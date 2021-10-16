https://ria.ru/20211016/pensiya-1754854262.html

Правительство одобрило назначение социальной пенсии народам Севера

Правительство одобрило назначение социальной пенсии народам Севера - РИА Новости, 16.10.2021

Правительство одобрило назначение социальной пенсии народам Севера

Правительство РФ одобрило назначение социальной пенсии по старости для отдельной категории граждан, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T13:19

2021-10-16T13:19

2021-10-16T13:19

общество

пенсия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602667369_0:0:3298:1855_1920x0_80_0_0_34e8ef15236ec98fcc02fe1c005ac2ae.jpg

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Правительство РФ одобрило назначение социальной пенсии по старости для отдельной категории граждан, сообщается на сайте кабмина.Уточняется, что законопроектом устанавливается право гражданина при обращении за установлением пенсии самостоятельно представить документы, подтверждающие его принадлежность к малочисленным народам Севера.

https://ria.ru/20211014/sobyanin-1754651419.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, пенсия, россия