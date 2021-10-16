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Эксперт рассказал о новых правилах по сделкам с недвижимостью
Эксперт рассказал о новых правилах по сделкам с недвижимостью - РИА Новости, 16.10.2021
Эксперт рассказал о новых правилах по сделкам с недвижимостью
Сделка с недвижимостью представляет собой трудоемкий процесс, который включает в себя помимо прочего и подготовку необходимых документов, и их подачу в... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T02:20
2021-10-16T02:20
общество
жилье
недвижимость
покупка
россия
иван соловьев (юрист)
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Сделка с недвижимостью представляет собой трудоемкий процесс, который включает в себя помимо прочего и подготовку необходимых документов, и их подачу в соответствующие ведомства. В большинстве случаев это вызывает затруднения у людей, не имеющих специальной подготовки, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.В то же время, сейчас происходит последовательное расширение полномочий нотариата. Так, появится возможность подавать через нотариуса заявления о госрегистрации прав на недвижимое имущество и прилагаемых к нему документов в регистрационный орган.Кроме того, при оформлении сделки через нотариуса, регистрация становится бесплатной — все входит в единый нотариальный тариф.Нотариус также берет на себя сбор необходимых сведений и справок, а потом приглашает к себе на встречу стороны сделки, проверяет их волеизъявление и сразу удостоверяет договор. Такой порядок значительно короче по времени, безопаснее и дешевле, подытожил юрист.
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общество, жилье, недвижимость, покупка, россия, иван соловьев (юрист)
02:20 16.10.2021
 
Эксперт рассказал о новых правилах по сделкам с недвижимостью

Эксперт Соловьев: сделки с недвижимостью через нотариуса безопаснее и дешевле

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПокупка жилья
Покупка жилья - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Сделка с недвижимостью представляет собой трудоемкий процесс, который включает в себя помимо прочего и подготовку необходимых документов, и их подачу в соответствующие ведомства. В большинстве случаев это вызывает затруднения у людей, не имеющих специальной подготовки, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.

"Объем документов зависит от вида сделки и прав на недвижимость (оформление права собственности на квартиру, новостройку, машиноместо, здание, дом, нежилое помещение, по договору купли-продажи, уступки и т.д.) — все это требует специальных знаний и "довольно затруднительно для человека без специальной подготовки", — сообщает агентство со ссылкой на эксперта.

В то же время, сейчас происходит последовательное расширение полномочий нотариата. Так, появится возможность подавать через нотариуса заявления о госрегистрации прав на недвижимое имущество и прилагаемых к нему документов в регистрационный орган.
Кроме того, при оформлении сделки через нотариуса, регистрация становится бесплатной — все входит в единый нотариальный тариф.
Нотариус также берет на себя сбор необходимых сведений и справок, а потом приглашает к себе на встречу стороны сделки, проверяет их волеизъявление и сразу удостоверяет договор. Такой порядок значительно короче по времени, безопаснее и дешевле, подытожил юрист.
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ОбществоЖильеНедвижимостьПокупкаРоссияИван Соловьев (юрист)
 
 
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