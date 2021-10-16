https://ria.ru/20211016/pdd-1754834343.html

В России подготовили ПДД для электросамокатов

В России подготовили ПДД для электросамокатов - РИА Новости, 16.10.2021

В России подготовили ПДД для электросамокатов

МВД и Минтранс предложили внести в правила дорожного движения изменения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), следует из... РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T03:48

2021-10-16T03:48

2021-10-16T04:07

общество

москва

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. МВД и Минтранс предложили внести в правила дорожного движения изменения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), следует из проекта постановления правительства России. Соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости.В частности, как следует из документа, максимальную скорость предлагается ограничить 25 километрами в час.Авторы документа считают, что для детей младше семи лет передвижение на таких транспортных средствах должно проходить только в сопровождении взрослых.Кроме того, предлагается разрешить гражданам старше 14 лет двигаться на СИМ по обочине дороги или правому краю проезжей части, но только при отсутствии тротуаров и пешеходных дорожек и там, где на дороге действует ограничение скорости до 60 километров в час.При этом, считают составители проекта, гражданам на СИМ нужно запретить обгон или объезд с левой стороны транспортного средства.Также в документе указывается, что водители СИМ должны руководствоваться сигналами регулировщика для пешеходов.

https://ria.ru/20210916/elektrosamokaty-1750411489.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, москва, россия