https://ria.ru/20211016/tseny-1754828256.html

Россиянам назвали товары, которые к концу года вырастут в цене

Россиянам назвали товары, которые к концу года вырастут в цене - РИА Новости, 16.10.2021

Россиянам назвали товары, которые к концу года вырастут в цене

Рост цен на некоторые категории потребительских товаров к Новому году — одно из следствий традиционного повышения спроса в предпраздничный период. О том, какие... РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T01:15

2021-10-16T01:15

2021-10-16T01:16

общество

рэу имени г. в. плеханова

новый год

цены

покупка

россия

мария долгова

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Рост цен на некоторые категории потребительских товаров к Новому году — одно из следствий традиционного повышения спроса в предпраздничный период. О том, какие товары подорожают больше всего, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.Эксперт предположила, что наибольший рост цен (до 15 процентов в годовом выражении) будет в категориях электроника, бытовая техника, автомобили. Одежда и обувь, отмечает она, подорожают в меньшей степени (на три-пять процентов за оставшиеся месяцы года)."Причины кроются в существенном подорожании металлов, кризисе с поставками полупроводников, росте цен на энергоносители", — заявила она.Серьезно вырастут и цены на продукты питания. По оценкам экономиста, до конца года рост цен на овощи и фрукты может составить до 20 процентов по сравнению с сентябрем.Также на 15-20 процентов могут вырасти цены на вина из-за плохого урожая и удорожания логистики. А вот рост цены на шампанское, спрос на которое перед праздником традиционно растет, окажется не столь серьезным, а скорее в пределах продовольственной инфляции (восемь-десять процентов), заключила эксперт.

https://ria.ru/20211015/zakupki-1754660813.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, рэу имени г. в. плеханова, новый год, цены, покупка, россия, мария долгова