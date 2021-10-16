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Сирия обвинила Израиль в убийстве члена правительства
Сирия обвинила Израиль в убийстве члена правительства - РИА Новости, 16.10.2021
Сирия обвинила Израиль в убийстве члена правительства
Сирийское правительство обвинило израильских военных в убийстве директора департамента Голан в кабинете министров арабской республики Мидхата Салиха, сообщило... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T23:18
2021-10-16T23:33
в мире
израиль
сирия
голанские высоты
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КАИР, 16 окт — РИА Новости. Сирийское правительство обвинило израильских военных в убийстве директора департамента Голан в кабинете министров арабской республики Мидхата Салиха, сообщило сирийское информационное агентство SANA."Израильский солдат застрелил бывшего узника, когда тот возвращался домой", — говорится в публикации СМИ.По информации агентства, это произошло в провинции Кунейтра около города Маджджаль-Шамс, оккупированного Израилем.Израильские власти неоднократно арестовывали Салиха "за принадлежность к движению сопротивления", он провел в израильских тюрьмах свыше 12 лет. После освобождения его избрали в сирийский парламент от округа, включающего в себя подконтрольные Израилю Голанские высоты. "Совет министров выразил решительное осудил действия Тель-Авива этого подлого деяния, подчеркнув, что нет ничего удивительного, что преступная израильская оккупация убивает свободных людей и борцов из числа сыновей Сирии и арабской нации", — приводит SANA заявление сирийского правительства.В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль отбил у Сирии и оккупировал Голанские высоты, а в 1981 году аннексировал их. Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта, попытки решить который предпринимались до начала гражданской войны в Сирии.
https://ria.ru/20211014/siriya-1754656032.html
https://ria.ru/20210909/golanskie_vysoty-1749351718.html
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в мире, израиль, сирия, голанские высоты
23:18 16.10.2021 (обновлено: 23:33 16.10.2021)
 
Сирия обвинила Израиль в убийстве члена правительства

Сирия обвинила Израиль в убийстве директора департамента Голан в правительстве

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкМечеть Омейядов в Дамаске
Мечеть Омейядов в Дамаске - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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КАИР, 16 окт — РИА Новости. Сирийское правительство обвинило израильских военных в убийстве директора департамента Голан в кабинете министров арабской республики Мидхата Салиха, сообщило сирийское информационное агентство SANA.
"Израильский солдат застрелил бывшего узника, когда тот возвращался домой", — говорится в публикации СМИ.
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По информации агентства, это произошло в провинции Кунейтра около города Маджджаль-Шамс, оккупированного Израилем.
Израильские власти неоднократно арестовывали Салиха "за принадлежность к движению сопротивления", он провел в израильских тюрьмах свыше 12 лет. После освобождения его избрали в сирийский парламент от округа, включающего в себя подконтрольные Израилю Голанские высоты.
"Совет министров выразил решительное осудил действия Тель-Авива этого подлого деяния, подчеркнув, что нет ничего удивительного, что преступная израильская оккупация убивает свободных людей и борцов из числа сыновей Сирии и арабской нации", — приводит SANA заявление сирийского правительства.
В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль отбил у Сирии и оккупировал Голанские высоты, а в 1981 году аннексировал их. Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта, попытки решить который предпринимались до начала гражданской войны в Сирии.
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В миреИзраильСирияГоланские высоты
 
 
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