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Правительство обсудило назначение социальной пенсии коренным народам Севера
Правительство обсудило назначение социальной пенсии коренным народам Севера - РИА Новости, 16.10.2021
Правительство обсудило назначение социальной пенсии коренным народам Севера
Правительство РФ на заседании в четверг обсудило назначение социальной пенсии по старости для отдельной категории граждан, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T13:13
2021-10-16T13:13
2021-10-16T14:22
общество
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг обсудило назначение социальной пенсии по старости для отдельной категории граждан, сообщает пресс-служба кабмина."Проектом предусматривается внесение изменений в Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" в части установления возможности назначения социальной пенсии по старости гражданам, указанным в подпункте 4 пункта 1 статьи 11 указанного Федерального закона, на основании сведений, содержащихся в списке лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации", - говорится в сообщении.Уточняется, что законопроектом устанавливается право гражданина при обращении за установлением пенсии самостоятельно представить документы, подтверждающие его принадлежность к малочисленным народам Севера.
https://ria.ru/20211007/pensiya-1753467807.html
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общество, правительство рф, россия
13:13 16.10.2021 (обновлено: 14:22 16.10.2021)
Правительство обсудило назначение социальной пенсии коренным народам Севера
Правительство обсудило назначение социальной пенсии по старости народам Севера