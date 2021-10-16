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В НАСА поделились подробностями инцидента на МКС
В НАСА поделились подробностями инцидента на МКС - РИА Новости, 16.10.2021
В НАСА поделились подробностями инцидента на МКС
Потеря ориентации в пространстве Международной космической станции продолжалась полчаса и не представляла угрозы для экипажа, заявили в американском космическом РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T01:28
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наса
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
земля
юлия пересильд
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости. Потеря ориентации в пространстве Международной космической станции продолжалась полчаса и не представляла угрозы для экипажа, заявили в американском космическом агентстве НАСА.Инцидент произошел накануне при тестировании двигателей корабля "Союз МС-18", на котором в воскресенье на Землю отправятся космонавт Олег Новицкий, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд после съемок первого художественного фильма в космосе.Позже ориентацию в пространстве восстановили с помощью двигателей российского сегмента станции. В "Роскосмосе" отметили, что случившееся не угрожало экипажу и МКС, а руководитель полетом российского сегмента станции Владимир Соловьев сообщил космонавтам, что МКС развернулась на 57 градусов, но в этом не было ничего страшного.НАСА и "Роскосмос" совместно работают над выяснением причин происшествия. Ранее сообщалось, что основной версией считается "некорректная наземная процедура".
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наса, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля, юлия пересильд, вашингтон, клим шипенко, полет первого "киноэкипажа" в космос
01:28 16.10.2021 (обновлено: 02:26 16.10.2021)
 
В НАСА поделились подробностями инцидента на МКС

В НАСА сообщили, что потеря ориентации МКС длилась 30 минут, экипаж был вне опасности

CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКСМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКС
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ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости. Потеря ориентации в пространстве Международной космической станции продолжалась полчаса и не представляла угрозы для экипажа, заявили в американском космическом агентстве НАСА.

"В течение 30 минут управлявшие полетом восстановили контроль над положением космической станции, которая сейчас в стабильном положении. Экипаж бодрствовал во время инцидента и не подвергался никакой опасности", — говорится в сообщении НАСА.

Инцидент произошел накануне при тестировании двигателей корабля "Союз МС-18", на котором в воскресенье на Землю отправятся космонавт Олег Новицкий, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд после съемок первого художественного фильма в космосе.
Позже ориентацию в пространстве восстановили с помощью двигателей российского сегмента станции. В "Роскосмосе" отметили, что случившееся не угрожало экипажу и МКС, а руководитель полетом российского сегмента станции Владимир Соловьев сообщил космонавтам, что МКС развернулась на 57 градусов, но в этом не было ничего страшного.
НАСА и "Роскосмос" совместно работают над выяснением причин происшествия. Ранее сообщалось, что основной версией считается "некорректная наземная процедура".
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Потеря ориентации МКС не помешала съемкам фильма "Вызов"
 
НАСАРоскосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)ЗемляЮлия ПересильдВашингтонКлим ШипенкоПолет первого "киноэкипажа" в космос
 
 
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