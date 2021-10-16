https://ria.ru/20211016/podgotovka-1754830302.html

Автолюбителям напомнили об особенностях подготовки машины к зиме

Автолюбителям напомнили об особенностях подготовки машины к зиме - РИА Новости, 16.10.2021

Автолюбителям напомнили об особенностях подготовки машины к зиме

Чтобы не столкнуться с неполадками в работе автомобиля в зимний период, нужно выполнить ряд обязательных процедур, рассказал агентству "Прайм" технический... РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T03:15

2021-10-16T03:15

2021-10-16T03:16

общество

авто

россия

fresh auto

максим рязанов

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Чтобы не столкнуться с неполадками в работе автомобиля в зимний период, нужно выполнить ряд обязательных процедур, рассказал агентству "Прайм" технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.Так, эксперт отметил важность замены масла, а также проверки уровня электролита в аккумуляторе и его плотности.Также не лишней будет проверка системы отопления и целостности лобового стекла.Поскольку впереди сезон дорожных реагентов, лакокрасочное покрытие и подвеска автомобиля будут подвержены дополнительной нагрузке. Таким образом, важно проверить кузов и днище автомобиля на наличие сколов или трещин, заключил Рязанов.

https://ria.ru/20211009/toplivo-1753775072.html

россия

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2021

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общество, авто, россия, fresh auto, максим рязанов