https://ria.ru/20211016/moskva-1754867342.html
В Москве уже около 25 тысяч человек подключились к системе Face Pay
В Москве уже около 25 тысяч человек подключились к системе Face Pay - РИА Новости, 16.10.2021
В Москве уже около 25 тысяч человек подключились к системе Face Pay
Около 25 тысяч человек уже подключились к сервису оплаты проезда Face Pay в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T17:03
2021-10-16T17:03
2021-10-16T17:03
общество
технологии
москва
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Около 25 тысяч человек уже подключились к сервису оплаты проезда Face Pay в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Добавляется, что больше всего новым сервисом оплаты пользовались на станциях "Выставочная", "Комсомольская", "Деловой центр", "Бауманская" и "Проспект Мира".В пятницу на всех станциях московского метро запустилась система оплаты проезда по биометрии при помощи камер на турникетах - Face Pay. Для того, чтобы пользоваться сервисом, надо привязать свою банковскую карту, на которой есть средства, и "Тройку" к приложению "Метро Москвы". Сделать это нужно заранее, за несколько часов до предполагаемого пользования сервисом. Далее пассажир смотрит в камеру перед турникетом, отмеченным стикером, и деньги за проезд автоматически списываются.
https://ria.ru/20211015/facepay-1754686715.html
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общество, технологии, москва
В Москве уже около 25 тысяч человек подключились к системе Face Pay
Около 25 тысяч человек уже подключились к сервису оплаты проезда Face Pay в Москве
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.
Около 25 тысяч человек уже подключились к сервису оплаты проезда Face Pay в Москве
, сообщается в Telegram-канале
столичного департамента транспорта.
"Всего за один день с момента запуска Face Pay к сервису оплаты "по лицу" присоединились аж 25 тысяч пассажиров метро", - говорится в сообщении.
Добавляется, что больше всего новым сервисом оплаты пользовались на станциях "Выставочная", "Комсомольская", "Деловой центр", "Бауманская" и "Проспект Мира".
В пятницу на всех станциях московского метро запустилась система оплаты проезда по биометрии при помощи камер на турникетах - Face Pay. Для того, чтобы пользоваться сервисом, надо привязать свою банковскую карту, на которой есть средства, и "Тройку" к приложению "Метро Москвы". Сделать это нужно заранее, за несколько часов до предполагаемого пользования сервисом. Далее пассажир смотрит в камеру перед турникетом, отмеченным стикером, и деньги за проезд автоматически списываются.