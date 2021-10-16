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Суд арестовал трех участников конфликта на станции метро "Текстильщики"
Суд арестовал трех участников конфликта на станции метро "Текстильщики" - РИА Новости, 16.10.2021
Суд арестовал трех участников конфликта на станции метро "Текстильщики"
Черемушкинский суд Москвы арестовал трех участников конфликта в московском метро на станции "Текстильщики", сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T17:59
2021-10-16T17:59
2021-10-16T18:46
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы арестовал трех участников конфликта в московском метро на станции "Текстильщики", сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции."Суд удовлетворил ходатайства следователя об избрании трем обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказали в суде.Они пробудут под арестом до 15 декабря.По данным следствия, вечером 12 октября в вагоне поезда, следовавшего от станции "Волгоградский проспект" до станции "Текстильщики", компания мужчин проявила агрессию в отношении женщины. За нее заступились другие пассажиры.Во время конфликта мужчины 1985, 1991 и 1993 годов рождения применили силу против людей, находившихся в вагоне. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Всех троих задержали.
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Видео конфликта в московском метро, где четверо мужчин пристали к женщине.
Инцидент произошёл в поезде в районе станции метро «Текстильщики». За девушку заступился молодой человек, а уже за него — остальные пассажиры.
Полиция установила личности всех дебоширов и составила на них протоколы за мелкое хулиганство
2021-10-16T17:59
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происшествия, москва, россия
17:59 16.10.2021 (обновлено: 18:46 16.10.2021)
Суд арестовал трех участников конфликта на станции метро "Текстильщики"
Суд арестовал трех участников конфликта на станции метро "Текстильщики" до 15 декабря
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы арестовал трех участников конфликта в московском метро на станции "Текстильщики", сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Суд удовлетворил ходатайства следователя об избрании трем обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказали в суде.
Они пробудут под арестом до 15 декабря.
По данным следствия, вечером 12 октября в вагоне поезда, следовавшего от станции "Волгоградский проспект" до станции "Текстильщики", компания мужчин проявила агрессию в отношении женщины. За нее заступились другие пассажиры.
Во время конфликта мужчины 1985, 1991 и 1993 годов рождения применили силу против людей, находившихся в вагоне. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Всех троих задержали.