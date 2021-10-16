15:45 16.10.2021 (обновлено: 17:50 16.10.2021)
Финскую журналистку поразила одна российская особенность
Финская журналистка Лорен: в России могут починить все
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Финскую журналистку Анна-Лену Лаурен поразила способность россиян ремонтировать вещи, которые она, скорее всего, просто бы выкинула. Об этом она рассказала в статье для Dagens Nyheter.
Женщина привела в пример случай, как однажды случайно прожгла дыру на любимой кофте.
"И тут я вспомнила про швею Галину. Про ее волшебство. В ее руках разорванные конные бриджи моей дочери стали как новые. Отвратительная дыра в ее пуховике скрылась под заплаткой, которую без увеличительного стекла почти и не разглядишь", — рассказала Лаурен, объяснив, что Галина работает в "Доме быта" в Гетеборге.
По мнению журналистки, россияне мастерски занимаются ремонтом одежды, электроники и аксессуаров. При этом услуга оказывается "невероятно быстро" и по доступным ценам. По ее мнению, это связано с советским прошлым.
15 октября, 17:28Иностранцев напугала популярная российская примета
"И это существует бок о бок с безграничным материализмом, который, в свою очередь, — ответная реакция на бедность при социализме", — предположила она.
При этом Лаурен пожаловалась, что в Швеции такая система совершенно неразвита. Она отметила успехи скандинавских стран в сортировке мусора, однако это контрастирует с тем, что многие вещи, которым можно дать вторую жизнь, выбрасываются.
25 апреля, 16:12Американка рассказала, чем ее поразила русская кухня
"Все потому, что часто починка обходится нам примерно в такую же сумму, как покупка новой вещи. У нас в этой области нет развитой экономической системы, а стоило бы обзавестись", — отметила она.
В заключение она призналась, что Россия показала ей, насколько безумна культура потребления ее страны.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>