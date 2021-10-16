https://ria.ru/20211016/mks-1754838985.html

Экипаж МКС ночью разбудила сирена

Экипаж МКС ночью разбудила сирена - РИА Новости, 16.10.2021

Экипаж МКС ночью разбудила сирена

Ночью на Международной космической станции из-за сбоя в системе управления российского модуля "Звезда" сработала сирена, следует из переговоров экипажа с... РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T08:37

2021-10-16T08:37

2021-10-16T19:03

антон шкаплеров

космос - риа наука

центр управления полетами

международная космическая станция (мкс)

земля

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Ночью на Международной космической станции из-за сбоя в системе управления российского модуля "Звезда" сработала сирена, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА."У нас сейчас сработало оповещение <…> Через секунду снялось. Но была сирена по станции. И нашим коллегам, я не отбивал (сирену. — Прим. ред.), чтобы они услышали", — сказал космонавт Антон Шкаплеров специалисту подмосковного Центра управления полетами.По его словам, причиной стало временное пропадание готовности навигационного обеспечения в системе управления движением и навигации модуля "Звезда".Позже специалист хьюстонского Центра управления полетами сообщил экипажу, что никаких действий от него не требуется.Накануне МКС потеряла ориентацию во время теста двигателей корабля "Союз МС-18" — развернулась на 57 градусов. Полчаса спустя положение станции в пространстве восстановили при помощи двигателей российского модуля.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого, Петра Дуброва и Антона Шкаплерова, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде, француза Тома Песке (командир станции). Кроме того, на борту находятся режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, которые снимают художественный фильм под рабочим названием "Вызов". Возвращение Новицкого, Шипенко и Пересильд на Землю намечено на 17 октября.

https://ria.ru/20210909/mks-1749297057.html

земля

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Момент потери ориентации МКС: видео НАСА Потеря ориентации в пространстве Международной космической станции продолжалась полчаса и не представляла угрозы для экипажа, заявили в американском космическом агентстве НАСА. 2021-10-16T08:37 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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антон шкаплеров, космос - риа наука, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс), земля