Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211016/tekstilschiki-1754840408.html
В Москве задержали виновников конфликта на станции метро "Текстильщики"
В Москве задержали виновников конфликта на станции метро "Текстильщики" - РИА Новости, 16.10.2021
В Москве задержали виновников конфликта на станции метро "Текстильщики"
В Москве задержали трех виновников конфликта на станции метро "Текстильщики", сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка Следственного РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T09:27
2021-10-16T18:30
происшествия
московский метрополитен
следственный комитет россии (ск рф)
юлия иванова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_dccadbf9a754e60da7b5fbffe9a60f74.jpg
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В Москве задержали трех виновников конфликта на станции метро "Текстильщики", сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.Как утверждает следствие, задержанные — мужчины 1985, 1991 и 1993 года рождения — применили насилие к пассажирам в вагоне. Против них возбудили уголовное дело о хулиганстве."Им предъявлено обвинение. Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании фигурантам меры пресечения", — сказала Иванова.Инцидент на Таганско-Краснопресненской линии произошел вечером 12 октября в вагоне поезда между станциями "Волгоградский проспект" и "Текстильщики". Четверо агрессивно настроенных мужчин приставали к женщине, за нее заступились другие пассажиры. Зачинщики конфликта начали толкать и оскорблять пассажиров, в результате их доставили для разбирательства в полицию, где всем четверым выписали административные протоколы за мелкое хулиганство. После этого глава СК Александр Бастрыкин поручил разобраться в происшедшем.В начале октября на синей ветке московского метро жестоко избили молодого человека, вступившегося за девушку. Этот случай получил большой общественный резонанс. Троих уроженцев Дагестана задержали и арестовали, им вменяют покушение на убийство.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Видео конфликта в московском метро, где четверо мужчин пристали к женщине.
Инцидент произошёл в поезде в районе станции метро «Текстильщики». За девушку заступился молодой человек, а уже за него — остальные пассажиры. Полиция установила личности всех дебоширов и составила на них протоколы за мелкое хулиганство
2021-10-16T09:27
true
PT2M19S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d8cee766e33a3e1bdcd6db2182fb51f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, московский метрополитен, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, россия, видео
В Москве задержали виновников конфликта на станции метро "Текстильщики"
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В Москве задержали трех виновников конфликта на станции метро "Текстильщики", сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.
2021-10-16T09:27
true
PT2M19S
09:27 16.10.2021 (обновлено: 18:30 16.10.2021)
 
В Москве задержали виновников конфликта на станции метро "Текстильщики"

В Москве задержали троих виновников конфликта на станции столичного метро "Текстильщики"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В Москве задержали трех виновников конфликта на станции метро "Текстильщики", сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.
Как утверждает следствие, задержанные — мужчины 1985, 1991 и 1993 года рождения — применили насилие к пассажирам в вагоне. Против них возбудили уголовное дело о хулиганстве.
"Им предъявлено обвинение. Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании фигурантам меры пресечения", — сказала Иванова.
Инцидент на Таганско-Краснопресненской линии произошел вечером 12 октября в вагоне поезда между станциями "Волгоградский проспект" и "Текстильщики". Четверо агрессивно настроенных мужчин приставали к женщине, за нее заступились другие пассажиры. Зачинщики конфликта начали толкать и оскорблять пассажиров, в результате их доставили для разбирательства в полицию, где всем четверым выписали административные протоколы за мелкое хулиганство. После этого глава СК Александр Бастрыкин поручил разобраться в происшедшем.
В начале октября на синей ветке московского метро жестоко избили молодого человека, вступившегося за девушку. Этот случай получил большой общественный резонанс. Троих уроженцев Дагестана задержали и арестовали, им вменяют покушение на убийство.
 
ПроисшествияМосковский метрополитенСледственный комитет России (СК РФ)Юлия ИвановаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:41Самолеты-ретрансляторы вылетели к месту посадки "Союза" с киноэкипажем
04:19Киноэкипаж покинул МКС
04:15Автобусам без ремней безопасности могут ограничить максимальную скорость
04:07В Якутии выясняют обстоятельства нападения на пациентов наркодиспансера
04:00СМИ: Китай удивил разведку США новой гиперзвуковой ракетой
03:47В Киеве рассказали о "мечте "Газпрома", которая спасет Украину
03:16Вильфанд предупредил о температурных аномалиях в Сибири
03:15Россиянам напомнили правила общения в мессенджерах
02:21В Албании назвали "главную загадку" в инциденте с гибелью россиян в отеле
02:15Россиянам рассказали о последствиях зарастания дачи сорняками
02:15Ученый рассказал, как замедлить старение главного органа человека
01:51Врач рассказала о возможных трудностях киноэкипажа по возвращении на Землю
01:30В Свердловской области завели дело после гибели четырех человек при пожаре
01:15Эксперт оценил возможность резкого падения рубля к концу года
01:04Клинтона оставили в больнице еще на сутки
00:53Вася Обломов заявил, что полиция остановила его концерт в Петербурге
00:40В СК уточнили информацию о погибших от отравления метанолом в Екатеринбурге
00:35Киноэкипаж перешел с МКС в корабль "Союз" для возвращения на Землю
00:16В Армении сообщили об обстреле Азербайджаном приграничного села
00:14Вильфанд рассказал, когда в Европейской России выпадет первый снег
Лента новостейМолния