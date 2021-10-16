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https://ria.ru/20211016/saakashvili-1754869652.html
Саакашвили находится в критическом состоянии
Девушка Саакашвили рассказала о его критическом состоянии - РИА Новости, 16.10.2021
Саакашвили находится в критическом состоянии
Экс-президент Грузии и глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили нуждается в госпитализации, заявила в субботу... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T17:38
2021-10-16T18:14
в мире
украина
грузия
михаил саакашвили
елизавета ясько
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КИЕВ, 16 окт - РИА Новости. Экс-президент Грузии и глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили нуждается в госпитализации, заявила в субботу депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, которая состоит с Саакашвили в отношениях."Состояние физическое у него плохое, потому что человек голодает уже третью неделю. Он отказывается прекращать голодовку… Тема возвращения гражданина Украины в Украину является очень актуальной, но сейчас многое зависит от грузинской власти. Но это также вопрос, которым активно занимается МИД Украины. В ближайшие дни его состояние здоровья уже будет очень критическим и ему нужна будет госпитализация, потому что состояние его здоровья уже очень слабое. Я считаю, что госпитализация ему уже нужна. Важно, чтобы он имел медицинскую помощь", - заявила Ясько в эфире телеканала "Украина 24".Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. В Грузии он проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили - глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины, имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили. Прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции бывшего президента на Украину не рассматривается.Грузинский омбудсмен Нино Ломджария 1 октября заявила, что после задержания Саакашвили объявляет голодовку, так как не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
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в мире, украина, грузия, михаил саакашвили, елизавета ясько
17:38 16.10.2021 (обновлено: 18:14 16.10.2021)
 
Девушка Саакашвили рассказала о его критическом состоянии

Депутат Рады Ясько: Саакашвили нуждается в госпитализации

© REUTERS / Irakli GedenidzeЕлизавета Ясько у здания тюрьмы в Рустави, где содержится Михаил Саакашвили
Елизавета Ясько у здания тюрьмы в Рустави, где содержится Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© REUTERS / Irakli Gedenidze
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КИЕВ, 16 окт - РИА Новости. Экс-президент Грузии и глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили нуждается в госпитализации, заявила в субботу депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, которая состоит с Саакашвили в отношениях.
"Состояние физическое у него плохое, потому что человек голодает уже третью неделю. Он отказывается прекращать голодовку… Тема возвращения гражданина Украины в Украину является очень актуальной, но сейчас многое зависит от грузинской власти. Но это также вопрос, которым активно занимается МИД Украины. В ближайшие дни его состояние здоровья уже будет очень критическим и ему нужна будет госпитализация, потому что состояние его здоровья уже очень слабое. Я считаю, что госпитализация ему уже нужна. Важно, чтобы он имел медицинскую помощь", - заявила Ясько в эфире телеканала "Украина 24".
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. В Грузии он проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили - глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины, имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили. Прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции бывшего президента на Украину не рассматривается.
Грузинский омбудсмен Нино Ломджария 1 октября заявила, что после задержания Саакашвили объявляет голодовку, так как не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
Акция протеста с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 13:05
Адвокат выразил надежду на помилование Саакашвили
 
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