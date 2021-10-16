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Россия открыла финской журналистке глаза
Финскую журналистку поразила одна российская особенность - РИА Новости, 16.10.2021
Россия открыла финской журналистке глаза
Финскую журналистку Анна-Лену Лаурен поразила способность россиян ремонтировать вещи, которые она, скорее всего, просто бы выкинула. Об этом она рассказала в... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T15:45
2021-10-16T17:50
в мире
гетеборг
швеция
россия
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Финскую журналистку Анна-Лену Лаурен поразила способность россиян ремонтировать вещи, которые она, скорее всего, просто бы выкинула. Об этом она рассказала в статье для Dagens Nyheter.Женщина привела в пример случай, как однажды случайно прожгла дыру на любимой кофте."И тут я вспомнила про швею Галину. Про ее волшебство. В ее руках разорванные конные бриджи моей дочери стали как новые. Отвратительная дыра в ее пуховике скрылась под заплаткой, которую без увеличительного стекла почти и не разглядишь", — рассказала Лаурен, объяснив, что Галина работает в "Доме быта" в Гетеборге.По мнению журналистки, россияне мастерски занимаются ремонтом одежды, электроники и аксессуаров. При этом услуга оказывается "невероятно быстро" и по доступным ценам. По ее мнению, это связано с советским прошлым."И это существует бок о бок с безграничным материализмом, который, в свою очередь, — ответная реакция на бедность при социализме", — предположила она.При этом Лаурен пожаловалась, что в Швеции такая система совершенно неразвита. Она отметила успехи скандинавских стран в сортировке мусора, однако это контрастирует с тем, что многие вещи, которым можно дать вторую жизнь, выбрасываются."Все потому, что часто починка обходится нам примерно в такую же сумму, как покупка новой вещи. У нас в этой области нет развитой экономической системы, а стоило бы обзавестись", — отметила она.В заключение она призналась, что Россия показала ей, насколько безумна культура потребления ее страны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211015/primeta-1754781695.html
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в мире, гетеборг, швеция, россия
15:45 16.10.2021 (обновлено: 17:50 16.10.2021)
 
Финскую журналистку поразила одна российская особенность

Финская журналистка Лорен: в России могут починить все

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМастер по ремонту и пошиву обуви за работой
Мастер по ремонту и пошиву обуви за работой - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Финскую журналистку Анна-Лену Лаурен поразила способность россиян ремонтировать вещи, которые она, скорее всего, просто бы выкинула. Об этом она рассказала в статье для Dagens Nyheter.
Женщина привела в пример случай, как однажды случайно прожгла дыру на любимой кофте.
"И тут я вспомнила про швею Галину. Про ее волшебство. В ее руках разорванные конные бриджи моей дочери стали как новые. Отвратительная дыра в ее пуховике скрылась под заплаткой, которую без увеличительного стекла почти и не разглядишь", — рассказала Лаурен, объяснив, что Галина работает в "Доме быта" в Гетеборге.
По мнению журналистки, россияне мастерски занимаются ремонтом одежды, электроники и аксессуаров. При этом услуга оказывается "невероятно быстро" и по доступным ценам. По ее мнению, это связано с советским прошлым.
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"И это существует бок о бок с безграничным материализмом, который, в свою очередь, — ответная реакция на бедность при социализме", — предположила она.
При этом Лаурен пожаловалась, что в Швеции такая система совершенно неразвита. Она отметила успехи скандинавских стран в сортировке мусора, однако это контрастирует с тем, что многие вещи, которым можно дать вторую жизнь, выбрасываются.
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"Все потому, что часто починка обходится нам примерно в такую же сумму, как покупка новой вещи. У нас в этой области нет развитой экономической системы, а стоило бы обзавестись", — отметила она.
В заключение она призналась, что Россия показала ей, насколько безумна культура потребления ее страны.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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