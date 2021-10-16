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В США при стрельбе у стадиона пострадали четыре человека
В США при стрельбе у стадиона пострадали четыре человека - РИА Новости, 16.10.2021
В США при стрельбе у стадиона пострадали четыре человека
При стрельбе у стадиона в городе Мобил (штат Алабама, США) пострадали четыре человека, двое из них несовершеннолетние, сообщает телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T10:49
2021-10-16T12:33
в мире
сша
алабама
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ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости. При стрельбе у стадиона в городе Мобил (штат Алабама, США) пострадали четыре человека, двое из них несовершеннолетние, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местную полицию.По словам главы полиции Пола Прайна, пострадавших доставили в больницу, один из них находится в критическом состоянии.Во время инцидента на стадионе проходил матч по американскому футболу среди старшеклассников. Из-за стрельбы игру прекратили."Возможно, был только один стрелок", — заявил Прайн.При этом у полиции есть сведения, что с места происшествия уехали по меньшей мере два человека. Правоохранители пытаются установить их личности.
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в мире, сша, алабама
10:49 16.10.2021 (обновлено: 12:33 16.10.2021)
 
В США при стрельбе у стадиона пострадали четыре человека

В США при стрельбе у стадиона пострадали четыре человека, в том числе несовершеннолетние

© REUTERS / Jeff Martin/ TwitterПолиция на стадионе в городе Мобил, возле которого произошла стрельба. Алабама, США
Полиция на стадионе в городе Мобил, возле которого произошла стрельба. Алабама, США - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© REUTERS / Jeff Martin/ Twitter
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ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости. При стрельбе у стадиона в городе Мобил (штат Алабама, США) пострадали четыре человека, двое из них несовершеннолетние, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местную полицию.
По словам главы полиции Пола Прайна, пострадавших доставили в больницу, один из них находится в критическом состоянии.
© REUTERS / Jeff Martin/ TwitterЛюди разбегаются со стадиона в городе Мобил, возле которого произошла стрельба. Алабама, США
Люди разбегаются со стадиона в городе Мобил, возле которого произошла стрельба. Алабама, США - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© REUTERS / Jeff Martin/ Twitter
Люди разбегаются со стадиона в городе Мобил, возле которого произошла стрельба. Алабама, США
Во время инцидента на стадионе проходил матч по американскому футболу среди старшеклассников. Из-за стрельбы игру прекратили.
"Возможно, был только один стрелок", — заявил Прайн.
При этом у полиции есть сведения, что с места происшествия уехали по меньшей мере два человека. Правоохранители пытаются установить их личности.
 
В миреСШААлабама
 
 
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