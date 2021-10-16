https://ria.ru/20211016/mks-1754831070.html

В НАСА поделились подробностями инцидента на МКС

В НАСА поделились подробностями инцидента на МКС - РИА Новости, 16.10.2021

В НАСА поделились подробностями инцидента на МКС

Потеря ориентации в пространстве Международной космической станции продолжалась полчаса и не представляла угрозы для экипажа, заявили в американском космическом РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T01:28

2021-10-16T01:28

2021-10-16T02:26

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земля

юлия пересильд

вашингтон

клим шипенко

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ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости. Потеря ориентации в пространстве Международной космической станции продолжалась полчаса и не представляла угрозы для экипажа, заявили в американском космическом агентстве НАСА.Инцидент произошел накануне при тестировании двигателей корабля "Союз МС-18", на котором в воскресенье на Землю отправятся космонавт Олег Новицкий, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд после съемок первого художественного фильма в космосе.Позже ориентацию в пространстве восстановили с помощью двигателей российского сегмента станции. В "Роскосмосе" отметили, что случившееся не угрожало экипажу и МКС, а руководитель полетом российского сегмента станции Владимир Соловьев сообщил космонавтам, что МКС развернулась на 57 градусов, но в этом не было ничего страшного.НАСА и "Роскосмос" совместно работают над выяснением причин происшествия. Ранее сообщалось, что основной версией считается "некорректная наземная процедура".

https://ria.ru/20211015/mks-1754757887.html

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наса, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля, юлия пересильд, вашингтон, клим шипенко, полет первого "киноэкипажа" в космос