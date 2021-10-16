https://ria.ru/20211016/sauna-1754848456.html
"И тогда я зашел". Сотрудник отеля раскрыл ранее неизвестные подробности смерти россиян в Албании
Сотрудник албанского отеля рассказал, как нашел погибших в сауне россиян - РИА Новости, 16.10.2021
"И тогда я зашел". Сотрудник отеля раскрыл ранее неизвестные подробности смерти россиян в Албании
погибших в сауне в Албании, нашел сотрудник отеля, пишет Albanian Daily News. РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T11:44
2021-10-16T11:44
2021-10-16T14:54
происшествия
албания
туризм
новости - туризм
гибель россиян в албанском отеле
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Россиян, погибших в сауне в Албании, нашел сотрудник отеля, пишет Albanian Daily News."Я несколько раз пытался сообщить им, что заказанные напитки и фрукты готовы. Когда мне так никто и не ответил, я зашел в сауну. Один из них лежал в шезлонге, двое на скамейке, а четвертый сидел, свесив ноги в бассейн. Они все задохнулись", — рассказал администратор.Тела четырех человек обнаружили в сауне отеля Gloria в поселке Керрет округа Кавая накануне вечером. В гостиницу, по словам администратора, они приехали примерно за час до трагедии.Речь идет об одной семье: это родители и их дочь с мужем. Albanian Daily News назвала их имена — 58-летняя Наталья Буренкова, 60-летний Сергей Буренков, 37-летний Никита Белоусов и 31-летняя Екатерина Буренкова. Консульский отдел посольства России в Албании выясняет подробности случившегося.
https://ria.ru/20211016/sauna-1754843350.html
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происшествия, албания, новости - туризм, гибель россиян в албанском отеле
11:44 16.10.2021 (обновлено: 14:54 16.10.2021)
Сотрудник албанского отеля рассказал, как нашел погибших в сауне россиян
Погибших в сауне в Албании четверых российских туристов нашел сотрудник отеля
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.
Россиян,
погибших в сауне в Албании
, нашел сотрудник отеля, пишет Albanian Daily News
.
"Я несколько раз пытался сообщить им, что заказанные напитки и фрукты готовы. Когда мне так никто и не ответил, я зашел в сауну. Один из них лежал в шезлонге, двое на скамейке, а четвертый сидел, свесив ноги в бассейн. Они все задохнулись", — рассказал администратор.
Тела четырех человек обнаружили в сауне отеля Gloria в поселке Керрет округа Кавая накануне вечером. В гостиницу, по словам администратора, они приехали примерно за час до трагедии.
Речь идет об одной семье: это родители и их дочь с мужем. Albanian Daily News назвала их имена — 58-летняя Наталья Буренкова, 60-летний Сергей Буренков, 37-летний Никита Белоусов и 31-летняя Екатерина Буренкова.
Консульский отдел посольства России в Албании выясняет подробности случившегося.