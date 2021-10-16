https://ria.ru/20211016/pravila-1754830160.html

Эксперт рассказал о новых правилах по сделкам с недвижимостью

Эксперт рассказал о новых правилах по сделкам с недвижимостью - РИА Новости, 16.10.2021

Эксперт рассказал о новых правилах по сделкам с недвижимостью

Сделка с недвижимостью представляет собой трудоемкий процесс, который включает в себя помимо прочего и подготовку необходимых документов, и их подачу в... РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T02:20

2021-10-16T02:20

2021-10-16T02:20

общество

жилье

недвижимость

покупка

россия

иван соловьев (юрист)

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Сделка с недвижимостью представляет собой трудоемкий процесс, который включает в себя помимо прочего и подготовку необходимых документов, и их подачу в соответствующие ведомства. В большинстве случаев это вызывает затруднения у людей, не имеющих специальной подготовки, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.В то же время, сейчас происходит последовательное расширение полномочий нотариата. Так, появится возможность подавать через нотариуса заявления о госрегистрации прав на недвижимое имущество и прилагаемых к нему документов в регистрационный орган.Кроме того, при оформлении сделки через нотариуса, регистрация становится бесплатной — все входит в единый нотариальный тариф.Нотариус также берет на себя сбор необходимых сведений и справок, а потом приглашает к себе на встречу стороны сделки, проверяет их волеизъявление и сразу удостоверяет договор. Такой порядок значительно короче по времени, безопаснее и дешевле, подытожил юрист.

https://ria.ru/20211013/ipoteka-1754279876.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, жилье, недвижимость, покупка, россия, иван соловьев (юрист)