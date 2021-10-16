https://ria.ru/20211016/ssha-1754828965.html

ВМС США прокомментировали инцидент с эсминцем в Японском море

ВМС США прокомментировали инцидент с эсминцем в Японском море - РИА Новости, 16.10.2021

ВМС США прокомментировали инцидент с эсминцем в Японском море

Командование Тихоокеанского флота ВМС США назвало не соответствующим действительности заявление российских коллег о попытке американского эсминца нарушить... РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T00:33

2021-10-16T00:33

2021-10-16T00:52

в мире

военно-морские силы сша

японское море

россия

сша

вашингтон

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Командование Тихоокеанского флота ВМС США назвало не соответствующим действительности заявление российских коллег о попытке американского эсминца нарушить государственную границу, а действия самого корабля - соответствующим международному право и обычаям.Министерство обороны РФ в пятницу вызвало военного атташе США в связи с попыткой американского эсминца нарушить морскую границу России в Японском море. Офицеру было указано на непрофессиональные действия экипажа эсминца Chafee, который был оттеснен российским военным кораблем.Военные добавили, что США продолжат "летать, плавать и действовать" там, где это позволяет международное право.Ранее Минобороны РФ сообщило, что американский эсминец Chafee предпринял попытку нарушить госграницу РФ в Японском море, большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" пресек нарушение. Позже российское военное ведомство опубликовало видео, на котором "Адмирал Трибуц" вынуждает американский военный корабль уйти в нейтральные воды.На видео показан американский эсминец, идущий параллельным курсом с "Трибуцем" на дистанции всего пары сотен метров. На корме эсминца - палубный вертолет Seahawk с заведенным двигателем. В конце видеоролика Chafee берет лево на борт и начинает удаляться от российского корабля.

https://ria.ru/20211015/pozor-1754818792.html

японское море

россия

сша

вашингтон

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в мире, военно-морские силы сша, японское море, россия, сша, вашингтон, министерство обороны рф (минобороны рф)