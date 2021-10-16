https://ria.ru/20211016/siriya-1754891111.html

Сирия обвинила Израиль в убийстве члена правительства

Сирия обвинила Израиль в убийстве члена правительства - РИА Новости, 16.10.2021

Сирия обвинила Израиль в убийстве члена правительства

Сирийское правительство обвинило израильских военных в убийстве директора департамента Голан в кабинете министров арабской республики Мидхата Салиха, сообщило... РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T23:18

2021-10-16T23:18

2021-10-16T23:33

в мире

израиль

сирия

голанские высоты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602710303_0:25:1696:979_1920x0_80_0_0_714f3d2b8853098d6cd9dfa06cbbfd6a.jpg

КАИР, 16 окт — РИА Новости. Сирийское правительство обвинило израильских военных в убийстве директора департамента Голан в кабинете министров арабской республики Мидхата Салиха, сообщило сирийское информационное агентство SANA."Израильский солдат застрелил бывшего узника, когда тот возвращался домой", — говорится в публикации СМИ.По информации агентства, это произошло в провинции Кунейтра около города Маджджаль-Шамс, оккупированного Израилем.Израильские власти неоднократно арестовывали Салиха "за принадлежность к движению сопротивления", он провел в израильских тюрьмах свыше 12 лет. После освобождения его избрали в сирийский парламент от округа, включающего в себя подконтрольные Израилю Голанские высоты. "Совет министров выразил решительное осудил действия Тель-Авива этого подлого деяния, подчеркнув, что нет ничего удивительного, что преступная израильская оккупация убивает свободных людей и борцов из числа сыновей Сирии и арабской нации", — приводит SANA заявление сирийского правительства.В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль отбил у Сирии и оккупировал Голанские высоты, а в 1981 году аннексировал их. Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта, попытки решить который предпринимались до начала гражданской войны в Сирии.

https://ria.ru/20211014/siriya-1754656032.html

https://ria.ru/20210909/golanskie_vysoty-1749351718.html

израиль

сирия

голанские высоты

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, израиль, сирия, голанские высоты