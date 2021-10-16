https://ria.ru/20211016/smertnost-1754856574.html
Голикова заявила о высоких показателях смертности в России
Голикова заявила о высоких показателях смертности в России - РИА Новости, 16.10.2021
Голикова заявила о высоких показателях смертности в России
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в последнее время в России фиксируются высокие показатели смертности. РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T13:56
2021-10-16T13:56
2021-10-16T13:56
распространение коронавируса
общество
вакцинация
татьяна голикова
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729084674_0:93:2871:1708_1920x0_80_0_0_81306aaeca1f9441699d07c4a5d106e7.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в последнее время в России фиксируются высокие показатели смертности."Вы знаете, что в последние месяцы мы фиксируем достаточно высокие показатели смертности, и я бы хотела напомнить всем, что на сегодняшний день основным профилактическим средством, которое помогает защитить человека и помогает избежать фатального исхода, - это вакцинация", - сказала она в эфире телеканала "Россия-24".Вице-премьер отметила, что в России зарегистрированы четыре вакцины: "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", все они находятся в доступе, и каждый гражданин страны может привиться российскими вакцинами, которые показали свою эффективность и безопасность на территории страны и за рубежом.Голикова обратилась к россиянам с просьбой прививаться, "поскольку это является залогом сохранения и вашей жизни, и жизни ваших близких, а также жителей России в целом и вашего региона".
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729084674_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_df3063aeba3e37451a938cdecc40d274.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вакцинация, татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Голикова заявила о высоких показателях смертности в России
Голикова: в последние месяцы фиксируем высокие показатели смертности