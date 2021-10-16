https://ria.ru/20211016/smertnost-1754856574.html

Голикова заявила о высоких показателях смертности в России

Голикова заявила о высоких показателях смертности в России - РИА Новости, 16.10.2021

Голикова заявила о высоких показателях смертности в России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в последнее время в России фиксируются высокие показатели смертности. РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T13:56

2021-10-16T13:56

2021-10-16T13:56

распространение коронавируса

общество

вакцинация

татьяна голикова

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729084674_0:93:2871:1708_1920x0_80_0_0_81306aaeca1f9441699d07c4a5d106e7.jpg

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в последнее время в России фиксируются высокие показатели смертности."Вы знаете, что в последние месяцы мы фиксируем достаточно высокие показатели смертности, и я бы хотела напомнить всем, что на сегодняшний день основным профилактическим средством, которое помогает защитить человека и помогает избежать фатального исхода, - это вакцинация", - сказала она в эфире телеканала "Россия-24".Вице-премьер отметила, что в России зарегистрированы четыре вакцины: "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", все они находятся в доступе, и каждый гражданин страны может привиться российскими вакцинами, которые показали свою эффективность и безопасность на территории страны и за рубежом.Голикова обратилась к россиянам с просьбой прививаться, "поскольку это является залогом сохранения и вашей жизни, и жизни ваших близких, а также жителей России в целом и вашего региона".

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, вакцинация, татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии