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В Ленинградской области поезд сбил коляску с младенцем, ребенок погиб
В Ленинградской области поезд сбил коляску с младенцем, ребенок погиб - РИА Новости, 16.10.2021
В Ленинградской области поезд сбил коляску с младенцем, ребенок погиб
Уголовное дело возбуждено после гибели младенца на железной дороге в районе станции Поповка в Ленинградской области, коляску с которым сбил поезд, сообщает... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T19:29
2021-10-16T19:29
2021-10-16T19:29
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после гибели младенца на железной дороге в районе станции Поповка в Ленинградской области, коляску с которым сбил поезд, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета."В Ленинградской области в связи с гибелью младенца на железной дороге возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, женщина 1994 года рождения с коляской переходила железнодорожные пути на красный свет, слушая музыку через наушники. Проезжающий высокоскоростной поезд задел коляску с ребенком, который скончался от травм.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
https://ria.ru/20210827/poezd-1747466381.html
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происшествия, ленинградская область, россия
В Ленинградской области поезд сбил коляску с младенцем, ребенок погиб
В Ленинградской области поезд сбил коляску с младенцем на станции Поповка, ребенок погиб