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В Москве трамвай столкнулся с автомобилем
В Москве трамвай столкнулся с автомобилем - РИА Новости, 16.10.2021
В Москве трамвай столкнулся с автомобилем
Трамвай и автомобиль столкнулись на северо-востоке Москвы, в результате вторая тележка вагона сошла с рельсов, сообщил столичный дептранс в своём... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T15:18
2021-10-16T15:18
2021-10-16T15:18
происшествия
москва
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Трамвай и автомобиль столкнулись на северо-востоке Москвы, в результате вторая тележка вагона сошла с рельсов, сообщил столичный дептранс в своём Telegram-канале."Сегодня около 14.00 на Открытом шоссе, 15 произошло ДТП автомобиля и трамвая, следовавшего по маршруту №36. В результате произошедшего вторая тележка вагона сошла с рельсов", - говорится в сообщении.Отмечается, что никто не пострадал. По предварительным данным, водитель автомобиля при повороте не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с трамваем. Подробности произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД."На Открытом шоссе временно задерживаются трамваи №13 и 36. Маршруты временно изменены", - добавляется в сообщении.
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происшествия, москва
В Москве трамвай столкнулся с автомобилем
Трамвай и автомобиль столкнулись на северо-востоке Москвы
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.
Трамвай и автомобиль столкнулись на северо-востоке Москвы
, в результате вторая тележка вагона сошла с рельсов, сообщил столичный дептранс в своём Telegram-канале
.
"Сегодня около 14.00 на Открытом шоссе, 15 произошло ДТП автомобиля и трамвая, следовавшего по маршруту №36. В результате произошедшего вторая тележка вагона сошла с рельсов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что никто не пострадал. По предварительным данным, водитель автомобиля при повороте не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с трамваем. Подробности произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.
"На Открытом шоссе временно задерживаются трамваи №13 и 36. Маршруты временно изменены", - добавляется в сообщении.