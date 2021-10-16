https://ria.ru/20211016/pdd-1754834343.html
В России подготовили ПДД для электросамокатов
В России подготовили ПДД для электросамокатов - РИА Новости, 16.10.2021
В России подготовили ПДД для электросамокатов
МВД и Минтранс предложили внести в правила дорожного движения изменения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), следует из... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T03:48
2021-10-16T03:48
2021-10-16T04:07
общество
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735142765_0:281:3139:2047_1920x0_80_0_0_814838489dfc96a22809201bf118bd19.jpg
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. МВД и Минтранс предложили внести в правила дорожного движения изменения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), следует из проекта постановления правительства России. Соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости.В частности, как следует из документа, максимальную скорость предлагается ограничить 25 километрами в час.Авторы документа считают, что для детей младше семи лет передвижение на таких транспортных средствах должно проходить только в сопровождении взрослых.Кроме того, предлагается разрешить гражданам старше 14 лет двигаться на СИМ по обочине дороги или правому краю проезжей части, но только при отсутствии тротуаров и пешеходных дорожек и там, где на дороге действует ограничение скорости до 60 километров в час.При этом, считают составители проекта, гражданам на СИМ нужно запретить обгон или объезд с левой стороны транспортного средства.Также в документе указывается, что водители СИМ должны руководствоваться сигналами регулировщика для пешеходов.
https://ria.ru/20210916/elektrosamokaty-1750411489.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735142765_410:0:3139:2047_1920x0_80_0_0_975c6f4b525bbaafab7485b4c457a012.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия
03:48 16.10.2021 (обновлено: 04:07 16.10.2021)
В России подготовили ПДД для электросамокатов
МВД и Минтранс предложили внести в ПДД изменения для электросамокатов
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. МВД и Минтранс предложили внести в правила дорожного движения изменения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), следует из проекта постановления правительства России. Соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости.
В частности, как следует из документа, максимальную скорость предлагается ограничить 25 километрами в час.
"Ограничить массу СИМ, имеющего право для совмещенного передвижения с пешеходами — 35 килограммами. Установить, что лица в возрасте до семи лет могут передвигаться на велосипедах и СИМ по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне движения пешеходов), пешеходным зонам", — указывается в проекте постановления.
Авторы документа считают, что для детей младше семи лет передвижение на таких транспортных средствах должно проходить только в сопровождении взрослых.
Кроме того, предлагается разрешить гражданам старше 14 лет двигаться на СИМ по обочине дороги или правому краю проезжей части, но только при отсутствии тротуаров и пешеходных дорожек и там, где на дороге действует ограничение скорости до 60 километров в час.
При этом, считают составители проекта, гражданам на СИМ нужно запретить обгон или объезд с левой стороны транспортного средства.
Также в документе указывается, что водители СИМ должны руководствоваться сигналами регулировщика для пешеходов.