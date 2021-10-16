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Автолюбителям напомнили об особенностях подготовки машины к зиме
Автолюбителям напомнили об особенностях подготовки машины к зиме - РИА Новости, 16.10.2021
Автолюбителям напомнили об особенностях подготовки машины к зиме
Чтобы не столкнуться с неполадками в работе автомобиля в зимний период, нужно выполнить ряд обязательных процедур, рассказал агентству "Прайм" технический... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T03:15
2021-10-16T03:15
2021-10-16T03:16
общество
авто
россия
fresh auto
максим рязанов
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Чтобы не столкнуться с неполадками в работе автомобиля в зимний период, нужно выполнить ряд обязательных процедур, рассказал агентству "Прайм" технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.Так, эксперт отметил важность замены масла, а также проверки уровня электролита в аккумуляторе и его плотности.Также не лишней будет проверка системы отопления и целостности лобового стекла.Поскольку впереди сезон дорожных реагентов, лакокрасочное покрытие и подвеска автомобиля будут подвержены дополнительной нагрузке. Таким образом, важно проверить кузов и днище автомобиля на наличие сколов или трещин, заключил Рязанов.
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общество, авто, россия, fresh auto, максим рязанов
03:15 16.10.2021 (обновлено: 03:16 16.10.2021)
Автолюбителям напомнили об особенностях подготовки машины к зиме
Эксперт Рязанов: при подготовки автомобиля к зиме необходимо заменить масло