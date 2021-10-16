https://ria.ru/20211016/protivogaz-1754889835.html
В Астрахани начали проверку после ЧП с детьми, игравшими с противогазом
В Астрахани начали проверку после ЧП с детьми, игравшими с противогазом - РИА Новости, 16.10.2021
В Астрахани начали проверку после ЧП с детьми, игравшими с противогазом
Следователи организовали проверку после того, как четверо детей получили ожоги во время игры с противогазом в Астраханской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T22:50
2021-10-16T22:50
2021-10-16T22:50
происшествия
володарский район
астраханская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_6e6e062776adc1528d579fd35730c65f.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 окт - РИА Новости. Следователи организовали проверку после того, как четверо детей получили ожоги во время игры с противогазом в Астраханской области, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону."Следственными органами следственного комитета РФ по Астраханской области проводится процессуальная проверка по факту получения ожогов четырьмя детьми в селе Сизый Бугор", - сказал он. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.В субботу днем четверо детей 11-12 лет нашли старый противогаз в поселке Сизый Бугор Володарского района области и стали с ним играть. Во время игры противогаз загорелся. По данным властей региона, произошел хлопок.Двое 11-летних детей получили ожоги лица и грудной клетки 1-2 степени, их госпитализировали. Еще двое детей получили ожоги кистей рук и голеней, после осмотра их отправили на амбулаторное лечение.
https://ria.ru/20210823/karbid-1746923595.html
володарский район
астраханская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_3065722d8d408d1dbc6fcd1a3dde059f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, володарский район, астраханская область, россия
В Астрахани начали проверку после ЧП с детьми, игравшими с противогазом
СК начал проверку после ЧП с детьми, игравшими с противогазом под Астраханью