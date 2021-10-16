https://ria.ru/20211016/sanktsii-1754838737.html

Польша решила жестко наказать Россию

В Польше захотели ввести новые санкции против России - РИА Новости, 16.10.2021

Польша решила жестко наказать Россию

Польский институт международных исследований предложил Евросоюзу ввести против России новые санкции из-за ее "агрессивной политики". Об этом пишет RT со ссылкой РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T08:34

2021-10-16T08:34

2021-10-16T09:36

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Польский институт международных исследований предложил Евросоюзу ввести против России новые санкции из-за ее "агрессивной политики". Об этом пишет RT со ссылкой на бюллетень организации."В свете агрессивных шагов России, направленных как против стран Европейского союза, так и соседних с ними территорий, ЕС должен разработать варианты ответных мер в случае дальнейших враждебных действий российских властей", — говорится в документе.Как отмечает институт, наиболее эффективными могли бы стать ограничения в банковской и энергетической сферах.Помимо этого, в Польше рекомендуют усилить поддержку гражданского общества в России через социальные сети и дипломатические каналы. Организация также предлагает Евросоюзу субсидировать российские СМИ и НПО.В начале недели Совет Евросоюза расширил список персональных санкций против российских и украинских физических лиц и организаций, которых считает ответственными "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины". В перечень добавили восемь новых фигурантов, а всего там теперь 185 человек и 48 организаций.

https://ria.ru/20211015/gazprom-1754689219.html

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в мире, москва, польша, евросоюз, восточная европа, россия