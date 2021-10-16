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Управляющий директор Всемирного банка оценил переговоры с Оверчуком
Управляющий директор Всемирного банка оценил переговоры с Оверчуком - РИА Новости, 16.10.2021
Управляющий директор Всемирного банка оценил переговоры с Оверчуком
Управляющий директор Всемирного банка по вопросам операционной деятельности Аксель фон Тротсенбург назвал превосходными переговоры с вице-премьером РФ Алексеем... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T06:09
2021-10-16T06:09
2021-10-16T06:09
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Управляющий директор Всемирного банка по вопросам операционной деятельности Аксель фон Тротсенбург назвал превосходными переговоры с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком."Превосходные переговоры с вице-премьером России и управляющим в Группе Всемирного банка (от России - ред.) Алексеем Оверчуком по нашей программе обмена знаниями, вопросам изменения климата и новым докладам Группы Всемирного банка по климату и развитию стран. Был рад познакомиться с вами лично!" - написал фон Тротсенбург в Twitter.Оверчук возглавил российскую делегацию на проходящей в Вашингтоне осенней сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка.
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в мире, вашингтон (город), всемирный банк, группа всемирного банка, алексей оверчук, россия
Управляющий директор Всемирного банка оценил переговоры с Оверчуком
Директор Всемирного банка фон Тротсенбург назвал переговоры с Оверчуком превосходными