https://ria.ru/20211016/perepis-1754850659.html

США осудили перепись населения в Крыму

США осудили перепись населения в Крыму - РИА Новости, 16.10.2021

США осудили перепись населения в Крыму

Посольство США на Украине заявило, что Вашингтон осуждает проведение Россией переписи населения на территории Крыма и расценивает эти действия как попытку... РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T12:27

2021-10-16T12:27

2021-10-16T12:27

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КИЕВ, 16 окт - РИА Новости. Посольство США на Украине заявило, что Вашингтон осуждает проведение Россией переписи населения на территории Крыма и расценивает эти действия как попытку подорвать независимость Украины."Соединенные Штаты осуждают перепись населения России в оккупированном Крыму как очередную попытку подорвать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении посольства в Facebook.Ранее ЕС также осудил проведение в России переписи населения в Крыму. Позже МИД РФ, комментируя реакцию ЕС на перепись в Крыму, назвал это заезженной пластинки в жанре параллельного мира. А первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что Крым не нуждается в оценках переписи населения со стороны Евросоюза, процесс учета людей в регионе будет проведен, несмотря на различные провокационные заявления извне.Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно.

https://ria.ru/20211015/krym-1754821639.html

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в мире, киев, сша, республика крым, россия