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Управляющий директор Всемирного банка оценил переговоры с Оверчуком

Управляющий директор Всемирного банка оценил переговоры с Оверчуком - РИА Новости, 16.10.2021

Управляющий директор Всемирного банка оценил переговоры с Оверчуком

Управляющий директор Всемирного банка по вопросам операционной деятельности Аксель фон Тротсенбург назвал превосходными переговоры с вице-премьером РФ Алексеем... РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T06:09

2021-10-16T06:09

2021-10-16T06:09

в мире

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алексей оверчук

россия

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Управляющий директор Всемирного банка по вопросам операционной деятельности Аксель фон Тротсенбург назвал превосходными переговоры с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком."Превосходные переговоры с вице-премьером России и управляющим в Группе Всемирного банка (от России - ред.) Алексеем Оверчуком по нашей программе обмена знаниями, вопросам изменения климата и новым докладам Группы Всемирного банка по климату и развитию стран. Был рад познакомиться с вами лично!" - написал фон Тротсенбург в Twitter.Оверчук возглавил российскую делегацию на проходящей в Вашингтоне осенней сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, вашингтон (город), всемирный банк, группа всемирного банка, алексей оверчук, россия