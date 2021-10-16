https://ria.ru/20211016/ruminiya-1754867221.html
МИД Румынии осудил проведение переписи населения в Крыму
МИД Румынии осудил проведение переписи населения в Крыму - РИА Новости, 16.10.2021
МИД Румынии осудил проведение переписи населения в Крыму
Министерство иностранных дел Румынии осуждает проведение Россией переписи населения на территории Крыма, сообщила пресс-служба МИД. РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T17:02
2021-10-16T17:02
2021-10-16T17:02
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КИШИНЕВ, 16 окт – РИА Новости. Министерство иностранных дел Румынии осуждает проведение Россией переписи населения на территории Крыма, сообщила пресс-служба МИД."Министерство иностранных дел Румынии осуждает решение России провести перепись населения в незаконно аннексированном Крыму и городе Севастополь", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter румынского МИД.В министерстве подчеркнули, что Румыния поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.Ранее ЕС также осудил проведение в России переписи населения в Крыму. Позже МИД РФ, комментируя реакцию ЕС на перепись в Крыму, назвал это заезженной пластинки в жанре параллельного мира. А первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что Крым не нуждается в оценках переписи населения со стороны Евросоюза, процесс учета людей в регионе будет проведен, несмотря на различные провокационные заявления извне.
https://ria.ru/20211015/krym-1754821639.html
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в мире, украина, республика крым, румыния, евросоюз, россия
МИД Румынии осудил проведение переписи населения в Крыму
МИД Румынии осудил проведение Россией переписи населения в Крыму