https://ria.ru/20211016/pensiya-1754854262.html
Правительство одобрило назначение социальной пенсии народам Севера
Правительство одобрило назначение социальной пенсии народам Севера - РИА Новости, 16.10.2021
Правительство одобрило назначение социальной пенсии народам Севера
Правительство РФ одобрило назначение социальной пенсии по старости для отдельной категории граждан, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T13:19
2021-10-16T13:19
2021-10-16T13:19
общество
пенсия
россия
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Правительство РФ одобрило назначение социальной пенсии по старости для отдельной категории граждан, сообщается на сайте кабмина.Уточняется, что законопроектом устанавливается право гражданина при обращении за установлением пенсии самостоятельно представить документы, подтверждающие его принадлежность к малочисленным народам Севера.
https://ria.ru/20211014/sobyanin-1754651419.html
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общество, пенсия, россия
Правительство одобрило назначение социальной пенсии народам Севера
Правительство одобрило назначение социальной пенсии по старости народам Севера