https://ria.ru/20211016/suverenitet-1754879792.html

Главком ВСУ захотел вернуть Крым кровью

На Украине назвали "силу", которая поможет восстановить суверенитет - РИА Новости, 17.10.2021

Главком ВСУ захотел вернуть Крым кровью

Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что уверен в том, что восстановить суверенитет страны поможет "казацкая и повстанческая... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-16T20:03

2021-10-16T20:03

2021-10-17T00:51

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украина

нато

россия

валерий залужный

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КИЕВ, 16 окт - РИА Новости. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что уверен в том, что восстановить суверенитет страны поможет "казацкая и повстанческая кровь"."Защитники и защитницы Украины восьмой год подряд сдерживают российскую агрессию. Мы стали надежным щитом Европы. Казацкая и повстанческая кровь в наших жилах ведет нас только вперед - к Победе… Мы обязательно восстановим государственный суверенитет Украины на всей ее территории", - приводит его слова Facebook-аккаунт Генштаба.Россия неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По словам президента России Владимира Путина, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".

https://ria.ru/20211016/ukraina-1754861036.html

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в мире, украина, нато, россия, валерий залужный