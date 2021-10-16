https://ria.ru/20211016/poezd-1754877298.html

В Ленинградской области поезд сбил коляску с младенцем, ребенок погиб

В Ленинградской области поезд сбил коляску с младенцем, ребенок погиб - РИА Новости, 16.10.2021

В Ленинградской области поезд сбил коляску с младенцем, ребенок погиб

Уголовное дело возбуждено после гибели младенца на железной дороге в районе станции Поповка в Ленинградской области, коляску с которым сбил поезд, сообщает... РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T19:29

2021-10-16T19:29

2021-10-16T19:29

происшествия

ленинградская область

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после гибели младенца на железной дороге в районе станции Поповка в Ленинградской области, коляску с которым сбил поезд, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета."В Ленинградской области в связи с гибелью младенца на железной дороге возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, женщина 1994 года рождения с коляской переходила железнодорожные пути на красный свет, слушая музыку через наушники. Проезжающий высокоскоростной поезд задел коляску с ребенком, который скончался от травм.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

https://ria.ru/20210827/poezd-1747466381.html

ленинградская область

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происшествия, ленинградская область, россия