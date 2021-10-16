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Гинцбург раскрыл возможное название вакцины от COVID-19 для детей
Гинцбург раскрыл возможное название вакцины от COVID-19 для детей - РИА Новости, 16.10.2021
Гинцбург раскрыл возможное название вакцины от COVID-19 для детей
Вакцина против коронавируса для детей, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, может получить... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T07:37
2021-10-16T07:37
2021-10-16T09:33
распространение коронавируса
общество
москва
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
александр гинцбург
россия
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Вакцина против коронавируса для детей, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, может получить название "Спутник М", рассказал РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.В июле в Москве началось клиническое испытание вакцины для подростков 12-17 лет. Детей прививают тем же препаратом "Спутник V", но в меньшей дозировке. В конце сентября центр имени Гамалеи подал в Минздрав пакет документов на регистрацию этого варианта вакцины.Как отмечал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, если препарат одобрят, подростков будут прививать только добровольно, при согласии их родителей или законных представителей.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, среди умерших почти нет вакцинированных.
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РИА Новости
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общество, москва, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
07:37 16.10.2021 (обновлено: 09:33 16.10.2021)
Гинцбург раскрыл возможное название вакцины от COVID-19 для детей
Гинцбург: детская вакцина от COVID-19 может получить название "Спутник М"