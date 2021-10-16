https://ria.ru/20211016/mks-1754828710.html
Стала известна причина потери ориентации МКС
Стала известна причина потери ориентации МКС - РИА Новости, 16.10.2021
Стала известна причина потери ориентации МКС
Причина случившейся в пятницу временной потери ориентации Международной космической станции (МКС) в пространстве была связана с некорректной наземной... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T00:25
2021-10-16T00:25
2021-10-16T01:29
наса
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
земля
юлия пересильд
клим шипенко
полет первого "киноэкипажа" в космос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569360502_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_a6b9a8bdda0397c21e157b29663bc136.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Причина случившейся в пятницу временной потери ориентации Международной космической станции (МКС) в пространстве была связана с некорректной наземной процедурой, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.Как сообщалось, 15 октября при тестировании двигателей корабля "Союз МС-18" МКС потеряла ориентацию в пространстве. Позже ее восстановили с помощью двигателей российского сегмента станции. В "Роскосмосе" отметили, что потеря ориентации не угрожала экипажу и МКС, а руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил космонавтам, что станция развернулась на 57 градусов, но в этом не было ничего страшного.На "Союзе МС-18" 17 октября планируется приземление космонавта Олега Новицкого, режиссёра Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд после съемок на МКС первого художественного фильма в космосе.
https://ria.ru/20211015/mks-1754757887.html
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569360502_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_773546569059d3902f71f1ca9a93452f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наса, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля, юлия пересильд, клим шипенко, полет первого "киноэкипажа" в космос
00:25 16.10.2021 (обновлено: 01:29 16.10.2021)
Стала известна причина потери ориентации МКС
Экипаж МКС сообщил, что причиной потери ориентации стала некорректная процедура на Земле