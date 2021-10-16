https://ria.ru/20211016/protivogaz-1754889835.html

В Астрахани начали проверку после ЧП с детьми, игравшими с противогазом

В Астрахани начали проверку после ЧП с детьми, игравшими с противогазом - РИА Новости, 16.10.2021

В Астрахани начали проверку после ЧП с детьми, игравшими с противогазом

Следователи организовали проверку после того, как четверо детей получили ожоги во время игры с противогазом в Астраханской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T22:50

2021-10-16T22:50

2021-10-16T22:50

происшествия

володарский район

астраханская область

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 окт - РИА Новости. Следователи организовали проверку после того, как четверо детей получили ожоги во время игры с противогазом в Астраханской области, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону."Следственными органами следственного комитета РФ по Астраханской области проводится процессуальная проверка по факту получения ожогов четырьмя детьми в селе Сизый Бугор", - сказал он. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.В субботу днем четверо детей 11-12 лет нашли старый противогаз в поселке Сизый Бугор Володарского района области и стали с ним играть. Во время игры противогаз загорелся. По данным властей региона, произошел хлопок.Двое 11-летних детей получили ожоги лица и грудной клетки 1-2 степени, их госпитализировали. Еще двое детей получили ожоги кистей рук и голеней, после осмотра их отправили на амбулаторное лечение.

https://ria.ru/20210823/karbid-1746923595.html

володарский район

астраханская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, володарский район, астраханская область, россия