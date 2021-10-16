https://ria.ru/20211016/sauna-1754843350.html

Названы имена погибших в Албании россиян

Стали известны подробности гибели в Албании российских туристов - РИА Новости, 16.10.2021

Названы имена погибших в Албании россиян

Погибшие в албанском отеле россияне находились в сауне дольше разрешенного времени, пишет Albanian Daily News со ссылкой на полицию. РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T10:24

2021-10-16T10:24

2021-10-16T12:39

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гибель россиян в албанском отеле

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Погибшие в албанском отеле россияне находились в сауне дольше разрешенного времени, пишет Albanian Daily News со ссылкой на полицию."Неизвестно, исправно ли работала система вентиляции в сауне и были ли туристы пьяны. Полиция допрашивает других российских туристов в отеле и персонал", — говорится в сообщении.Издание, ссылаясь на официальные данные, сообщило имена погибших. Это 58-летняя Наталья Буренкова, 60-летний Сергей Буренков, 37-летний Никита Белоусов и 31-летняя Екатерина Буренкова.Инцидент произошел накануне вечером в деревне Керрет округа Кавая.

https://ria.ru/20211015/pravonarusheniya-1754526603.html

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происшествия, албания, новости - туризм, туристы, гибель россиян в албанском отеле