01:16
общество
рэу имени г. в. плеханова
новый год
цены
покупка
россия
мария долгова
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Рост цен на некоторые категории потребительских товаров к Новому году — одно из следствий традиционного повышения спроса в предпраздничный период. О том, какие товары подорожают больше всего, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.Эксперт предположила, что наибольший рост цен (до 15 процентов в годовом выражении) будет в категориях электроника, бытовая техника, автомобили. Одежда и обувь, отмечает она, подорожают в меньшей степени (на три-пять процентов за оставшиеся месяцы года)."Причины кроются в существенном подорожании металлов, кризисе с поставками полупроводников, росте цен на энергоносители", — заявила она.Серьезно вырастут и цены на продукты питания. По оценкам экономиста, до конца года рост цен на овощи и фрукты может составить до 20 процентов по сравнению с сентябрем.Также на 15-20 процентов могут вырасти цены на вина из-за плохого урожая и удорожания логистики. А вот рост цены на шампанское, спрос на которое перед праздником традиционно растет, окажется не столь серьезным, а скорее в пределах продовольственной инфляции (восемь-десять процентов), заключила эксперт.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, рэу имени г. в. плеханова, новый год, цены, покупка, россия, мария долгова
01:15 16.10.2021 (обновлено: 01:16 16.10.2021)
Россиянам назвали товары, которые к концу года вырастут в цене
Эксперт Долгова: к концу 2021 года сильнее всего подорожает бытовая техника и автомобили
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.
Рост цен на некоторые категории потребительских товаров к Новому году — одно из следствий традиционного повышения спроса в предпраздничный период. О том, какие товары подорожают больше всего, рассказала агентству "Прайм
" доцент кафедры финансов и цен РЭУ
им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.
Эксперт предположила, что наибольший рост цен (до 15 процентов в годовом выражении) будет в категориях электроника, бытовая техника, автомобили. Одежда и обувь, отмечает она, подорожают в меньшей степени (на три-пять процентов за оставшиеся месяцы года).
"Причины кроются в существенном подорожании металлов, кризисе с поставками полупроводников, росте цен на энергоносители", — заявила она.
Серьезно вырастут и цены на продукты питания. По оценкам экономиста, до конца года рост цен на овощи и фрукты может составить до 20 процентов по сравнению с сентябрем.
Также на 15-20 процентов могут вырасти цены на вина из-за плохого урожая и удорожания логистики. А вот рост цены на шампанское, спрос на которое перед праздником традиционно растет, окажется не столь серьезным, а скорее в пределах продовольственной инфляции (восемь-десять процентов), заключила эксперт.