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В Москве задержали виновников конфликта на станции метро "Текстильщики"
В Москве задержали виновников конфликта на станции метро "Текстильщики" - РИА Новости, 16.10.2021
В Москве задержали виновников конфликта на станции метро "Текстильщики"
В Москве задержали трех виновников конфликта на станции метро "Текстильщики", сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка Следственного РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T09:27
2021-10-16T09:27
2021-10-16T18:30
происшествия
московский метрополитен
следственный комитет россии (ск рф)
юлия иванова
россия
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В Москве задержали трех виновников конфликта на станции метро "Текстильщики", сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.Как утверждает следствие, задержанные — мужчины 1985, 1991 и 1993 года рождения — применили насилие к пассажирам в вагоне. Против них возбудили уголовное дело о хулиганстве."Им предъявлено обвинение. Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании фигурантам меры пресечения", — сказала Иванова.Инцидент на Таганско-Краснопресненской линии произошел вечером 12 октября в вагоне поезда между станциями "Волгоградский проспект" и "Текстильщики". Четверо агрессивно настроенных мужчин приставали к женщине, за нее заступились другие пассажиры. Зачинщики конфликта начали толкать и оскорблять пассажиров, в результате их доставили для разбирательства в полицию, где всем четверым выписали административные протоколы за мелкое хулиганство. После этого глава СК Александр Бастрыкин поручил разобраться в происшедшем.В начале октября на синей ветке московского метро жестоко избили молодого человека, вступившегося за девушку. Этот случай получил большой общественный резонанс. Троих уроженцев Дагестана задержали и арестовали, им вменяют покушение на убийство.
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Видео конфликта в московском метро, где четверо мужчин пристали к женщине.
Инцидент произошёл в поезде в районе станции метро «Текстильщики». За девушку заступился молодой человек, а уже за него — остальные пассажиры.
Полиция установила личности всех дебоширов и составила на них протоколы за мелкое хулиганство
2021-10-16T09:27
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PT2M19S
РИА Новости
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происшествия, московский метрополитен, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, россия, видео
09:27 16.10.2021 (обновлено: 18:30 16.10.2021)
В Москве задержали виновников конфликта на станции метро "Текстильщики"
В Москве задержали троих виновников конфликта на станции столичного метро "Текстильщики"