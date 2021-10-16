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В COVID-больнице под Петербургом восстановили водоснабжение
В COVID-больнице под Петербургом восстановили водоснабжение - РИА Новости, 16.10.2021
В COVID-больнице под Петербургом восстановили водоснабжение
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт – РИА Новости. Водоснабжение COVID-стационара в городе Сестрорецк Курортного района Петербурга, где устраняют аварию на водопроводе,... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T12:13
2021-10-16T12:13
санкт-петербург
сестрорецк
жкх
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт – РИА Новости. Водоснабжение COVID-стационара в городе Сестрорецк Курортного района Петербурга, где устраняют аварию на водопроводе, восстановлено, сообщает в субботу районная администрация.Накануне представитель экстренных служб сообщал РИА Новости, что более 47,5 тысячи человек, в том числе почти одна тысяча пациентов инфекционной больницы, остались без холодного водоснабжения в двух районах Санкт-Петербурга и Сестрорецке из-за аварии на трубопроводе диаметром 700 миллиметров."Поздно ночью глава Курортного района Александр Забайкин был в 40-й больнице. Необходимо было обеспечить учреждение горячей водой. Для этого пригнали дополнительную цистерну с водой, прогнали ее через котельную больницы, и в стационар поступила горячая вода", - информируют районные власти на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".Администрация отмечает также, что в пятницу вечером социальные работники доставили воду одиноким пожилым людям по 297 адресам.Согласно информации на сайте ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", в Сестрорецке установлено 13 автоцистерн с водой, аналогичным образом на период ремонтных работ организовано водоснабжение жителей поселка Лисий Нос.Ранее сообщалось, что аварийно-восстановительные работы планируется завершить к полудню субботы.
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санкт-петербург, сестрорецк, жкх
12:13 16.10.2021
 
В COVID-больнице под Петербургом восстановили водоснабжение

Водоснабжение в COVID-больнице под Петербургом восстановили

© Фото : СПб ГБУЗ "Городская больница №40"Городская больница №40 Курортного района
Городская больница №40 Курортного района - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© Фото : СПб ГБУЗ "Городская больница №40"
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт – РИА Новости. Водоснабжение COVID-стационара в городе Сестрорецк Курортного района Петербурга, где устраняют аварию на водопроводе, восстановлено, сообщает в субботу районная администрация.
Накануне представитель экстренных служб сообщал РИА Новости, что более 47,5 тысячи человек, в том числе почти одна тысяча пациентов инфекционной больницы, остались без холодного водоснабжения в двух районах Санкт-Петербурга и Сестрорецке из-за аварии на трубопроводе диаметром 700 миллиметров.
"Поздно ночью глава Курортного района Александр Забайкин был в 40-й больнице. Необходимо было обеспечить учреждение горячей водой. Для этого пригнали дополнительную цистерну с водой, прогнали ее через котельную больницы, и в стационар поступила горячая вода", - информируют районные власти на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".
Администрация отмечает также, что в пятницу вечером социальные работники доставили воду одиноким пожилым людям по 297 адресам.
Согласно информации на сайте ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", в Сестрорецке установлено 13 автоцистерн с водой, аналогичным образом на период ремонтных работ организовано водоснабжение жителей поселка Лисий Нос.
Ранее сообщалось, что аварийно-восстановительные работы планируется завершить к полудню субботы.
Сезонное отключение горячей воды - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 13:55Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Жилинспекция помогла жителям дома в Отрадном нормализовать водоснабжение
 
Санкт-ПетербургСестрорецкЖКХ
 
 
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