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Новак назвал подход Украины к газовому вопросу иждивенческим
Новак назвал подход Украины к газовому вопросу иждивенческим - РИА Новости, 16.10.2021
Новак назвал подход Украины к газовому вопросу иждивенческим
Вице-премьер Александр Новак назвал иждивенческой позицию Украины по газовому вопросу. Об этом он говорил в интервью Сергею Брилеву в программе "Вести в... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T12:46
2021-10-16T16:42
экономика
сша
европа
александр новак
цены на нефть
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 окт — РИА Новости. Вице-премьер Александр Новак назвал иждивенческой позицию Украины по газовому вопросу. Об этом он говорил в интервью Сергею Брилеву в программе "Вести в субботу" на канале "Россия 1"."Ведут себя, как будто им кто-то постоянно что-то должен. Россия должна что-то, Европа должна, США должны, иждивенческий чисто подход. Вот вы обязаны использовать нашу газотранспортную систему, вы обязаны поставлять в Европу, для того чтобы мы могли реверсом брать оттуда", — сказал Новак.При этом, по его словам, вызывает удивление то, что Киев продолжает покупать газ через реверс и, таким образом, переплачивает за него."Возникает вопрос, а почему вы не берете напрямую газ из Российской Федерации, тот же газ, который вы отбираете во время транзита, и, соответственно, платите за него на 20-30 процентов дороже", — отметил вице-премьер.Украина с ноября 2015 года не покупает газ у России напрямую. Вместо этого она закачивает в хранилища топливо, полученное по так называемому виртуальному реверсу. Фактически эта схема позволяет Киеву отбирать российский газ из транзитных объемов, идущих в Европу.Контракт на транзит российского газа через Украину действует до конца 2024 года. При этом Киев настаивает на подписании нового долгосрочного соглашения, так как не хочет терять два миллиарда долларов в год. Российские представители не раз заявляли, что готовы продолжать транзит через Украину и дальше, но решать этот вопрос следует, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы.
https://ria.ru/20211015/gaz-1754826655.html
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экономика, сша, европа, александр новак, цены на нефть, россия
12:46 16.10.2021 (обновлено: 16:42 16.10.2021)
 
Новак назвал подход Украины к газовому вопросу иждивенческим

Вице-премьер Новак назвал иждивенческим подход Украины к газовому вопросу

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак на пленарном заседании в рамках Российской энергетической недели
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на пленарном заседании в рамках Российской энергетической недели - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 окт — РИА Новости. Вице-премьер Александр Новак назвал иждивенческой позицию Украины по газовому вопросу. Об этом он говорил в интервью Сергею Брилеву в программе "Вести в субботу" на канале "Россия 1".
"Ведут себя, как будто им кто-то постоянно что-то должен. Россия должна что-то, Европа должна, США должны, иждивенческий чисто подход. Вот вы обязаны использовать нашу газотранспортную систему, вы обязаны поставлять в Европу, для того чтобы мы могли реверсом брать оттуда", — сказал Новак.
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При этом, по его словам, вызывает удивление то, что Киев продолжает покупать газ через реверс и, таким образом, переплачивает за него.
"Возникает вопрос, а почему вы не берете напрямую газ из Российской Федерации, тот же газ, который вы отбираете во время транзита, и, соответственно, платите за него на 20-30 процентов дороже", — отметил вице-премьер.
Украина с ноября 2015 года не покупает газ у России напрямую. Вместо этого она закачивает в хранилища топливо, полученное по так называемому виртуальному реверсу. Фактически эта схема позволяет Киеву отбирать российский газ из транзитных объемов, идущих в Европу.
Контракт на транзит российского газа через Украину действует до конца 2024 года. При этом Киев настаивает на подписании нового долгосрочного соглашения, так как не хочет терять два миллиарда долларов в год. Российские представители не раз заявляли, что готовы продолжать транзит через Украину и дальше, но решать этот вопрос следует, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы.
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