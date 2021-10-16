https://ria.ru/20211016/moskva-1754860003.html

В Москве трамвай столкнулся с автомобилем

В Москве трамвай столкнулся с автомобилем - РИА Новости, 16.10.2021

В Москве трамвай столкнулся с автомобилем

Трамвай и автомобиль столкнулись на северо-востоке Москвы, в результате вторая тележка вагона сошла с рельсов, сообщил столичный дептранс в своём... РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T15:18

2021-10-16T15:18

2021-10-16T15:18

происшествия

москва

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Трамвай и автомобиль столкнулись на северо-востоке Москвы, в результате вторая тележка вагона сошла с рельсов, сообщил столичный дептранс в своём Telegram-канале."Сегодня около 14.00 на Открытом шоссе, 15 произошло ДТП автомобиля и трамвая, следовавшего по маршруту №36. В результате произошедшего вторая тележка вагона сошла с рельсов", - говорится в сообщении.Отмечается, что никто не пострадал. По предварительным данным, водитель автомобиля при повороте не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с трамваем. Подробности произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД."На Открытом шоссе временно задерживаются трамваи №13 и 36. Маршруты временно изменены", - добавляется в сообщении.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва