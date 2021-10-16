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В России подготовили ПДД для электросамокатов
В России подготовили ПДД для электросамокатов - РИА Новости, 16.10.2021
В России подготовили ПДД для электросамокатов
МВД и Минтранс предложили внести в правила дорожного движения изменения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), следует из... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T03:48
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общество
москва
россия
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. МВД и Минтранс предложили внести в правила дорожного движения изменения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), следует из проекта постановления правительства России. Соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости.В частности, как следует из документа, максимальную скорость предлагается ограничить 25 километрами в час.Авторы документа считают, что для детей младше семи лет передвижение на таких транспортных средствах должно проходить только в сопровождении взрослых.Кроме того, предлагается разрешить гражданам старше 14 лет двигаться на СИМ по обочине дороги или правому краю проезжей части, но только при отсутствии тротуаров и пешеходных дорожек и там, где на дороге действует ограничение скорости до 60 километров в час.При этом, считают составители проекта, гражданам на СИМ нужно запретить обгон или объезд с левой стороны транспортного средства.Также в документе указывается, что водители СИМ должны руководствоваться сигналами регулировщика для пешеходов.
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общество, москва, россия
03:48 16.10.2021 (обновлено: 04:07 16.10.2021)
 
В России подготовили ПДД для электросамокатов

МВД и Минтранс предложили внести в ПДД изменения для электросамокатов

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМолодой человек катается на самокате
Молодой человек катается на самокате - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. МВД и Минтранс предложили внести в правила дорожного движения изменения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), следует из проекта постановления правительства России. Соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости.
В частности, как следует из документа, максимальную скорость предлагается ограничить 25 километрами в час.

"Ограничить массу СИМ, имеющего право для совмещенного передвижения с пешеходами — 35 килограммами. Установить, что лица в возрасте до семи лет могут передвигаться на велосипедах и СИМ по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне движения пешеходов), пешеходным зонам", — указывается в проекте постановления.

Авторы документа считают, что для детей младше семи лет передвижение на таких транспортных средствах должно проходить только в сопровождении взрослых.
Кроме того, предлагается разрешить гражданам старше 14 лет двигаться на СИМ по обочине дороги или правому краю проезжей части, но только при отсутствии тротуаров и пешеходных дорожек и там, где на дороге действует ограничение скорости до 60 километров в час.
При этом, считают составители проекта, гражданам на СИМ нужно запретить обгон или объезд с левой стороны транспортного средства.
Также в документе указывается, что водители СИМ должны руководствоваться сигналами регулировщика для пешеходов.
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