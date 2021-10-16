https://ria.ru/20211016/tekstilschiki-1754840408.html

В Москве задержали виновников конфликта на станции метро "Текстильщики"

В Москве задержали виновников конфликта на станции метро "Текстильщики" - РИА Новости, 16.10.2021

В Москве задержали виновников конфликта на станции метро "Текстильщики"

В Москве задержали трех виновников конфликта на станции метро "Текстильщики", сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка Следственного РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T09:27

2021-10-16T09:27

2021-10-16T18:30

происшествия

московский метрополитен

следственный комитет россии (ск рф)

юлия иванова

россия

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В Москве задержали трех виновников конфликта на станции метро "Текстильщики", сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.Как утверждает следствие, задержанные — мужчины 1985, 1991 и 1993 года рождения — применили насилие к пассажирам в вагоне. Против них возбудили уголовное дело о хулиганстве."Им предъявлено обвинение. Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании фигурантам меры пресечения", — сказала Иванова.Инцидент на Таганско-Краснопресненской линии произошел вечером 12 октября в вагоне поезда между станциями "Волгоградский проспект" и "Текстильщики". Четверо агрессивно настроенных мужчин приставали к женщине, за нее заступились другие пассажиры. Зачинщики конфликта начали толкать и оскорблять пассажиров, в результате их доставили для разбирательства в полицию, где всем четверым выписали административные протоколы за мелкое хулиганство. После этого глава СК Александр Бастрыкин поручил разобраться в происшедшем.В начале октября на синей ветке московского метро жестоко избили молодого человека, вступившегося за девушку. Этот случай получил большой общественный резонанс. Троих уроженцев Дагестана задержали и арестовали, им вменяют покушение на убийство.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Видео конфликта в московском метро, где четверо мужчин пристали к женщине. Инцидент произошёл в поезде в районе станции метро «Текстильщики». За девушку заступился молодой человек, а уже за него — остальные пассажиры. Полиция установила личности всех дебоширов и составила на них протоколы за мелкое хулиганство 2021-10-16T09:27 true PT2M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, московский метрополитен, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, россия, видео