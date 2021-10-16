https://ria.ru/20211016/sud-1754870627.html

Суд арестовал трех участников конфликта на станции метро "Текстильщики"

Суд арестовал трех участников конфликта на станции метро "Текстильщики" - РИА Новости, 16.10.2021

Суд арестовал трех участников конфликта на станции метро "Текстильщики"

Черемушкинский суд Москвы арестовал трех участников конфликта в московском метро на станции "Текстильщики", сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T17:59

2021-10-16T17:59

2021-10-16T18:46

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы арестовал трех участников конфликта в московском метро на станции "Текстильщики", сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции."Суд удовлетворил ходатайства следователя об избрании трем обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказали в суде.Они пробудут под арестом до 15 декабря.По данным следствия, вечером 12 октября в вагоне поезда, следовавшего от станции "Волгоградский проспект" до станции "Текстильщики", компания мужчин проявила агрессию в отношении женщины. За нее заступились другие пассажиры.Во время конфликта мужчины 1985, 1991 и 1993 годов рождения применили силу против людей, находившихся в вагоне. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Всех троих задержали.

https://ria.ru/20211016/konflikt-1754870765.html

москва

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2021

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Видео конфликта в московском метро, где четверо мужчин пристали к женщине. Инцидент произошёл в поезде в районе станции метро «Текстильщики». За девушку заступился молодой человек, а уже за него — остальные пассажиры. Полиция установила личности всех дебоширов и составила на них протоколы за мелкое хулиганство 2021-10-16T17:59 true PT2M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, москва, россия