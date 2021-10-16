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https://ria.ru/20211016/sanktsii-1754838737.html
Польша решила жестко наказать Россию
В Польше захотели ввести новые санкции против России - РИА Новости, 16.10.2021
Польша решила жестко наказать Россию
Польский институт международных исследований предложил Евросоюзу ввести против России новые санкции из-за ее "агрессивной политики". Об этом пишет RT со ссылкой РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T08:34
2021-10-16T09:36
в мире
москва
польша
евросоюз
восточная европа
россия
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Польский институт международных исследований предложил Евросоюзу ввести против России новые санкции из-за ее "агрессивной политики". Об этом пишет RT со ссылкой на бюллетень организации."В свете агрессивных шагов России, направленных как против стран Европейского союза, так и соседних с ними территорий, ЕС должен разработать варианты ответных мер в случае дальнейших враждебных действий российских властей", — говорится в документе.Как отмечает институт, наиболее эффективными могли бы стать ограничения в банковской и энергетической сферах.Помимо этого, в Польше рекомендуют усилить поддержку гражданского общества в России через социальные сети и дипломатические каналы. Организация также предлагает Евросоюзу субсидировать российские СМИ и НПО.В начале недели Совет Евросоюза расширил список персональных санкций против российских и украинских физических лиц и организаций, которых считает ответственными "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины". В перечень добавили восемь новых фигурантов, а всего там теперь 185 человек и 48 организаций.
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в мире, москва, польша, евросоюз, восточная европа, россия
08:34 16.10.2021 (обновлено: 09:36 16.10.2021)
 
В Польше захотели ввести новые санкции против России

В Польше предложили ЕС ввести санкции против России из-за "агрессивных шагов" Москвы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Польский институт международных исследований предложил Евросоюзу ввести против России новые санкции из-за ее "агрессивной политики". Об этом пишет RT со ссылкой на бюллетень организации.
"В свете агрессивных шагов России, направленных как против стран Европейского союза, так и соседних с ними территорий, ЕС должен разработать варианты ответных мер в случае дальнейших враждебных действий российских властей", — говорится в документе.
Как отмечает институт, наиболее эффективными могли бы стать ограничения в банковской и энергетической сферах.
Помимо этого, в Польше рекомендуют усилить поддержку гражданского общества в России через социальные сети и дипломатические каналы. Организация также предлагает Евросоюзу субсидировать российские СМИ и НПО.
В начале недели Совет Евросоюза расширил список персональных санкций против российских и украинских физических лиц и организаций, которых считает ответственными "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины". В перечень добавили восемь новых фигурантов, а всего там теперь 185 человек и 48 организаций.
Логотип Газпрома - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 10:38
Польша предложит Евросоюзу проверить "Газпром"
 
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