https://ria.ru/20211016/moskva-1754867342.html

В Москве уже около 25 тысяч человек подключились к системе Face Pay

В Москве уже около 25 тысяч человек подключились к системе Face Pay - РИА Новости, 16.10.2021

В Москве уже около 25 тысяч человек подключились к системе Face Pay

Около 25 тысяч человек уже подключились к сервису оплаты проезда Face Pay в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T17:03

2021-10-16T17:03

2021-10-16T17:03

общество

технологии

москва

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Около 25 тысяч человек уже подключились к сервису оплаты проезда Face Pay в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Добавляется, что больше всего новым сервисом оплаты пользовались на станциях "Выставочная", "Комсомольская", "Деловой центр", "Бауманская" и "Проспект Мира".В пятницу на всех станциях московского метро запустилась система оплаты проезда по биометрии при помощи камер на турникетах - Face Pay. Для того, чтобы пользоваться сервисом, надо привязать свою банковскую карту, на которой есть средства, и "Тройку" к приложению "Метро Москвы". Сделать это нужно заранее, за несколько часов до предполагаемого пользования сервисом. Далее пассажир смотрит в камеру перед турникетом, отмеченным стикером, и деньги за проезд автоматически списываются.

https://ria.ru/20211015/facepay-1754686715.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, москва