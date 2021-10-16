https://ria.ru/20211016/mks-1754828710.html

Стала известна причина потери ориентации МКС

Стала известна причина потери ориентации МКС - РИА Новости, 16.10.2021

Стала известна причина потери ориентации МКС

Причина случившейся в пятницу временной потери ориентации Международной космической станции (МКС) в пространстве была связана с некорректной наземной... РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T00:25

2021-10-16T00:25

2021-10-16T01:29

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международная космическая станция (мкс)

земля

юлия пересильд

клим шипенко

полет первого "киноэкипажа" в космос

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Причина случившейся в пятницу временной потери ориентации Международной космической станции (МКС) в пространстве была связана с некорректной наземной процедурой, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.Как сообщалось, 15 октября при тестировании двигателей корабля "Союз МС-18" МКС потеряла ориентацию в пространстве. Позже ее восстановили с помощью двигателей российского сегмента станции. В "Роскосмосе" отметили, что потеря ориентации не угрожала экипажу и МКС, а руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил космонавтам, что станция развернулась на 57 градусов, но в этом не было ничего страшного.На "Союзе МС-18" 17 октября планируется приземление космонавта Олега Новицкого, режиссёра Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд после съемок на МКС первого художественного фильма в космосе.

https://ria.ru/20211015/mks-1754757887.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наса, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля, юлия пересильд, клим шипенко, полет первого "киноэкипажа" в космос