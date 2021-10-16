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Эксперт дал совет, как сэкономить на денежных переводах
Эксперт дал совет, как сэкономить на денежных переводах - РИА Новости, 16.10.2021
Эксперт дал совет, как сэкономить на денежных переводах
Желающие сэкономить на денежных переводах могут воспользоваться несколькими доступными методами: переводы на крупные суммы лучше совершать в пределах одного... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T09:00
2021-10-16T09:00
экономика
система быстрых платежей (сбп)
россия
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Желающие сэкономить на денежных переводах могут воспользоваться несколькими доступными методами: переводы на крупные суммы лучше совершать в пределах одного банка, а если нужно отправить деньги в другой банк - воспользоваться Системой быстрых платежей, сообщил РИА Новости руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Егор Кривошея."Переводы в рамках лимита до 100 тысяч рублей через Систему быстрых платежей бесплатны. Для этого надо привязать номер телефона в банке к СБП. Сделать это можно в мобильном банке или любом отделении. Переводы на более крупные суммы лучше делать внутри одного банка со счета на счет", - советует эксперт.Перед переводом всегда стоит проверять информацию о комиссиях, напоминает Кривошея. Это можно сделать на экране в приложении, где выводится сводная информация о цели платежа, суммах и получателе, а так же высвечивается подтверждение перевода. Здесь же находится и информация о комиссиях, если они зашиты в перевод, уточняет эксперт.В то же время он предостерег от использования личных переводов на карту для оплаты, например, сотрудникам магазинов. "Необходимо помнить, что переводы на личную карту в коммерческих целях, например оплата товаров и услуг, запрещены. Если такие платежи происходят на одну и ту же карту регулярно и в значительном количестве, предприятие может заплатить на штрафах в разы больше, чем при попытке сэкономить на теневых переводах", - резюмировал Кривошея.
https://ria.ru/20210724/kredit-1742666033.html
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экономика, система быстрых платежей (сбп), россия
09:00 16.10.2021
 
Эксперт дал совет, как сэкономить на денежных переводах

Эксперт "Сколково-РЭШ" Кривошея назвал способы сэкономить на денежных переводах

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Желающие сэкономить на денежных переводах могут воспользоваться несколькими доступными методами: переводы на крупные суммы лучше совершать в пределах одного банка, а если нужно отправить деньги в другой банк - воспользоваться Системой быстрых платежей, сообщил РИА Новости руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Егор Кривошея.
"Переводы в рамках лимита до 100 тысяч рублей через Систему быстрых платежей бесплатны. Для этого надо привязать номер телефона в банке к СБП. Сделать это можно в мобильном банке или любом отделении. Переводы на более крупные суммы лучше делать внутри одного банка со счета на счет", - советует эксперт.
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Перед переводом всегда стоит проверять информацию о комиссиях, напоминает Кривошея. Это можно сделать на экране в приложении, где выводится сводная информация о цели платежа, суммах и получателе, а так же высвечивается подтверждение перевода. Здесь же находится и информация о комиссиях, если они зашиты в перевод, уточняет эксперт.
В то же время он предостерег от использования личных переводов на карту для оплаты, например, сотрудникам магазинов. "Необходимо помнить, что переводы на личную карту в коммерческих целях, например оплата товаров и услуг, запрещены. Если такие платежи происходят на одну и ту же карту регулярно и в значительном количестве, предприятие может заплатить на штрафах в разы больше, чем при попытке сэкономить на теневых переводах", - резюмировал Кривошея.
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ЭкономикаСистема быстрых платежей (СБП)Россия
 
 
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