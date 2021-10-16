https://ria.ru/20211016/rossiya-1754862416.html

Россия открыла финской журналистке глаза

Финскую журналистку поразила одна российская особенность - РИА Новости, 16.10.2021

Россия открыла финской журналистке глаза

Финскую журналистку Анна-Лену Лаурен поразила способность россиян ремонтировать вещи, которые она, скорее всего, просто бы выкинула. Об этом она рассказала в... РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T15:45

2021-10-16T15:45

2021-10-16T17:50

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Финскую журналистку Анна-Лену Лаурен поразила способность россиян ремонтировать вещи, которые она, скорее всего, просто бы выкинула. Об этом она рассказала в статье для Dagens Nyheter.Женщина привела в пример случай, как однажды случайно прожгла дыру на любимой кофте."И тут я вспомнила про швею Галину. Про ее волшебство. В ее руках разорванные конные бриджи моей дочери стали как новые. Отвратительная дыра в ее пуховике скрылась под заплаткой, которую без увеличительного стекла почти и не разглядишь", — рассказала Лаурен, объяснив, что Галина работает в "Доме быта" в Гетеборге.По мнению журналистки, россияне мастерски занимаются ремонтом одежды, электроники и аксессуаров. При этом услуга оказывается "невероятно быстро" и по доступным ценам. По ее мнению, это связано с советским прошлым."И это существует бок о бок с безграничным материализмом, который, в свою очередь, — ответная реакция на бедность при социализме", — предположила она.При этом Лаурен пожаловалась, что в Швеции такая система совершенно неразвита. Она отметила успехи скандинавских стран в сортировке мусора, однако это контрастирует с тем, что многие вещи, которым можно дать вторую жизнь, выбрасываются."Все потому, что часто починка обходится нам примерно в такую же сумму, как покупка новой вещи. У нас в этой области нет развитой экономической системы, а стоило бы обзавестись", — отметила она.В заключение она призналась, что Россия показала ей, насколько безумна культура потребления ее страны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211015/primeta-1754781695.html

https://ria.ru/20210425/kukhnya-1729862116.html

https://ria.ru/20210805/eda-1744456895.html

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в мире, гетеборг, швеция, россия