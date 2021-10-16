https://ria.ru/20211016/sanktsii-1754838737.html
Польша решила жестко наказать Россию
В Польше захотели ввести новые санкции против России - РИА Новости, 16.10.2021
Польша решила жестко наказать Россию
Польский институт международных исследований предложил Евросоюзу ввести против России новые санкции из-за ее "агрессивной политики". Об этом пишет RT со ссылкой РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T08:34
2021-10-16T08:34
2021-10-16T09:36
в мире
москва
польша
евросоюз
восточная европа
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734736907_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_26a92a1dcdc25bca5e361a5f05c655a7.jpg
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Польский институт международных исследований предложил Евросоюзу ввести против России новые санкции из-за ее "агрессивной политики". Об этом пишет RT со ссылкой на бюллетень организации."В свете агрессивных шагов России, направленных как против стран Европейского союза, так и соседних с ними территорий, ЕС должен разработать варианты ответных мер в случае дальнейших враждебных действий российских властей", — говорится в документе.Как отмечает институт, наиболее эффективными могли бы стать ограничения в банковской и энергетической сферах.Помимо этого, в Польше рекомендуют усилить поддержку гражданского общества в России через социальные сети и дипломатические каналы. Организация также предлагает Евросоюзу субсидировать российские СМИ и НПО.В начале недели Совет Евросоюза расширил список персональных санкций против российских и украинских физических лиц и организаций, которых считает ответственными "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины". В перечень добавили восемь новых фигурантов, а всего там теперь 185 человек и 48 организаций.
https://ria.ru/20211015/gazprom-1754689219.html
москва
польша
восточная европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734736907_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_02956838993528d092799c34fbda4a12.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, польша, евросоюз, восточная европа, россия
08:34 16.10.2021 (обновлено: 09:36 16.10.2021)
В Польше захотели ввести новые санкции против России
В Польше предложили ЕС ввести санкции против России из-за "агрессивных шагов" Москвы