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В США при стрельбе у стадиона пострадали четыре человека

В США при стрельбе у стадиона пострадали четыре человека - РИА Новости, 16.10.2021

В США при стрельбе у стадиона пострадали четыре человека

При стрельбе у стадиона в городе Мобил (штат Алабама, США) пострадали четыре человека, двое из них несовершеннолетние, сообщает телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T10:49

2021-10-16T10:49

2021-10-16T12:33

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ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости. При стрельбе у стадиона в городе Мобил (штат Алабама, США) пострадали четыре человека, двое из них несовершеннолетние, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местную полицию.По словам главы полиции Пола Прайна, пострадавших доставили в больницу, один из них находится в критическом состоянии.Во время инцидента на стадионе проходил матч по американскому футболу среди старшеклассников. Из-за стрельбы игру прекратили."Возможно, был только один стрелок", — заявил Прайн.При этом у полиции есть сведения, что с места происшествия уехали по меньшей мере два человека. Правоохранители пытаются установить их личности.

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в мире, сша, алабама