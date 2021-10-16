00:33 16.10.2021 (обновлено: 00:52 16.10.2021)
ВМС США прокомментировали инцидент с эсминцем в Японском море
ВМС США ответили на заявления российских военных об инциденте с эсминцем в Японском море
ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Командование Тихоокеанского флота ВМС США назвало не соответствующим действительности заявление российских коллег о попытке американского эсминца нарушить государственную границу, а действия самого корабля - соответствующим международному право и обычаям.
Министерство обороны РФ в пятницу вызвало военного атташе США в связи с попыткой американского эсминца нарушить морскую границу России в Японском море. Офицеру было указано на непрофессиональные действия экипажа эсминца Chafee, который был оттеснен российским военным кораблем.
"Заявление от российского минобороны по поводу взаимодействия двух кораблей наших военно-морских сил не соответствует действительности... Взаимодействие носило безопасный и профессиональный характер... Все время USS Chafee действовал в соответствии с международным правом и обычаями", - сказано в релизе.
Военные добавили, что США продолжат "летать, плавать и действовать" там, где это позволяет международное право.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что американский эсминец Chafee предпринял попытку нарушить госграницу РФ в Японском море, большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" пресек нарушение. Позже российское военное ведомство опубликовало видео, на котором "Адмирал Трибуц" вынуждает американский военный корабль уйти в нейтральные воды.
На видео показан американский эсминец, идущий параллельным курсом с "Трибуцем" на дистанции всего пары сотен метров. На корме эсминца - палубный вертолет Seahawk с заведенным двигателем. В конце видеоролика Chafee берет лево на борт и начинает удаляться от российского корабля.