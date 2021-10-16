https://ria.ru/20211016/polsha-1754861511.html

В Польше пообещали радикально нарастить военную мощь

В Польше пообещали радикально нарастить военную мощь - РИА Новости, 16.10.2021

В Польше пообещали радикально нарастить военную мощь

Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) намерена радикально нарастить военную мощь страны, заявил глава партии Ярослав Качиньский. РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T15:33

2021-10-16T15:33

2021-10-16T15:33

в мире

право и справедливость

польша

ярослав качиньский

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ВАРШАВА, 16 окт – РИА Новости. Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) намерена радикально нарастить военную мощь страны, заявил глава партии Ярослав Качиньский."Мы должны сильно укрепиться в военном отношении. Вскоре сейму и позднее сенату будут представлены такого рода решения. Я говорю о радикальном усилении всей армии", - сказал Качиньский в интервью радиостанции RMF FM."Это означает очень далеко идущие изменения", - заявил он, уточнив, что речь идет и о вооружении, и о численности армии.В последнее время польское руководство регулярно рапортует об увеличении численного состава армии, а также о закупках нового вооружения, такого как самолеты, танки, системы ПВО, ударные беспилотники.

https://ria.ru/20211016/zabor-1754861270.html

польша

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2021

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в мире, право и справедливость, польша, ярослав качиньский