Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211016/mks-1754838985.html
Экипаж МКС ночью разбудила сирена
Экипаж МКС ночью разбудила сирена - РИА Новости, 16.10.2021
Экипаж МКС ночью разбудила сирена
Ночью на Международной космической станции из-за сбоя в системе управления российского модуля "Звезда" сработала сирена, следует из переговоров экипажа с... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T08:37
2021-10-16T19:03
антон шкаплеров
космос - риа наука
центр управления полетами
международная космическая станция (мкс)
земля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742923383_578:809:2518:1900_1920x0_80_0_0_9f8e4c66c3c139efebe432813af15f5d.jpg
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Ночью на Международной космической станции из-за сбоя в системе управления российского модуля "Звезда" сработала сирена, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА."У нас сейчас сработало оповещение &lt;…&gt; Через секунду снялось. Но была сирена по станции. И нашим коллегам, я не отбивал (сирену. — Прим. ред.), чтобы они услышали", — сказал космонавт Антон Шкаплеров специалисту подмосковного Центра управления полетами.По его словам, причиной стало временное пропадание готовности навигационного обеспечения в системе управления движением и навигации модуля "Звезда".Позже специалист хьюстонского Центра управления полетами сообщил экипажу, что никаких действий от него не требуется.Накануне МКС потеряла ориентацию во время теста двигателей корабля "Союз МС-18" — развернулась на 57 градусов. Полчаса спустя положение станции в пространстве восстановили при помощи двигателей российского модуля.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого, Петра Дуброва и Антона Шкаплерова, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде, француза Тома Песке (командир станции). Кроме того, на борту находятся режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, которые снимают художественный фильм под рабочим названием "Вызов". Возвращение Новицкого, Шипенко и Пересильд на Землю намечено на 17 октября.
https://ria.ru/20210909/mks-1749297057.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Момент потери ориентации МКС: видео НАСА
Потеря ориентации в пространстве Международной космической станции продолжалась полчаса и не представляла угрозы для экипажа, заявили в американском космическом агентстве НАСА.
2021-10-16T08:37
true
PT0M43S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742923383_489:489:2492:1991_1920x0_80_0_0_29f38168c5ea6d883558dd667b4021e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
антон шкаплеров, космос - риа наука, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс), земля
08:37 16.10.2021 (обновлено: 19:03 16.10.2021)
 
Экипаж МКС ночью разбудила сирена

Экипаж МКС ночью разбудила сирена из-за сбоя в системе управления модуля "Звезда"

CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКСМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Ночью на Международной космической станции из-за сбоя в системе управления российского модуля "Звезда" сработала сирена, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.
"У нас сейчас сработало оповещение <…> Через секунду снялось. Но была сирена по станции. И нашим коллегам, я не отбивал (сирену. — Прим. ред.), чтобы они услышали", — сказал космонавт Антон Шкаплеров специалисту подмосковного Центра управления полетами.
По его словам, причиной стало временное пропадание готовности навигационного обеспечения в системе управления движением и навигации модуля "Звезда".
Позже специалист хьюстонского Центра управления полетами сообщил экипажу, что никаких действий от него не требуется.
Накануне МКС потеряла ориентацию во время теста двигателей корабля "Союз МС-18" — развернулась на 57 градусов. Полчаса спустя положение станции в пространстве восстановили при помощи двигателей российского модуля.
Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого, Петра Дуброва и Антона Шкаплерова, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде, француза Тома Песке (командир станции). Кроме того, на борту находятся режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, которые снимают художественный фильм под рабочим названием "Вызов". Возвращение Новицкого, Шипенко и Пересильд на Землю намечено на 17 октября.
Модуль Звезда Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября, 10:26
Нештатные ситуации на МКС в 2015-2021 годах
 
Антон ШкаплеровКосмос - РИА НаукаЦентр управления полетамиМеждународная космическая станция (МКС)Земля
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:41Самолеты-ретрансляторы вылетели к месту посадки "Союза" с киноэкипажем
04:19Киноэкипаж покинул МКС
04:15Автобусам без ремней безопасности могут ограничить максимальную скорость
04:07В Якутии выясняют обстоятельства нападения на пациентов наркодиспансера
04:00СМИ: Китай удивил разведку США новой гиперзвуковой ракетой
03:47В Киеве рассказали о "мечте "Газпрома", которая спасет Украину
03:16Вильфанд предупредил о температурных аномалиях в Сибири
03:15Россиянам напомнили правила общения в мессенджерах
02:21В Албании назвали "главную загадку" в инциденте с гибелью россиян в отеле
02:15Россиянам рассказали о последствиях зарастания дачи сорняками
02:15Ученый рассказал, как замедлить старение главного органа человека
01:51Врач рассказала о возможных трудностях киноэкипажа по возвращении на Землю
01:30В Свердловской области завели дело после гибели четырех человек при пожаре
01:15Эксперт оценил возможность резкого падения рубля к концу года
01:04Клинтона оставили в больнице еще на сутки
00:53Вася Обломов заявил, что полиция остановила его концерт в Петербурге
00:40В СК уточнили информацию о погибших от отравления метанолом в Екатеринбурге
00:35Киноэкипаж перешел с МКС в корабль "Союз" для возвращения на Землю
00:16В Армении сообщили об обстреле Азербайджаном приграничного села
00:14Вильфанд рассказал, когда в Европейской России выпадет первый снег
Лента новостейМолния