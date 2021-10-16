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Стала известна причина потери ориентации МКС
Стала известна причина потери ориентации МКС - РИА Новости, 16.10.2021
Стала известна причина потери ориентации МКС
Причина случившейся в пятницу временной потери ориентации Международной космической станции (МКС) в пространстве была связана с некорректной наземной... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T00:25
2021-10-16T01:29
наса
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
земля
юлия пересильд
клим шипенко
полет первого "киноэкипажа" в космос
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Причина случившейся в пятницу временной потери ориентации Международной космической станции (МКС) в пространстве была связана с некорректной наземной процедурой, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.Как сообщалось, 15 октября при тестировании двигателей корабля "Союз МС-18" МКС потеряла ориентацию в пространстве. Позже ее восстановили с помощью двигателей российского сегмента станции. В "Роскосмосе" отметили, что потеря ориентации не угрожала экипажу и МКС, а руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил космонавтам, что станция развернулась на 57 градусов, но в этом не было ничего страшного.На "Союзе МС-18" 17 октября планируется приземление космонавта Олега Новицкого, режиссёра Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд после съемок на МКС первого художественного фильма в космосе.
https://ria.ru/20211015/mks-1754757887.html
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наса, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля, юлия пересильд, клим шипенко, полет первого "киноэкипажа" в космос
00:25 16.10.2021 (обновлено: 01:29 16.10.2021)
 
Стала известна причина потери ориентации МКС

Экипаж МКС сообщил, что причиной потери ориентации стала некорректная процедура на Земле

© NASA / Andrew MorganВид на Землю с МКС
Вид на Землю с МКС - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© NASA / Andrew Morgan
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Причина случившейся в пятницу временной потери ориентации Международной космической станции (МКС) в пространстве была связана с некорректной наземной процедурой, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.
"Для всех (сообщаю) статус разбора (причины) потери ориентации этим утром. Москва ищет проблему, которая связана с некорректной процедурой на Земле, не с технической проблемой. Они продолжают подготовку к расстыковке "Союза" по плану", - сказала астронавтам специалист хьюстонского Центра управления полетами.
Как сообщалось, 15 октября при тестировании двигателей корабля "Союз МС-18" МКС потеряла ориентацию в пространстве. Позже ее восстановили с помощью двигателей российского сегмента станции. В "Роскосмосе" отметили, что потеря ориентации не угрожала экипажу и МКС, а руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил космонавтам, что станция развернулась на 57 градусов, но в этом не было ничего страшного.
На "Союзе МС-18" 17 октября планируется приземление космонавта Олега Новицкого, режиссёра Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд после съемок на МКС первого художественного фильма в космосе.
Космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко на Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
Вчера, 15:44Культура
Потеря ориентации МКС не помешала съемкам фильма "Вызов"
 
НАСАРоскосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)ЗемляЮлия ПересильдКлим ШипенкоПолет первого "киноэкипажа" в космос
 
 
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