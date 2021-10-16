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В Москве уже около 25 тысяч человек подключились к системе Face Pay
В Москве уже около 25 тысяч человек подключились к системе Face Pay - РИА Новости, 16.10.2021
В Москве уже около 25 тысяч человек подключились к системе Face Pay
Около 25 тысяч человек уже подключились к сервису оплаты проезда Face Pay в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T17:03
2021-10-16T17:03
общество
технологии
москва
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Около 25 тысяч человек уже подключились к сервису оплаты проезда Face Pay в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Добавляется, что больше всего новым сервисом оплаты пользовались на станциях "Выставочная", "Комсомольская", "Деловой центр", "Бауманская" и "Проспект Мира".В пятницу на всех станциях московского метро запустилась система оплаты проезда по биометрии при помощи камер на турникетах - Face Pay. Для того, чтобы пользоваться сервисом, надо привязать свою банковскую карту, на которой есть средства, и "Тройку" к приложению "Метро Москвы". Сделать это нужно заранее, за несколько часов до предполагаемого пользования сервисом. Далее пассажир смотрит в камеру перед турникетом, отмеченным стикером, и деньги за проезд автоматически списываются.
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общество, технологии, москва
17:03 16.10.2021
 
В Москве уже около 25 тысяч человек подключились к системе Face Pay

Около 25 тысяч человек уже подключились к сервису оплаты проезда Face Pay в Москве

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкТурникет с новой системой Face Pay для оплаты проезда по лицу, которую тестируют на Филевской линии Московского метрополитена
Турникет с новой системой Face Pay для оплаты проезда по лицу, которую тестируют на Филевской линии Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Около 25 тысяч человек уже подключились к сервису оплаты проезда Face Pay в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Всего за один день с момента запуска Face Pay к сервису оплаты "по лицу" присоединились аж 25 тысяч пассажиров метро", - говорится в сообщении.
Добавляется, что больше всего новым сервисом оплаты пользовались на станциях "Выставочная", "Комсомольская", "Деловой центр", "Бауманская" и "Проспект Мира".
В пятницу на всех станциях московского метро запустилась система оплаты проезда по биометрии при помощи камер на турникетах - Face Pay. Для того, чтобы пользоваться сервисом, надо привязать свою банковскую карту, на которой есть средства, и "Тройку" к приложению "Метро Москвы". Сделать это нужно заранее, за несколько часов до предполагаемого пользования сервисом. Далее пассажир смотрит в камеру перед турникетом, отмеченным стикером, и деньги за проезд автоматически списываются.
Турникет с новой системой Face Pay для оплаты проезда по лицу на Филевской линии Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
15 октября, 10:28
Ликсутов рассказал, как работает система Face Pay в московском метро
 
ОбществоТехнологииМосква
 
 
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