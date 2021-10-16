https://ria.ru/20211016/sever-1754853915.html

Правительство обсудило назначение социальной пенсии коренным народам Севера

Правительство обсудило назначение социальной пенсии коренным народам Севера - РИА Новости, 16.10.2021

Правительство обсудило назначение социальной пенсии коренным народам Севера

Правительство РФ на заседании в четверг обсудило назначение социальной пенсии по старости для отдельной категории граждан, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T13:13

2021-10-16T13:13

2021-10-16T14:22

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг обсудило назначение социальной пенсии по старости для отдельной категории граждан, сообщает пресс-служба кабмина."Проектом предусматривается внесение изменений в Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" в части установления возможности назначения социальной пенсии по старости гражданам, указанным в подпункте 4 пункта 1 статьи 11 указанного Федерального закона, на основании сведений, содержащихся в списке лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации", - говорится в сообщении.Уточняется, что законопроектом устанавливается право гражданина при обращении за установлением пенсии самостоятельно представить документы, подтверждающие его принадлежность к малочисленным народам Севера.

https://ria.ru/20211007/pensiya-1753467807.html

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