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В Польше пообещали радикально нарастить военную мощь
В Польше пообещали радикально нарастить военную мощь - РИА Новости, 16.10.2021
В Польше пообещали радикально нарастить военную мощь
Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) намерена радикально нарастить военную мощь страны, заявил глава партии Ярослав Качиньский. РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T15:33
2021-10-16T15:33
2021-10-16T15:33
в мире
право и справедливость
польша
ярослав качиньский
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ВАРШАВА, 16 окт – РИА Новости. Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) намерена радикально нарастить военную мощь страны, заявил глава партии Ярослав Качиньский."Мы должны сильно укрепиться в военном отношении. Вскоре сейму и позднее сенату будут представлены такого рода решения. Я говорю о радикальном усилении всей армии", - сказал Качиньский в интервью радиостанции RMF FM."Это означает очень далеко идущие изменения", - заявил он, уточнив, что речь идет и о вооружении, и о численности армии.В последнее время польское руководство регулярно рапортует об увеличении численного состава армии, а также о закупках нового вооружения, такого как самолеты, танки, системы ПВО, ударные беспилотники.
https://ria.ru/20211016/zabor-1754861270.html
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в мире, право и справедливость, польша, ярослав качиньский
В Польше пообещали радикально нарастить военную мощь
Правящая партия Польши "Право и справедливость" намерена радикально нарастить военную мощь