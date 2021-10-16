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В Астрахани начали проверку после ЧП с детьми, игравшими с противогазом
В Астрахани начали проверку после ЧП с детьми, игравшими с противогазом - РИА Новости, 16.10.2021
В Астрахани начали проверку после ЧП с детьми, игравшими с противогазом
Следователи организовали проверку после того, как четверо детей получили ожоги во время игры с противогазом в Астраханской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T22:50
2021-10-16T22:50
происшествия
володарский район
астраханская область
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 окт - РИА Новости. Следователи организовали проверку после того, как четверо детей получили ожоги во время игры с противогазом в Астраханской области, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону."Следственными органами следственного комитета РФ по Астраханской области проводится процессуальная проверка по факту получения ожогов четырьмя детьми в селе Сизый Бугор", - сказал он. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.В субботу днем четверо детей 11-12 лет нашли старый противогаз в поселке Сизый Бугор Володарского района области и стали с ним играть. Во время игры противогаз загорелся. По данным властей региона, произошел хлопок.Двое 11-летних детей получили ожоги лица и грудной клетки 1-2 степени, их госпитализировали. Еще двое детей получили ожоги кистей рук и голеней, после осмотра их отправили на амбулаторное лечение.
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володарский район
астраханская область
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происшествия, володарский район, астраханская область, россия
22:50 16.10.2021
 
В Астрахани начали проверку после ЧП с детьми, игравшими с противогазом

СК начал проверку после ЧП с детьми, игравшими с противогазом под Астраханью

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 окт - РИА Новости. Следователи организовали проверку после того, как четверо детей получили ожоги во время игры с противогазом в Астраханской области, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.
"Следственными органами следственного комитета РФ по Астраханской области проводится процессуальная проверка по факту получения ожогов четырьмя детьми в селе Сизый Бугор", - сказал он. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
23 августа, 18:17
В Башкирии дети подожгли бочку с карбидом, один ребенок погиб
В субботу днем четверо детей 11-12 лет нашли старый противогаз в поселке Сизый Бугор Володарского района области и стали с ним играть. Во время игры противогаз загорелся. По данным властей региона, произошел хлопок.
Двое 11-летних детей получили ожоги лица и грудной клетки 1-2 степени, их госпитализировали. Еще двое детей получили ожоги кистей рук и голеней, после осмотра их отправили на амбулаторное лечение.
 
ПроисшествияВолодарский районАстраханская областьРоссия
 
 
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