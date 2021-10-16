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Россия, США и Израиль договорились провести встречу глав совбезов
Россия, США и Израиль договорились провести встречу глав совбезов - РИА Новости, 16.10.2021
Россия, США и Израиль договорились провести встречу глав совбезов
Россия, США и Израиль договорились провести встречу глав совбезов, где обсудят Сирию и ситуацию вокруг Ирана, понимание о дате и месте может появиться после... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T11:30
2021-10-16T11:30
в мире
израиль
сша
россия
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Россия, США и Израиль договорились провести встречу глав совбезов, где обсудят Сирию и ситуацию вокруг Ирана, понимание о дате и месте может появиться после переговоров президента РФ Владимира Путина и премьера Израиля Нафтали Беннета в Сочи 22 октября, заявил РИА Новости посол Израиля в России Александр Бен Цви."Пока есть только идея, ни дата, ни место еще не назначены. Мы со своей стороны готовы принимать у себя делегации, но это еще не решено", - сказал посол, отвечая на соответствующий вопрос."Я надеюсь, что сейчас приедет наш премьер-министр и уже окончательно смогут определиться. На данном этапе есть только договоренность и понимание, что это (встреча) пройдет, но когда именно - об этом пока не договорились. Среди тем - Сирия, Иран, другие вопросы ближневосточного региона", - уточнил посол.Ранее глава МИД Израиля Яир Лапид заявил РИА Новости, что Израиль, Россия и США рассматривают возможность возобновить проведение трехсторонних консультаций на уровне глав советов безопасности, очередная встреча может пройти в октябре.В июне 2019 года секретарь СБ РФ Николай Патрушев, а также бывший на тот момент советником президента США по национальной безопасности Джон Болтон и занимавший в то время пост главы Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат впервые в трехстороннем формате обсуждали ситуацию в Сирии.Ранее канцелярия главы правительства Израиля сообщила, что Беннет 22 октября вылетит в Сочи с официальным визитом по приглашению президента России Владимира Путина.
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в мире, израиль, сша, россия
11:30 16.10.2021
 
Россия, США и Израиль договорились провести встречу глав совбезов

Посол Израиля: детали встречи глав совбезов России, США и Израиля согласовываются

© Фото : из личного архиваПосол Израиля в РФ Александр Бен-Цви
Посол Израиля в РФ Александр Бен-Цви - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© Фото : из личного архива
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Россия, США и Израиль договорились провести встречу глав совбезов, где обсудят Сирию и ситуацию вокруг Ирана, понимание о дате и месте может появиться после переговоров президента РФ Владимира Путина и премьера Израиля Нафтали Беннета в Сочи 22 октября, заявил РИА Новости посол Израиля в России Александр Бен Цви.
"Пока есть только идея, ни дата, ни место еще не назначены. Мы со своей стороны готовы принимать у себя делегации, но это еще не решено", - сказал посол, отвечая на соответствующий вопрос.
"Я надеюсь, что сейчас приедет наш премьер-министр и уже окончательно смогут определиться. На данном этапе есть только договоренность и понимание, что это (встреча) пройдет, но когда именно - об этом пока не договорились. Среди тем - Сирия, Иран, другие вопросы ближневосточного региона", - уточнил посол.
Ранее глава МИД Израиля Яир Лапид заявил РИА Новости, что Израиль, Россия и США рассматривают возможность возобновить проведение трехсторонних консультаций на уровне глав советов безопасности, очередная встреча может пройти в октябре.
В июне 2019 года секретарь СБ РФ Николай Патрушев, а также бывший на тот момент советником президента США по национальной безопасности Джон Болтон и занимавший в то время пост главы Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат впервые в трехстороннем формате обсуждали ситуацию в Сирии.
Ранее канцелярия главы правительства Израиля сообщила, что Беннет 22 октября вылетит в Сочи с официальным визитом по приглашению президента России Владимира Путина.
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