https://ria.ru/20211016/mks-1754838985.html
Экипаж МКС ночью разбудила сирена
Экипаж МКС ночью разбудила сирена - РИА Новости, 16.10.2021
Экипаж МКС ночью разбудила сирена
Ночью на Международной космической станции из-за сбоя в системе управления российского модуля "Звезда" сработала сирена, следует из переговоров экипажа с... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T08:37
2021-10-16T08:37
2021-10-16T19:03
антон шкаплеров
космос - риа наука
центр управления полетами
международная космическая станция (мкс)
земля
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Ночью на Международной космической станции из-за сбоя в системе управления российского модуля "Звезда" сработала сирена, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА."У нас сейчас сработало оповещение <…> Через секунду снялось. Но была сирена по станции. И нашим коллегам, я не отбивал (сирену. — Прим. ред.), чтобы они услышали", — сказал космонавт Антон Шкаплеров специалисту подмосковного Центра управления полетами.По его словам, причиной стало временное пропадание готовности навигационного обеспечения в системе управления движением и навигации модуля "Звезда".Позже специалист хьюстонского Центра управления полетами сообщил экипажу, что никаких действий от него не требуется.Накануне МКС потеряла ориентацию во время теста двигателей корабля "Союз МС-18" — развернулась на 57 градусов. Полчаса спустя положение станции в пространстве восстановили при помощи двигателей российского модуля.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого, Петра Дуброва и Антона Шкаплерова, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде, француза Тома Песке (командир станции). Кроме того, на борту находятся режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, которые снимают художественный фильм под рабочим названием "Вызов". Возвращение Новицкого, Шипенко и Пересильд на Землю намечено на 17 октября.
https://ria.ru/20210909/mks-1749297057.html
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Момент потери ориентации МКС: видео НАСА
Потеря ориентации в пространстве Международной космической станции продолжалась полчаса и не представляла угрозы для экипажа, заявили в американском космическом агентстве НАСА.
2021-10-16T08:37
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антон шкаплеров, космос - риа наука, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс), земля
08:37 16.10.2021 (обновлено: 19:03 16.10.2021)
Экипаж МКС ночью разбудила сирена
Экипаж МКС ночью разбудила сирена из-за сбоя в системе управления модуля "Звезда"