Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211016/suverenitet-1754879792.html
Главком ВСУ захотел вернуть Крым кровью
На Украине назвали "силу", которая поможет восстановить суверенитет - РИА Новости, 17.10.2021
Главком ВСУ захотел вернуть Крым кровью
Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что уверен в том, что восстановить суверенитет страны поможет "казацкая и повстанческая... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-16T20:03
2021-10-17T00:51
в мире
украина
нато
россия
валерий залужный
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576383811_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_4c734a2ddb177c904a2aa3b94a6c3cc2.jpg
КИЕВ, 16 окт - РИА Новости. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что уверен в том, что восстановить суверенитет страны поможет "казацкая и повстанческая кровь"."Защитники и защитницы Украины восьмой год подряд сдерживают российскую агрессию. Мы стали надежным щитом Европы. Казацкая и повстанческая кровь в наших жилах ведет нас только вперед - к Победе… Мы обязательно восстановим государственный суверенитет Украины на всей ее территории", - приводит его слова Facebook-аккаунт Генштаба.Россия неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По словам президента России Владимира Путина, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
https://ria.ru/20211016/ukraina-1754861036.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576383811_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_5c02b2a57a46882dd461e3801cc89a21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, нато, россия, валерий залужный
20:03 16.10.2021 (обновлено: 00:51 17.10.2021)
 
На Украине назвали "силу", которая поможет восстановить суверенитет

Главком ВСУ Залужный: восстановить суверенитет страны поможет казацкая кровь

© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
КИЕВ, 16 окт - РИА Новости. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что уверен в том, что восстановить суверенитет страны поможет "казацкая и повстанческая кровь".
"Защитники и защитницы Украины восьмой год подряд сдерживают российскую агрессию. Мы стали надежным щитом Европы. Казацкая и повстанческая кровь в наших жилах ведет нас только вперед - к Победе… Мы обязательно восстановим государственный суверенитет Украины на всей ее территории", - приводит его слова Facebook-аккаунт Генштаба.
Россия неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По словам президента России Владимира Путина, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
Вчера, 15:27
В Киеве испугались, что Россия "вернет" Украину
 
В миреУкраинаНАТОРоссияВалерий Залужный
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:41Самолеты-ретрансляторы вылетели к месту посадки "Союза" с киноэкипажем
04:19Киноэкипаж покинул МКС
04:15Автобусам без ремней безопасности могут ограничить максимальную скорость
04:07В Якутии выясняют обстоятельства нападения на пациентов наркодиспансера
04:00СМИ: Китай удивил разведку США новой гиперзвуковой ракетой
03:47В Киеве рассказали о "мечте "Газпрома", которая спасет Украину
03:16Вильфанд предупредил о температурных аномалиях в Сибири
03:15Россиянам напомнили правила общения в мессенджерах
02:21В Албании назвали "главную загадку" в инциденте с гибелью россиян в отеле
02:15Россиянам рассказали о последствиях зарастания дачи сорняками
02:15Ученый рассказал, как замедлить старение главного органа человека
01:51Врач рассказала о возможных трудностях киноэкипажа по возвращении на Землю
01:30В Свердловской области завели дело после гибели четырех человек при пожаре
01:15Эксперт оценил возможность резкого падения рубля к концу года
01:04Клинтона оставили в больнице еще на сутки
00:53Вася Обломов заявил, что полиция остановила его концерт в Петербурге
00:40В СК уточнили информацию о погибших от отравления метанолом в Екатеринбурге
00:35Киноэкипаж перешел с МКС в корабль "Союз" для возвращения на Землю
00:16В Армении сообщили об обстреле Азербайджаном приграничного села
00:14Вильфанд рассказал, когда в Европейской России выпадет первый снег
Лента новостейМолния