https://ria.ru/20211016/ruminiya-1754867221.html

МИД Румынии осудил проведение переписи населения в Крыму

МИД Румынии осудил проведение переписи населения в Крыму - РИА Новости, 16.10.2021

МИД Румынии осудил проведение переписи населения в Крыму

Министерство иностранных дел Румынии осуждает проведение Россией переписи населения на территории Крыма, сообщила пресс-служба МИД. РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T17:02

2021-10-16T17:02

2021-10-16T17:02

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республика крым

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КИШИНЕВ, 16 окт – РИА Новости. Министерство иностранных дел Румынии осуждает проведение Россией переписи населения на территории Крыма, сообщила пресс-служба МИД."Министерство иностранных дел Румынии осуждает решение России провести перепись населения в незаконно аннексированном Крыму и городе Севастополь", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter румынского МИД.В министерстве подчеркнули, что Румыния поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.Ранее ЕС также осудил проведение в России переписи населения в Крыму. Позже МИД РФ, комментируя реакцию ЕС на перепись в Крыму, назвал это заезженной пластинки в жанре параллельного мира. А первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что Крым не нуждается в оценках переписи населения со стороны Евросоюза, процесс учета людей в регионе будет проведен, несмотря на различные провокационные заявления извне.

https://ria.ru/20211015/krym-1754821639.html

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республика крым

румыния

россия

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в мире, украина, республика крым, румыния, евросоюз, россия