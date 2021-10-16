https://ria.ru/20211016/mozheyko-1754871497.html

Главред Комсомолки раскрыл детали задержания Можейко

Главред Комсомолки раскрыл детали задержания Можейко - РИА Новости, 16.10.2021

Главред Комсомолки раскрыл детали задержания Можейко

Главред "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин сообщил РИА Новости, что, предположительно, журналиста "КП в Беларуси" Геннадия Можейко остановили в Москве... РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T18:13

2021-10-16T18:13

2021-10-16T22:12

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Главред "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин сообщил РИА Новости, что, предположительно, журналиста "КП в Беларуси" Геннадия Можейко остановили в Москве при регистрации на рейс в Варшаву и попросили вернуться в Минск, где его и задержали 1 октября."Мы ничего официального, никакой информации не имеем о том, что он вернулся в Белоруссию, сообщили его родители. <…> К нему подошли на регистрации сотрудники какой-то из спецслужб, по версии Геннадия, это были российские", — сказал он.Сунгоркин отметил, что издание не может подтвердить это предположение."Ему было сказано, что он <…> нежелательная персона в Москве и он должен вернуться именно в Минск. Ну вот он и полетел", — добавил он.Журналиста "КП в Беларуси" Можейко обвиняют в разжигании розни и оскорблении представителя власти. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы.Как ранее сообщал РИА Новости Сунгоркин, сайт kp.by заблокировали из-за опубликованных воспоминаний одноклассницы Андрея Зельцера, который в конце сентября застрелил сотрудника КГБ во время спецмероприятия. Автором статьи был Можейко, по его делу назначена лингвистическая экспертиза, проверят шесть слов из его материала, говорил Сунгоркин.МВД Белоруссии сообщило, что Можейко задержали 1 октября в республике в рамках уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных уголовными статьями о "разжигании расовой, национальной, религиозной, социальной или иной вражды или розни" и "оскорблении представителя власти". По данным ведомства, журналист хотел выехать в другую страну через Россию, где ему отказали в выезде — он находился в списке лиц, чье пребывание в стране нежелательно. Он покинул ее в установленном порядке.Можейко 4 октября был допрошен в Минске в качестве подозреваемого, а затем ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Мужчина был переведен в СИЗО в Жодино (Минская область). Спустя десять суток с момента содержания он не вышел из изолятора, что свидетельствовало о предъявлении ему обвинения. Адвокаты находятся под подпиской о неразглашении, подробности дела не комментируют, в том числе вопросы, касающиеся предъявления обвинения и сути инкриминируемых статей.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль де-юре не может защищать интересы журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Можейко, так как он гражданин Белоруссии.

https://ria.ru/20211015/mozheyko-1754726297.html

https://ria.ru/20211007/mozheyko-1753488992.html

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в мире, варшава, белоруссия, мвд белоруссии, россия