https://ria.ru/20211016/pedofil-1754812639.html

"Поил коньяком, катал на джипе": почему педофилу скостили десять лет

"Поил коньяком, катал на джипе": почему педофилу скостили десять лет - РИА Новости, 16.10.2021

"Поил коньяком, катал на джипе": почему педофилу скостили десять лет

В Челябинской области суд на десять лет сократил срок экс-депутату Гургену Мурадяну, обвиняемому в педофилии. В колонии строгого режима вместо семнадцати лет он РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T08:00

2021-10-16T08:00

2021-10-16T08:06

происшествия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754805630_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_1fca1e1f23919c26fc912250180530d2.jpg

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Анастасия Гнединская, Лидия Белькова. В Челябинской области суд на десять лет сократил срок экс-депутату Гургену Мурадяну, обвиняемому в педофилии. В колонии строгого режима вместо семнадцати лет он проведет семь. Суд решил, что школьницы приходили к нему в офис добровольно, и смягчил статью.Фермер-меценатБывшего депутата районного совета и предпринимателя Гургена Мурадяна задержали в январе 2020-го. Житель села Светлое заметил, что 60-летний фермер часто катает школьниц на своем Land Cruiser. Рассказал родителям, те пошли в полицию.Всего в уголовном деле фигурировали семь эпизодов полового сношения с тремя девочками. Двум из них было по 15 лет, еще одной — 13. Обвинение предъявили по трем статьям: развратные действия, половое сношение с несовершеннолетними и насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Последняя — самая тяжкая: до двадцати лет лишения свободы.В июле 2021-го Чесменский районный суд приговорил Мурадяна к семнадцати годам. Срок мог быть и больше, но учли смягчающие обстоятельства: преклонный возраст, инвалидность и благотворительную деятельность обвиняемого. В соседнем селе он помогал строить мечеть, а в самом Светлом ремонтировал школу — ту самую, куда ходили девочки.Защита бизнесмена приговор обжаловала. Новый вердикт областного суда удивил многих: семь лет колонии. По данным пресс-службы, апелляционная инстанция "не согласилась с выводами о квалификации одного из преступлений". Речь идет о самой тяжкой — "насильственной" — 132-й статье УК: ее переквалифицировали на 135-ю ("Развратные действия").Ни в суде, ни в прокуратуре приговор не комментируют."Приходили добровольно"В Светлом Мурадян — личность известная. В маленьком населенном пункте он был единственным крупным предпринимателем. Владел землей, свинокомплексом, зернохранилищем. У него работали многие местные, включая родителей пострадавших школьниц. Впрочем, больше здесь устроиться некуда: ныне выкупленное ООО "Агросоюз" — "градообразующее" предприятие.Офис — в самом центре поселка. О том, что туда приходили школьницы, знали многие. Знали, но не придавали значения.Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточняет: сперва обвиняемый общался с одной школьницей. Потом попросил привести подруг. Все трое приходили к нему добровольно.По его словам, статью переквалифицировали на более мягкую, так как установили: несмотря на юный возраст, девочка отдавала отчет своим поступкам."Статья "Насильственные действия сексуального характера" подразумевает, что все происходило с использованием беспомощного состояния потерпевшей. Ребенок до 14 лет заведомо в таком состоянии — его психика еще не сформировалась. Провели психолого-психиатрическую экспертизу, которая это подтвердила. Но на суде выяснилось: девочка понимала, зачем идет к взрослому мужчине. А раз нет непосредственно насилия — ни физического, ни психологического — нет и состава преступления по 132-й", — объясняет источник.Защита предпринимателя приговор комментировать отказалась.Сам Мурадян вину не признает и в суде просил его оправдать. Якобы его опорочили, чтобы отобрать бизнес. "Послабления неуместны"Детский омбудсмен в Челябинской области Евгения Майорова решение апелляционного суда считает слишком мягким. Уполномоченная убеждена: в отношении таких преступлений нужно придерживаться максимально жесткой позиции."Вообще не должно быть никакого снижения. Я выступаю за ужесточение мер, в том числе за отмену моратория на смертную казнь. Это мое мнение как человека и правозащитника", — заявила Майорова РИА Новости. Она отмечает: детям из неблагополучных семей особенно легко внушить, что подобное поведение взрослых — норма."У них не сформированы границы своего тела — физические и психические. Им не хватает тепла и заботы дома. Поэтому они очень уязвимы, могут пойти туда, где ими воспользуются, — объясняет омбудсмен. — Конечно, многие скажут, что девочки сами провоцируют, например просят подвезти. Но ведь они не всегда способны правильно оценить ситуацию. А мы — взрослые, потому и несем ответственность за наши поступки в соответствии с законодательством".Дело о половой неприкосновенности несовершеннолетних — не единственное уголовное в биографии Мурадяна. В июне 2021-го его приговорили к пяти годам и двум месяцам за мошенничество и незаконное хранение оружия. Суд первой инстанции признал фермера виновным в том, что он незаконно получил госсубсидию на полтора миллиона рублей.

https://ria.ru/20210928/pedofil-1752068642.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210522/zakonodatelstvo-1733458277.html

https://ria.ru/20211006/skandal-1753234021.html

https://ria.ru/20211001/pedofiliya-1752650806.html

https://ria.ru/20210215/mgppu-1597214366.html

https://ria.ru/20210114/ufa-1592965325.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, общество