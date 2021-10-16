https://ria.ru/20211016/sallivan-1754829719.html
Российская делегация в США встретилась с Салливаном
Российская делегация в США встретилась с Салливаном - РИА Новости, 16.10.2021
Российская делегация в США встретилась с Салливаном
Российская делегация в США встречалась с помощником президента Штатов по нацбезопасности Джейком Салливаном, сказал вице-премьер РФ Алексей Оверчук. РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T00:50
2021-10-16T00:50
2021-10-16T00:50
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ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Российская делегация в США встречалась с помощником президента Штатов по нацбезопасности Джейком Салливаном, сказал вице-премьер РФ Алексей Оверчук."Сегодня была встреча в Совете безопасности, на нее зашел помощник президента США Салливан. Мы с ним тоже разговаривали", - заявил Оверчук журналистам по итогам своего визита в Вашингтон.
https://ria.ru/20211015/overchuk-1754827442.html
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в мире, сша, вашингтон (город), алексей оверчук, россия, джейк салливан
Российская делегация в США встретилась с Салливаном
Оверчук: российская делегация в США встретилась с советником по нацбезопасности Салливаном