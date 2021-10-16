Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211016/poezd-1754877298.html
В Ленинградской области поезд сбил коляску с младенцем, ребенок погиб
В Ленинградской области поезд сбил коляску с младенцем, ребенок погиб - РИА Новости, 16.10.2021
В Ленинградской области поезд сбил коляску с младенцем, ребенок погиб
Уголовное дело возбуждено после гибели младенца на железной дороге в районе станции Поповка в Ленинградской области, коляску с которым сбил поезд, сообщает... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T19:29
2021-10-16T19:29
происшествия
ленинградская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_6990f48ce02510be281d6ce032cb238c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после гибели младенца на железной дороге в районе станции Поповка в Ленинградской области, коляску с которым сбил поезд, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета."В Ленинградской области в связи с гибелью младенца на железной дороге возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, женщина 1994 года рождения с коляской переходила железнодорожные пути на красный свет, слушая музыку через наушники. Проезжающий высокоскоростной поезд задел коляску с ребенком, который скончался от травм.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
https://ria.ru/20210827/poezd-1747466381.html
ленинградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_8f8a4353ef0389989cf72a8d4f40c414.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, ленинградская область, россия
19:29 16.10.2021
 
В Ленинградской области поезд сбил коляску с младенцем, ребенок погиб

В Ленинградской области поезд сбил коляску с младенцем на станции Поповка, ребенок погиб

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после гибели младенца на железной дороге в районе станции Поповка в Ленинградской области, коляску с которым сбил поезд, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета.
"В Ленинградской области в связи с гибелью младенца на железной дороге возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, женщина 1994 года рождения с коляской переходила железнодорожные пути на красный свет, слушая музыку через наушники. Проезжающий высокоскоростной поезд задел коляску с ребенком, который скончался от травм.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
27 августа, 10:35
На Кубани поезд насмерть сбил девочку-подростка
 
ПроисшествияЛенинградская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:41Самолеты-ретрансляторы вылетели к месту посадки "Союза" с киноэкипажем
04:19Киноэкипаж покинул МКС
04:15Автобусам без ремней безопасности могут ограничить максимальную скорость
04:07В Якутии выясняют обстоятельства нападения на пациентов наркодиспансера
04:00СМИ: Китай удивил разведку США новой гиперзвуковой ракетой
03:47В Киеве рассказали о "мечте "Газпрома", которая спасет Украину
03:16Вильфанд предупредил о температурных аномалиях в Сибири
03:15Россиянам напомнили правила общения в мессенджерах
02:21В Албании назвали "главную загадку" в инциденте с гибелью россиян в отеле
02:15Россиянам рассказали о последствиях зарастания дачи сорняками
02:15Ученый рассказал, как замедлить старение главного органа человека
01:51Врач рассказала о возможных трудностях киноэкипажа по возвращении на Землю
01:30В Свердловской области завели дело после гибели четырех человек при пожаре
01:15Эксперт оценил возможность резкого падения рубля к концу года
01:04Клинтона оставили в больнице еще на сутки
00:53Вася Обломов заявил, что полиция остановила его концерт в Петербурге
00:40В СК уточнили информацию о погибших от отравления метанолом в Екатеринбурге
00:35Киноэкипаж перешел с МКС в корабль "Союз" для возвращения на Землю
00:16В Армении сообщили об обстреле Азербайджаном приграничного села
00:14Вильфанд рассказал, когда в Европейской России выпадет первый снег
Лента новостейМолния